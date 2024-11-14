https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/istanbul-cumhuriyet-bassavciligindan-usulsuz-harcama-iddialarina-iliskin-ibbye-sorusturma-1090368371.html

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İBB hakkında soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İBB hakkında soruşturma

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi nezdinde bazı etkinliklerde usulsüz harcamalar yapıldığı iddiasıyla ilgili resen soruşturma... 14.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-14T01:18+0300

2024-11-14T01:18+0300

2024-11-14T01:33+0300

türkiye

son dakika

istanbul

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

istanbul cumhuriyet başsavcılığı

içişleri bakanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0c/0c/1043388885_0:3:1200:678_1920x0_80_0_0_d0e191301c5508e2fa96182430c6ebcc.jpg

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) nezdindeki bazı etkinliklerde usulsüz harcama yapıldığı iddialarının ardından resen soruşturma başlattı.Başsavcılığın usulsüz harcamayla kamu zararına yol açılıp açılmadığının tespitine ilişkin İçişleri Bakanlığı müfettişleriyle koordineli olarak soruşturma başlattığı açıklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserler hakkında inceleme başlattığını duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/bassavciliktan-ankara-buyuksehir-belediyesine-halk-konseri-sorusturmasi-1090364853.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

son dakika, istanbul, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), istanbul cumhuriyet başsavcılığı, içişleri bakanlığı