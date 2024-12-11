https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/istanbulda-cop-konteynerine-atilmis-poset-icinde-11-yavru-kopek-bulundu-cop-atarken-seslerini-duydu-1091394696.html

İstanbul'da çöp konteynerine atılmış poşet içinde 11 yavru köpek bulundu: Çöp atarken seslerini duydu

İstanbul'da çöp konteynerine atılmış poşet içinde 11 yavru köpek bulundu: Çöp atarken seslerini duydu

Sputnik Türkiye

Sancaktepe'de çöp konteynerinden gelen sesleri duyanlar, ağzı bağlanmış poşet içerisinde 11 yavru köpek buldu. Köpeklerden 7'si kurtarıldı, 4 köpek ise telef... 11.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-11T11:25+0300

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türkiye

köpek

sancaktepe

istanbul

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İstanbul Sancaktepe'de evinden çöp atmak için sokağa çıkan Ayşe Karlangıç, çöpünü atacağı esnada konteyner içerisinden gelen sesleri fark etti. 4 köpek telef olduKarlangıç, seslerin geldiği ağzı kapalı market poşetini açtığında ise poşet içerisinde 11 yavru köpek olduğunu gördü. Yeni doğmuş ve göbek bağları vücutlarında bulunan köpeklerden 4'ünün telef olduğu görülürken diğer 7 köpeğin ise baygın vaziyette olduğu görüldü. Karlangıç, evine aldığı 7 köpeği kalorifer peteğinin yanına koyarak ve saç kurutma makinesiyle sıcak hava vererek ısıtmaya çalıştı. Karlangıç ayrıca pet shoptan aldığı süt ve mama ile köpekleri beslemeye başladı. Vatandaşın köpekleri konteyner içerisinden çıkardığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.'Poşetin ağzını 4, 5 defa bağlamışlar'Konteyner içerisine ağzı bağlanmış poşetle atılan köpekleri bulan Ayşe Karlangıç, "Çöp atarken bir ses duydum. İlk başta ne olduğunu anlayamadım. Sesler devam edince biraz daha kurcaladım ilk etapta kedi zannettim. Çöp içerisindeki poşetin hareket ettiğini fark ettim. Demir çubuk yardımıyla poşeti çöpten çıkarttık. Poşetin ağzını 4-5 defa bağlamışlar, vicdansızlar. Poşeti açınca içerisinden 11 tane yavru köpek çıktı. 4 tanesi öldü. Geriye yaşayan 7 tane kaldı. Orada o şekilde bırakamadım evime getirdim. Gıdalarını verdim vücutlarını ısıtmaya çalışıyorum. Göbek bağları bile düşmemiş. Bu kadar vicdansızlık olmaz. Hayvanlar için bir bakım alanı bulunana kadar ben bakacağım. Bu hayvanlara anne sütü alması lazım. En azından daha iyi beslenir" dedi.

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