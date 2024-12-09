https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/ingiltere-esadin-esinin-vatandasliginin-iptal-edilmesi-icin-henuz-cok-erken-1091339160.html
İngiltere: Esad'ın eşinin vatandaşlığının iptal edilmesi için henüz 'çok erken'
İngiltere: Esad'ın eşinin vatandaşlığının iptal edilmesi için henüz 'çok erken'
Sputnik Türkiye
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın İngiliz vatandaşlığının iptali hakkında karar vermek için çok erken olduğunu söyledi. 09.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-09T23:50+0300
2024-12-09T23:50+0300
2024-12-09T23:50+0300
dünya
beşar esad
sky news
ingiltere
keir starmer
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Sky News televizyon kanalının İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a dayandırdığı haberine göre, İngiliz yetkililer Beşar Esad'ın Londra'da doğup büyüyen eşi Esma'nın İngiliz vatandaşlığının olası iptali konusunda henüz bir karar almadı.Starmer yaptığı açıklamada, Esad'ın Londra'nın batısında büyüyen eşinin İngiliz vatandaşlığından çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin bir soruyu yanıtlamayı reddederek şu anda böyle bir karar vermek için 'çok erken' olduğunu söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/suriye-basbakani-el-celali-muhalefetin-aciklamalari-kabinemizin-amaclariyla-ortusuyor-1091330954.html
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beşar esad, sky news, ingiltere, keir starmer
beşar esad, sky news, ingiltere, keir starmer
İngiltere: Esad'ın eşinin vatandaşlığının iptal edilmesi için henüz 'çok erken'
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın İngiliz vatandaşlığının iptali hakkında karar vermek için çok erken olduğunu söyledi.
Sky News televizyon kanalının İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a dayandırdığı haberine göre, İngiliz yetkililer Beşar Esad'ın Londra'da doğup büyüyen eşi Esma'nın İngiliz vatandaşlığının olası iptali konusunda henüz bir karar almadı.
Starmer yaptığı açıklamada, Esad'ın Londra'nın batısında büyüyen eşinin İngiliz vatandaşlığından çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin bir soruyu yanıtlamayı reddederek şu anda böyle bir karar vermek için 'çok erken' olduğunu söyledi.