https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/istanbul-cumhuriyet-bassavciligindan-usulsuz-harcama-iddialarina-iliskin-ibbye-sorusturma-1090368371.html
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İBB hakkında soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İBB hakkında soruşturma
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi nezdinde bazı etkinliklerde usulsüz harcamalar yapıldığı iddiasıyla ilgili resen soruşturma... 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T01:18+0300
2024-11-14T01:18+0300
2024-11-14T01:33+0300
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ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
istanbul cumhuriyet başsavcılığı
içişleri bakanlığı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) nezdindeki bazı etkinliklerde usulsüz harcama yapıldığı iddialarının ardından resen soruşturma başlattı.Başsavcılığın usulsüz harcamayla kamu zararına yol açılıp açılmadığının tespitine ilişkin İçişleri Bakanlığı müfettişleriyle koordineli olarak soruşturma başlattığı açıklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserler hakkında inceleme başlattığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/bassavciliktan-ankara-buyuksehir-belediyesine-halk-konseri-sorusturmasi-1090364853.html
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son dakika, istanbul, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), istanbul cumhuriyet başsavcılığı, içişleri bakanlığı
son dakika, istanbul, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), istanbul cumhuriyet başsavcılığı, içişleri bakanlığı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İBB hakkında soruşturma
01:18 14.11.2024 (güncellendi: 01:33 14.11.2024)
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi nezdinde bazı etkinliklerde usulsüz harcamalar yapıldığı iddiasıyla ilgili resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) nezdindeki bazı etkinliklerde usulsüz harcama yapıldığı iddialarının ardından resen soruşturma başlattı.
Başsavcılığın usulsüz harcamayla kamu zararına yol açılıp açılmadığının tespitine ilişkin İçişleri Bakanlığı müfettişleriyle koordineli olarak soruşturma başlattığı açıklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserler hakkında inceleme başlattığını duyurmuştu.