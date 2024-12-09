https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/ingiltere-esadin-esinin-vatandasliginin-iptal-edilmesi-icin-henuz-cok-erken-1091339160.html

İngiltere: Esad'ın eşinin vatandaşlığının iptal edilmesi için henüz 'çok erken'

İngiltere: Esad'ın eşinin vatandaşlığının iptal edilmesi için henüz 'çok erken'

Sputnik Türkiye

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın İngiliz vatandaşlığının iptali hakkında karar vermek için çok erken olduğunu söyledi. 09.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-09T23:50+0300

2024-12-09T23:50+0300

2024-12-09T23:50+0300

dünya

beşar esad

sky news

ingiltere

keir starmer

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Sky News televizyon kanalının İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a dayandırdığı haberine göre, İngiliz yetkililer Beşar Esad'ın Londra'da doğup büyüyen eşi Esma'nın İngiliz vatandaşlığının olası iptali konusunda henüz bir karar almadı.Starmer yaptığı açıklamada, Esad'ın Londra'nın batısında büyüyen eşinin İngiliz vatandaşlığından çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin bir soruyu yanıtlamayı reddederek şu anda böyle bir karar vermek için 'çok erken' olduğunu söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/suriye-basbakani-el-celali-muhalefetin-aciklamalari-kabinemizin-amaclariyla-ortusuyor-1091330954.html

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beşar esad, sky news, ingiltere, keir starmer