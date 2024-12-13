https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/kart-sahiplerini-ilgilendiriyor-tarih-verildi-kullanilmazsa-silinecek-1091483363.html
Kart sahiplerini ilgilendiriyor: Tarih verildi, 'kullanılmazsa silinecek'
Kart sahiplerini ilgilendiriyor: Tarih verildi, 'kullanılmazsa silinecek'
Sputnik Türkiye
Tüketici Birliği Federasyonu, sadakat kartlarındaki puanların ve liraların 31 Aralık 2024’e kadar kullanılması gerektiğini duyurdu. Kullanılmayan bakiyeler yıl... 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T09:28+0300
2024-12-13T09:28+0300
2024-12-13T09:28+0300
ekonomi
kart
puan
hediye
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Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, sadakat kartları ve kredi kartlarında biriken puanlar ile liralar için belirlenen son tarih hakkında tüketicileri uyardı. 31 Aralık 2024'e kadar kullanılmayan bakiyeler, belirtilen tarihten sonra sıfırlanacak.Gazete Duvar'ın aktardığına göre Deniz, sadakat kartı kullanıcılarının birikimlerini kaybetmemek için bu dönemde alışverişlerinde aktif olarak harcamalarını yapmaları gerektiğini söyledi. Ayrıca kredi kartlarında biriken puanlar için de aynı uygulamanın geçerli olduğunu hatırlattı.Deniz, firmaların sadakat kartlarında biriken puanların kullanımına sınırlama getirmesinin tüketiciler için haksız bir durum yarattığını belirtti. Bu sistemin, tüketicilerin birikimlerini belirlenen tarihe kadar harcamalarını zorunlu hale getirdiğini ifade etti.31 Aralık tarihine dikkat"Kredi kartı veya firmalardan alınan sadakat kartlarındaki puanların belirli bir tarihe kadar kullanılması zorunluluğu, tüketiciyi mağdur ediyor. Firmalar genellikle 31 Aralık itibarıyla kullanılmayan puanları siliyor" diyen Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı, bu nedenle tüketicilerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.Sadakat kartları nedir?Sadakat kartları, tüketicilere alışverişlerinden puan kazandırarak bu puanların indirim, hediye veya özel fırsatlar için kullanılmasını sağlayan bir sistemdir. Genellikle perakende mağazaları, restoranlar veya otel zincirleri tarafından sunulan bu kartlar, kullanıcıların daha fazla alışveriş yapmasını teşvik eder.Sadakat kartları fiziksel ya da dijital olabilir. Kullanıcılar, sadakat kartıyla yapılan her alışverişten sonra belirli bir puan toplar ve bu puanlar, kart sahibi tarafından çeşitli avantajlar için harcanabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/arac-sahipleri-dikkat-resmi-gazetede-yayimlandi-zorunlu-trafik-sigortasina-duzenleme-1091482538.html
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kart, puan, hediye
Kart sahiplerini ilgilendiriyor: Tarih verildi, 'kullanılmazsa silinecek'
Tüketici Birliği Federasyonu, sadakat kartlarındaki puanların ve liraların 31 Aralık 2024’e kadar kullanılması gerektiğini duyurdu. Kullanılmayan bakiyeler yıl sonunda silinecek. Tüketicilere hak kaybı yaşamamaları için biriken puanlarını alışverişlerde harcamaları tavsiye ediliyor.
Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, sadakat kartları ve kredi kartlarında biriken puanlar ile liralar için belirlenen son tarih hakkında tüketicileri uyardı. 31 Aralık 2024'e kadar kullanılmayan bakiyeler, belirtilen tarihten sonra sıfırlanacak.
Gazete Duvar'ın aktardığına göre Deniz, sadakat kartı kullanıcılarının birikimlerini kaybetmemek için bu dönemde alışverişlerinde aktif olarak harcamalarını yapmaları gerektiğini söyledi. Ayrıca kredi kartlarında biriken puanlar için de aynı uygulamanın geçerli olduğunu hatırlattı.
Deniz, firmaların sadakat kartlarında biriken puanların kullanımına sınırlama getirmesinin tüketiciler için haksız bir durum yarattığını belirtti. Bu sistemin, tüketicilerin birikimlerini belirlenen tarihe kadar harcamalarını zorunlu hale getirdiğini ifade etti.
31 Aralık tarihine dikkat
"Kredi kartı veya firmalardan alınan sadakat kartlarındaki puanların belirli bir tarihe kadar kullanılması zorunluluğu, tüketiciyi mağdur ediyor. Firmalar genellikle 31 Aralık itibarıyla kullanılmayan puanları siliyor" diyen Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı, bu nedenle tüketicilerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.
Sadakat kartları, tüketicilere alışverişlerinden puan kazandırarak bu puanların indirim, hediye veya özel fırsatlar için kullanılmasını sağlayan bir sistemdir. Genellikle perakende mağazaları, restoranlar veya otel zincirleri tarafından sunulan bu kartlar, kullanıcıların daha fazla alışveriş yapmasını teşvik eder.
Sadakat kartları fiziksel ya da dijital olabilir. Kullanıcılar, sadakat kartıyla yapılan her alışverişten sonra belirli bir puan toplar ve bu puanlar, kart sahibi tarafından çeşitli avantajlar için harcanabilir.