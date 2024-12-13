https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/londra-suriyede-hts-ile-gorusmelerin-onunde-bir-engel-gormuyor-1091476263.html
'Londra, Suriye'de HTŞ ile görüşmelerin önünde bir engel görmüyor'
'Londra, Suriye'de HTŞ ile görüşmelerin önünde bir engel görmüyor'
Sputnik Türkiye
İngiltere Savunma Bakanı John Healey, HTŞ'nin terör örgütü olarak kabul edilmesine rağmen, hareketin resmi statüsünün 'şu anda' önemsiz olduğunu söyleyerek... 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T01:53+0300
2024-12-13T01:53+0300
2024-12-13T01:54+0300
dünya
londra
şam
john healey
heyet tahrir şam (htş)
sky news
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0b/1091384279_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c750c053a7f5fcfee3f36680b8da43ec.jpg
İngiltere Savunma Bakanı John Healey, yasaklı terör örgütleri listesinde yer almasına rağmen İngiliz makamlarının Suriye'deki Heyet Tahrir El Şam (HTŞ) ile müzakerelerde herhangi bir engel görmediğini söyledi.Healey, hükümetin acil durum komitesinin (COBRA) silahlı muhalefetin Şam'da iktidara gelmesine Londra'nın vereceği yanıtla ilgili toplantısına başkanlık etti. Savunma bakanı, hareketin resmi statüsünün şu anda önemsiz olduğunu belirtti. Sky News televizyonunun aktardığına göre Bakan, “Bu, tüm taraflarla konuşmamıza engel değil" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/ingiltere-esadin-esinin-vatandasliginin-iptal-edilmesi-icin-henuz-cok-erken-1091339160.html
londra
şam
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0b/1091384279_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9270ce49d9d2cbf5fecb8a03d088abe4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
londra, şam, john healey, heyet tahrir şam (htş), sky news
londra, şam, john healey, heyet tahrir şam (htş), sky news
'Londra, Suriye'de HTŞ ile görüşmelerin önünde bir engel görmüyor'
01:53 13.12.2024 (güncellendi: 01:54 13.12.2024)
İngiltere Savunma Bakanı John Healey, HTŞ'nin terör örgütü olarak kabul edilmesine rağmen, hareketin resmi statüsünün 'şu anda' önemsiz olduğunu söyleyerek görüşmelerin önünde bir engel olmadığını söyledi.
İngiltere Savunma Bakanı John Healey, yasaklı terör örgütleri listesinde yer almasına rağmen İngiliz makamlarının Suriye'deki Heyet Tahrir El Şam (HTŞ) ile müzakerelerde herhangi bir engel görmediğini söyledi.
Healey, hükümetin acil durum komitesinin (COBRA) silahlı muhalefetin Şam'da iktidara gelmesine Londra'nın vereceği yanıtla ilgili toplantısına başkanlık etti. Savunma bakanı, hareketin resmi statüsünün şu anda önemsiz olduğunu belirtti.
Sky News televizyonunun aktardığına göre Bakan, “Bu, tüm taraflarla konuşmamıza engel değil" dedi.