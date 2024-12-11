https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/israil-saldirilarina-ugrayan-han-yunustaki-yikim-goruntulendi-1091410568.html

İsrail saldırılarına uğrayan Han Yunus'taki yıkım görüntülendi

İsrail saldırılarına uğrayan Han Yunus'taki yıkım görüntülendi

Sputnik Türkiye

İsrail ordusunun çekildiği Gazze Şeridi'nde bulunan Han Yunus kentindeki yıkım görüntülendi. 11.12.2024, Sputnik Türkiye

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multimedya

fotoğraf

gazze şeridi

han yunus

israil ordusu

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İsrail'in yoğun saldırılarına maruz kalan Han Yunus'ta enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. İsrail ordusunun çekilmesinin adından birçok yıkılmış bina ve yerle bir edilmiş yol bıraktığı Han Yunus'tan kareler, Sputnik'in galerisinde.

gazze şeridi

han yunus

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2024

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фото, fotoğraf, gazze şeridi, han yunus, israil ordusu