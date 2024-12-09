İngiltere: Esad'ın eşinin vatandaşlığının iptal edilmesi için henüz 'çok erken'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Rusya, Esad ve ailesine sığınma hakkı tanıdı
07:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Eğitimde kriz derinleşiyor: ‘Gençlerimize hayal kurma hakkı bile tanımıyoruz’
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi kayıt süresi uzatıldı
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Kış Dosyası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Adres paylaşan esnaf konum vergisi mi ödeyecek?
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Netanyahu, 7 Ekim 2023’ten sonra Ortadoğu’da sınırların değişeceğini söylemişti’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
26 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:34
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:53
16 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/ingiltere-esadin-esinin-vatandasliginin-iptal-edilmesi-icin-henuz-cok-erken-1091339160.html
İngiltere: Esad'ın eşinin vatandaşlığının iptal edilmesi için henüz 'çok erken'
İngiltere: Esad'ın eşinin vatandaşlığının iptal edilmesi için henüz 'çok erken'
Sputnik Türkiye
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın İngiliz vatandaşlığının iptali hakkında karar vermek için çok erken olduğunu söyledi. 09.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-09T23:50+0300
2024-12-09T23:50+0300
dünya
beşar esad
sky news
ingiltere
keir starmer
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1c/1087375995_0:222:2849:1825_1920x0_80_0_0_9cb173fec64f193fb6e5210470634c37.jpg
Sky News televizyon kanalının İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a dayandırdığı haberine göre, İngiliz yetkililer Beşar Esad'ın Londra'da doğup büyüyen eşi Esma'nın İngiliz vatandaşlığının olası iptali konusunda henüz bir karar almadı.Starmer yaptığı açıklamada, Esad'ın Londra'nın batısında büyüyen eşinin İngiliz vatandaşlığından çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin bir soruyu yanıtlamayı reddederek şu anda böyle bir karar vermek için 'çok erken' olduğunu söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/suriye-basbakani-el-celali-muhalefetin-aciklamalari-kabinemizin-amaclariyla-ortusuyor-1091330954.html
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1c/1087375995_60:0:2789:2047_1920x0_80_0_0_095ed344410553cabbe7ad1b5b4cb8fa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
beşar esad, sky news, ingiltere, keir starmer
beşar esad, sky news, ingiltere, keir starmer

İngiltere: Esad'ın eşinin vatandaşlığının iptal edilmesi için henüz 'çok erken'

23:50 09.12.2024
© AA / Halil Sağırkayaİngiltere Başbakanı Keir Starmer Almanya'nın başkenti Berlin'de
İngiltere Başbakanı Keir Starmer Almanya'nın başkenti Berlin'de - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2024
© AA / Halil Sağırkaya
Abone ol
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın İngiliz vatandaşlığının iptali hakkında karar vermek için çok erken olduğunu söyledi.
Sky News televizyon kanalının İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a dayandırdığı haberine göre, İngiliz yetkililer Beşar Esad'ın Londra'da doğup büyüyen eşi Esma'nın İngiliz vatandaşlığının olası iptali konusunda henüz bir karar almadı.
Starmer yaptığı açıklamada, Esad'ın Londra'nın batısında büyüyen eşinin İngiliz vatandaşlığından çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin bir soruyu yanıtlamayı reddederek şu anda böyle bir karar vermek için 'çok erken' olduğunu söyledi.
İdlib - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2024
DÜNYA
Suriye Başbakanı el-Celali: Muhalefetin açıklamaları, kabinemizin amaçlarıyla örtüşüyor
17:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала