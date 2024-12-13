https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/koruma-altindaki-yaban-kecisini-avlayan-iyi-parti-milletvekili-karamana-650-bin-lira-ceza-1091495825.html
Koruma altındaki yaban keçisini avlayan İYİ Parti Milletvekili Karaman'a 650 bin lira ceza
Koruma altındaki yaban keçisini avlayan İYİ Parti Milletvekili Karaman'a 650 bin lira ceza
Sputnik Türkiye
Tunceli'de koruma altında bulunan yaban keçisini avladığı belirlenen ve aralarında İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman'ın da bulunduğu dört kişiye 650... 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T13:55+0300
2024-12-13T13:55+0300
2024-12-13T13:55+0300
yaşam
uluslararası doğayı koruma birliği (iucn)
türkiye
yaban keçisi
iyi parti
ünal karaman
kaçak avcılık
kaçak avcı
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Tunceli Pertek'te koruma altında bulunan yaban keçisini avlayan İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman'da aralarında bulunduğu dört kişi yakalandı. Karaman ve diğer üç avcıya 650 bin lira para cezası kesilirken, köylüler vurulan başka bir yaban keçisi daha olduğunu belirtince bölgede arama başlatıldı. İhbarın doğru olması durumunda yazılan ceza miktarının iki katına çıkacağı belirtildi. Karaman ve yanındakilerin jandarmadan kaçmaya çalıştığı, durdurulunca da 'milletvekili' olduğunu söylediği ortaya çıktı. Jandarmadan kaçmaya çalıştılarOlay, Tunceli'nin Pertek ilçesine bağlı Kolonkaya köyünde yaşandı. Jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekipleri Elazığ yönünden botla gelerek kaçak avcılık yapan şahısların olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Doğa koruma ekipleri karadan, jandarma ekipleri ise Keban Barajında botla bölgeye hareket ederken, jandarmayı gören kişiler, Elazığ istikametine doğru kaçtı. Jandarmanın ısrarlı takibi sonucu bot durduruldu. İyi Partili Ünal Kahraman'ın, milletvekili olduğunu ve arama yapamayacaklarını belirtmesi üzerine jandarma cumhuriyet savcısına bilgi verdi. Savcılık tarafından arama kararı verilmesinin ardından botta yapılan incelemede olayda kullanıldığı düşünülen bir silah bulundu. Olaya ilişkin tutanak tutulurken aralarında milletvekilinin de bulunduğu şahıslara 650 bin lira ceza kesildi. Köylülerin, vurulan başka yaban keçisi olduğu ihbarı üzerine ekiplerce bölgede başlatılan incelemelere devam edildiği öğrenildi.Yöre halkı tarafından kutsal sayılıyorlarYaban keçileri, Avrupa Yaban Hayatı ve Yaşam Ortamlarının Korunması Sözleşmesi (BERN) ile korunan ve Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından yayımlanan 'Nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin listesi'ndeki, yöre halkı tarafından da kutsal kabul edilen yaban keçileri, aralık ayından ocak ayının sonuna kadar süren çiftleşme döneminde yüksek kesimlerden vadi tabanlarına iniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/koruma-altindaki-45-ari-kusunu-avlayan-2-avciya-ceza-yagdi-1088397722.html
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uluslararası doğayı koruma birliği (iucn), türkiye, yaban keçisi, iyi parti, ünal karaman, kaçak avcılık, kaçak avcı
uluslararası doğayı koruma birliği (iucn), türkiye, yaban keçisi, iyi parti, ünal karaman, kaçak avcılık, kaçak avcı
Koruma altındaki yaban keçisini avlayan İYİ Parti Milletvekili Karaman'a 650 bin lira ceza
Tunceli'de koruma altında bulunan yaban keçisini avladığı belirlenen ve aralarında İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman'ın da bulunduğu dört kişiye 650 bin lire ceza kesildi.
Tunceli Pertek'te koruma altında bulunan yaban keçisini avlayan İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman'da aralarında bulunduğu dört kişi yakalandı. Karaman ve diğer üç avcıya 650 bin lira para cezası kesilirken, köylüler vurulan başka bir yaban keçisi daha olduğunu belirtince bölgede arama başlatıldı. İhbarın doğru olması durumunda yazılan ceza miktarının iki katına çıkacağı belirtildi. Karaman ve yanındakilerin jandarmadan kaçmaya çalıştığı, durdurulunca da 'milletvekili' olduğunu söylediği ortaya çıktı.
Jandarmadan kaçmaya çalıştılar
Olay, Tunceli'nin Pertek ilçesine bağlı Kolonkaya köyünde yaşandı. Jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekipleri Elazığ yönünden botla gelerek kaçak avcılık yapan şahısların olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Doğa koruma ekipleri karadan, jandarma ekipleri ise Keban Barajında botla bölgeye hareket ederken, jandarmayı gören kişiler, Elazığ istikametine doğru kaçtı. Jandarmanın ısrarlı takibi sonucu bot durduruldu. İyi Partili Ünal Kahraman'ın, milletvekili olduğunu ve arama yapamayacaklarını belirtmesi üzerine jandarma cumhuriyet savcısına bilgi verdi. Savcılık tarafından arama kararı verilmesinin ardından botta yapılan incelemede olayda kullanıldığı düşünülen bir silah bulundu. Olaya ilişkin tutanak tutulurken aralarında milletvekilinin de bulunduğu şahıslara 650 bin lira ceza kesildi. Köylülerin, vurulan başka yaban keçisi olduğu ihbarı üzerine ekiplerce bölgede başlatılan incelemelere devam edildiği öğrenildi.
Yöre halkı tarafından kutsal sayılıyorlar
Yaban keçileri, Avrupa Yaban Hayatı ve Yaşam Ortamlarının Korunması Sözleşmesi (BERN) ile korunan ve Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından yayımlanan 'Nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin listesi'ndeki, yöre halkı tarafından da kutsal kabul edilen yaban keçileri, aralık ayından ocak ayının sonuna kadar süren çiftleşme döneminde yüksek kesimlerden vadi tabanlarına iniyor.