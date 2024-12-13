https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/jandarma-komutani-donmak-uzere-olan-yavru-kopegi-kalp-masajiyla-hayata-dondurdu-1091512699.html

Jandarma komutanı, donmak üzere olan yavru köpeği kalp masajıyla hayata döndürdü

Jandarma komutanı, donmak üzere olan yavru köpeği kalp masajıyla hayata döndürdü

Sputnik Türkiye

Yozgat'ta donmak üzere olan yavru köpek, jandarma komutanının kalp masajıyla hayata döndü. Yavru köpeğe 'Nefes' adı verildi. 13.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-13T18:09+0300

2024-12-13T18:09+0300

2024-12-13T18:09+0300

yaşam

yozgat

jandarma

kalp masajı

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Yozgat'ta Çayıralan İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Haluk Aktan, soğuktan donmak üzere olan köpek yavrusunu kalp masajı ve suni teneffüsle ölümden kurtardı.Adını 'Nefes' koydularAktan, ilçede zaman zaman beslediği sahipsiz köpeklerden birinin yavrusunun donmak üzere olduğunu fark etti. Köpeğe kalp masajı ve suni teneffüs yapan Aktan, hayata döndürdüğü yavru köpeği İlçe Jandarma Komutanlığına götürdü. Aktan'ın yavruyu hayata döndürdüğü anların görüntüsü sosyal medya hesaplarında da paylaşıldı. İlçe Jandarma Komutanlığında bir süre bakılan ve "Nefes" ismi verilen köpeğin sahiplendirildiği öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/istanbulda-cop-konteynerine-atilmis-poset-icinde-11-yavru-kopek-bulundu-cop-atarken-seslerini-duydu-1091394696.html

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yozgat, jandarma, kalp masajı