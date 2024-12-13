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Jandarma komutanı, donmak üzere olan yavru köpeği kalp masajıyla hayata döndürdü
Jandarma komutanı, donmak üzere olan yavru köpeği kalp masajıyla hayata döndürdü
Sputnik Türkiye
Yozgat'ta donmak üzere olan yavru köpek, jandarma komutanının kalp masajıyla hayata döndü. Yavru köpeğe 'Nefes' adı verildi. 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T18:09+0300
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yaşam
yozgat
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Yozgat'ta Çayıralan İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Haluk Aktan, soğuktan donmak üzere olan köpek yavrusunu kalp masajı ve suni teneffüsle ölümden kurtardı.Adını 'Nefes' koydularAktan, ilçede zaman zaman beslediği sahipsiz köpeklerden birinin yavrusunun donmak üzere olduğunu fark etti. Köpeğe kalp masajı ve suni teneffüs yapan Aktan, hayata döndürdüğü yavru köpeği İlçe Jandarma Komutanlığına götürdü. Aktan'ın yavruyu hayata döndürdüğü anların görüntüsü sosyal medya hesaplarında da paylaşıldı. İlçe Jandarma Komutanlığında bir süre bakılan ve "Nefes" ismi verilen köpeğin sahiplendirildiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/istanbulda-cop-konteynerine-atilmis-poset-icinde-11-yavru-kopek-bulundu-cop-atarken-seslerini-duydu-1091394696.html
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yozgat, jandarma, kalp masajı
yozgat, jandarma, kalp masajı

Jandarma komutanı, donmak üzere olan yavru köpeği kalp masajıyla hayata döndürdü

18:09 13.12.2024
© Jandarma KomutanlığıNefes
Nefes - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
© Jandarma Komutanlığı
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Yozgat'ta donmak üzere olan yavru köpek, jandarma komutanının kalp masajıyla hayata döndü. Yavru köpeğe 'Nefes' adı verildi.
Yozgat'ta Çayıralan İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Haluk Aktan, soğuktan donmak üzere olan köpek yavrusunu kalp masajı ve suni teneffüsle ölümden kurtardı.

Adını 'Nefes' koydular

Aktan, ilçede zaman zaman beslediği sahipsiz köpeklerden birinin yavrusunun donmak üzere olduğunu fark etti. Köpeğe kalp masajı ve suni teneffüs yapan Aktan, hayata döndürdüğü yavru köpeği İlçe Jandarma Komutanlığına götürdü. Aktan'ın yavruyu hayata döndürdüğü anların görüntüsü sosyal medya hesaplarında da paylaşıldı. İlçe Jandarma Komutanlığında bir süre bakılan ve "Nefes" ismi verilen köpeğin sahiplendirildiği öğrenildi.
çöp konteynerine atılmış poşet içinde 11 yavru köpek bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2024
TÜRKİYE
İstanbul'da çöp konteynerine atılmış poşet içinde 11 yavru köpek bulundu: Çöp atarken seslerini duydu
11 Aralık, 11:25
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