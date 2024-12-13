https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/kripto-para-dolandiriciligi-219-milyon-liralik-vurgun-gozaltina-alindilar-1091495545.html

Kripto para dolandırıcılığı: 219 milyon liralık vurgun, gözaltına alındılar

Kripto para dolandırıcılığı: 219 milyon liralık vurgun, gözaltına alındılar

Sputnik Türkiye

Kripto para borsasında yüksek kazanç vaadiyle tuzağa düşürdükleri kişileri dolandıran 6 şüpheli, 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı... 13.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-13T13:41+0300

2024-12-13T13:41+0300

2024-12-13T13:41+0300

türkiye

şebeke

kripto

kripto para

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Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kripto para dolandırıcılığı yapan 6 kişilik bir şebekeyi tespit etti. Yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları hedef alan şebekeye yönelik operasyonlar, İstanbul, Hatay, Aydın, Karabük ve Sakarya’da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.Operasyon sırasında, 5 şüpheli ikametlerinde yakalanırken, izini kaybettirmeye çalışan bir kişi ise ekiplerin sıkı takibi sonucu kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler, Ankara İl Jandarma Komutanlığı’na getirildi.219 milyon liralık para hareketi tespit edildiYapılan incelemelerde, şüphelilerin banka hesaplarında toplam 219 milyon liralık para akışı olduğu belirlendi. Bu rakam, dolandırıcılığın boyutunu gözler önüne serdi. Şebeke üyeleri, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Batı Adliyesi’ne sevk edildi.Şebekenin, kripto para borsasında yüksek kazanç vaadiyle mağdurları tuzağa düşürdüğü, para transferlerini kontrol ederek büyük miktarlarda vurgun yaptığı anlaşıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/muge-anlida-milyonluk-vurgun-ortaya-cikti-sahte-gelin-sebekesi-yakalandi-1091493722.html

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