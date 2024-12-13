https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/karsiyaka-belediyesinde-isten-atilan-93-iscinin-cikis-kodu-sikintisi-baska-ise-de-giremiyorlar-1091504396.html

Karşıyaka Belediyesinde işten atılan 93 işçinin çıkış kodu sıkıntısı: Başka işe de giremiyorlar

Karşıyaka Belediyesinde işten atılan 93 işçinin çıkış kodu sıkıntısı: Başka işe de giremiyorlar

Sputnik Türkiye

Karşıyaka Belediyesinde, maaşların eksik yatmasından dolayı iş bırakma eylemi yapan ve kısa bir süre sonrada işten çıkartılan 93 işçi, işe dönüş için 126... 13.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-13T17:18+0300

2024-12-13T17:18+0300

2024-12-13T17:18+0300

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Karşıyaka Belediyesine bağlı Kent A.Ş.’de çalışan 93 işçi, maaşların eksik yatmasından dolayı yaptığı eylemlerin ardından, 126 gün önce toplu olarak işten çıkarılmıştı. Eyleme katılmayan, senelik izin veya doğum izninde olan, emeklilik tarihi gelmiş kişilerin bile işten çıkarıldığını öne süren işçiler, işe geri dönüş gününü bekliyor.İşten çıkarılma kodlarıİşten çıkarılan işçileri en çok mağdur eden bir konu ise “işten çıkarılma kodları” oldu. İşçiler, “46” ve “26” kod ile işten atıldı.46 kod; “işçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması” olarak bilinirken, 26 kod ise “Disiplin kurulu kararı ile fesih” olarak açıklaması yer alıyor. Verilen bu kodlar nedeniyle işsizlik maaşı bile alamayan işçiler, başka bir işe başvurmak istese de bu kodlar nedeniyle işe de başlayamıyor.Hem işe dönüş için hem de bu işten çıkış kodlarını yargıya taşıyan işçiler, Karşıyaka Belediyesi önündeki eylemlerine de devam ediyor."Kod nedeniyle iş bulmamız engellendi, tazminat ve işsizlik maaşı alamadık"İşten çıkarılan işçilerden Elçin Cinğ, 25 yıllık, 10 yıllık personellerin bile işten çıkarıldığını söyledi. Haksız yere işten çıkarıldıklarını anlatan Cinğ, çıkış kodları nedeniyle de mağdur olduklarını anlattı.

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