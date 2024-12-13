https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/jandarma-komutani-donmak-uzere-olan-yavru-kopegi-kalp-masajiyla-hayata-dondurdu-1091512699.html
Jandarma komutanı, donmak üzere olan yavru köpeği kalp masajıyla hayata döndürdü
Jandarma komutanı, donmak üzere olan yavru köpeği kalp masajıyla hayata döndürdü
Sputnik Türkiye
Yozgat'ta donmak üzere olan yavru köpek, jandarma komutanının kalp masajıyla hayata döndü. Yavru köpeğe 'Nefes' adı verildi. 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T18:09+0300
2024-12-13T18:09+0300
2024-12-13T18:09+0300
yaşam
yozgat
jandarma
kalp masajı
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Yozgat'ta Çayıralan İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Haluk Aktan, soğuktan donmak üzere olan köpek yavrusunu kalp masajı ve suni teneffüsle ölümden kurtardı.Adını 'Nefes' koydularAktan, ilçede zaman zaman beslediği sahipsiz köpeklerden birinin yavrusunun donmak üzere olduğunu fark etti. Köpeğe kalp masajı ve suni teneffüs yapan Aktan, hayata döndürdüğü yavru köpeği İlçe Jandarma Komutanlığına götürdü. Aktan'ın yavruyu hayata döndürdüğü anların görüntüsü sosyal medya hesaplarında da paylaşıldı. İlçe Jandarma Komutanlığında bir süre bakılan ve "Nefes" ismi verilen köpeğin sahiplendirildiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/istanbulda-cop-konteynerine-atilmis-poset-icinde-11-yavru-kopek-bulundu-cop-atarken-seslerini-duydu-1091394696.html
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yozgat, jandarma, kalp masajı
yozgat, jandarma, kalp masajı
Jandarma komutanı, donmak üzere olan yavru köpeği kalp masajıyla hayata döndürdü
Yozgat'ta donmak üzere olan yavru köpek, jandarma komutanının kalp masajıyla hayata döndü. Yavru köpeğe 'Nefes' adı verildi.
Yozgat'ta Çayıralan İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Haluk Aktan, soğuktan donmak üzere olan köpek yavrusunu kalp masajı ve suni teneffüsle ölümden kurtardı.
Aktan, ilçede zaman zaman beslediği sahipsiz köpeklerden birinin yavrusunun donmak üzere olduğunu fark etti. Köpeğe kalp masajı ve suni teneffüs yapan Aktan, hayata döndürdüğü yavru köpeği İlçe Jandarma Komutanlığına götürdü. Aktan'ın yavruyu hayata döndürdüğü anların görüntüsü sosyal medya hesaplarında da paylaşıldı. İlçe Jandarma Komutanlığında bir süre bakılan ve "Nefes" ismi verilen köpeğin sahiplendirildiği öğrenildi.