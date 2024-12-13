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'Londra, Suriye'de HTŞ ile görüşmelerin önünde bir engel görmüyor'
'Londra, Suriye'de HTŞ ile görüşmelerin önünde bir engel görmüyor'
Sputnik Türkiye
İngiltere Savunma Bakanı John Healey, HTŞ'nin terör örgütü olarak kabul edilmesine rağmen, hareketin resmi statüsünün 'şu anda' önemsiz olduğunu söyleyerek... 13.12.2024, Sputnik Türkiye
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İngiltere Savunma Bakanı John Healey, yasaklı terör örgütleri listesinde yer almasına rağmen İngiliz makamlarının Suriye'deki Heyet Tahrir El Şam (HTŞ) ile müzakerelerde herhangi bir engel görmediğini söyledi.Healey, hükümetin acil durum komitesinin (COBRA) silahlı muhalefetin Şam'da iktidara gelmesine Londra'nın vereceği yanıtla ilgili toplantısına başkanlık etti. Savunma bakanı, hareketin resmi statüsünün şu anda önemsiz olduğunu belirtti. Sky News televizyonunun aktardığına göre Bakan, “Bu, tüm taraflarla konuşmamıza engel değil" dedi.
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londra, şam, john healey, heyet tahrir şam (htş), sky news

'Londra, Suriye'de HTŞ ile görüşmelerin önünde bir engel görmüyor'

01:53 13.12.2024 (güncellendi: 01:54 13.12.2024)
© Ugur YildirimPeople shoot in the air as they celebrate the fall of the Syrian government in Damascus, Syria, Sunday, Dec. 8, 2024. (Ugur Yildirim/Dia Photo via AP)
People shoot in the air as they celebrate the fall of the Syrian government in Damascus, Syria, Sunday, Dec. 8, 2024. (Ugur Yildirim/Dia Photo via AP) - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
© Ugur Yildirim
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İngiltere Savunma Bakanı John Healey, HTŞ'nin terör örgütü olarak kabul edilmesine rağmen, hareketin resmi statüsünün 'şu anda' önemsiz olduğunu söyleyerek görüşmelerin önünde bir engel olmadığını söyledi.
İngiltere Savunma Bakanı John Healey, yasaklı terör örgütleri listesinde yer almasına rağmen İngiliz makamlarının Suriye'deki Heyet Tahrir El Şam (HTŞ) ile müzakerelerde herhangi bir engel görmediğini söyledi.
Healey, hükümetin acil durum komitesinin (COBRA) silahlı muhalefetin Şam'da iktidara gelmesine Londra'nın vereceği yanıtla ilgili toplantısına başkanlık etti. Savunma bakanı, hareketin resmi statüsünün şu anda önemsiz olduğunu belirtti.
Sky News televizyonunun aktardığına göre Bakan, “Bu, tüm taraflarla konuşmamıza engel değil" dedi.
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