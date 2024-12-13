https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/londra-suriyede-hts-ile-gorusmelerin-onunde-bir-engel-gormuyor-1091476263.html

'Londra, Suriye'de HTŞ ile görüşmelerin önünde bir engel görmüyor'

'Londra, Suriye'de HTŞ ile görüşmelerin önünde bir engel görmüyor'

Sputnik Türkiye

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, HTŞ'nin terör örgütü olarak kabul edilmesine rağmen, hareketin resmi statüsünün 'şu anda' önemsiz olduğunu söyleyerek... 13.12.2024, Sputnik Türkiye

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dünya

londra

şam

john healey

heyet tahrir şam (htş)

sky news

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İngiltere Savunma Bakanı John Healey, yasaklı terör örgütleri listesinde yer almasına rağmen İngiliz makamlarının Suriye'deki Heyet Tahrir El Şam (HTŞ) ile müzakerelerde herhangi bir engel görmediğini söyledi.Healey, hükümetin acil durum komitesinin (COBRA) silahlı muhalefetin Şam'da iktidara gelmesine Londra'nın vereceği yanıtla ilgili toplantısına başkanlık etti. Savunma bakanı, hareketin resmi statüsünün şu anda önemsiz olduğunu belirtti. Sky News televizyonunun aktardığına göre Bakan, “Bu, tüm taraflarla konuşmamıza engel değil" dedi.

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