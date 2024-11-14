İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İBB hakkında soruşturma

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Avrupa Ligi'nde favoriler belli oldu: 'Türk takımları kupanın biraz uzağında gibi görünüyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Çocuk yoksulluğunun görünmeyen yüzü: 5 çocuk yangında öldü
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
MOTED Genel Sekreteri Remzi Öztürk, ilk kez açıkladı: Kademeli bir ceza sistemi üzerinde çalışılıyor
12:05
83 dk
HABER MASASI
90’larda izleyicileri Ekran Başına Kilitleyen Unutulmaz Pembe Diziler
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Pankreas kanseri ve tedavi başarısı
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Kurtlar Vadisi MHP
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
4 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
85 dk
ÖZEL HABER
Abdullah Ağar: Türk SİHA'larının gizli bilgilerini Fransa'ya Ukrayna vermiş olabilir
20:34
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
ÖZEL HABER
Abdullah Ağar: Türk SİHA'larının gizli bilgilerini Fransa'ya Ukrayna vermiş olabilir
19:10
8 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/istanbul-cumhuriyet-bassavciligindan-usulsuz-harcama-iddialarina-iliskin-ibbye-sorusturma-1090368371.html
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İBB hakkında soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İBB hakkında soruşturma
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi nezdinde bazı etkinliklerde usulsüz harcamalar yapıldığı iddiasıyla ilgili resen soruşturma... 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T01:18+0300
2024-11-14T01:33+0300
türkiye
son dakika
istanbul
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
istanbul cumhuriyet başsavcılığı
içişleri bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0c/0c/1043388885_0:3:1200:678_1920x0_80_0_0_d0e191301c5508e2fa96182430c6ebcc.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) nezdindeki bazı etkinliklerde usulsüz harcama yapıldığı iddialarının ardından resen soruşturma başlattı.Başsavcılığın usulsüz harcamayla kamu zararına yol açılıp açılmadığının tespitine ilişkin İçişleri Bakanlığı müfettişleriyle koordineli olarak soruşturma başlattığı açıklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserler hakkında inceleme başlattığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/bassavciliktan-ankara-buyuksehir-belediyesine-halk-konseri-sorusturmasi-1090364853.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0c/0c/1043388885_148:0:1053:679_1920x0_80_0_0_1899fd98ad90b4343c74a60207e986c0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
son dakika, istanbul, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), istanbul cumhuriyet başsavcılığı, içişleri bakanlığı
son dakika, istanbul, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), istanbul cumhuriyet başsavcılığı, içişleri bakanlığı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İBB hakkında soruşturma

01:18 14.11.2024 (güncellendi: 01:33 14.11.2024)
© AAİstanbul Büyükşehir Belediyesi/İBB
İstanbul Büyükşehir Belediyesi/İBB - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2024
© AA
Abone ol
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi nezdinde bazı etkinliklerde usulsüz harcamalar yapıldığı iddiasıyla ilgili resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) nezdindeki bazı etkinliklerde usulsüz harcama yapıldığı iddialarının ardından resen soruşturma başlattı.
Başsavcılığın usulsüz harcamayla kamu zararına yol açılıp açılmadığının tespitine ilişkin İçişleri Bakanlığı müfettişleriyle koordineli olarak soruşturma başlattığı açıklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserler hakkında inceleme başlattığını duyurmuştu.
Ebru Gündeş, Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'nda düzenlenen konserde sahne aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
TÜRKİYE
Başsavcılıktan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 'halk konseri' soruşturması
Dün, 21:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала