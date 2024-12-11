İsrail saldırılarına uğrayan Han Yunus'taki yıkım görüntülendi
14:40 11.12.2024 (güncellendi: 17:56 11.12.2024)
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İsrail ordusunun çekildiği Gazze Şeridi'nde bulunan Han Yunus kentindeki yıkım görüntülendi.
İsrail'in yoğun saldırılarına maruz kalan Han Yunus'ta enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. İsrail ordusunun çekilmesinin adından birçok yıkılmış bina ve yerle bir edilmiş yol bıraktığı Han Yunus'tan kareler, Sputnik'in galerisinde.
© Getty Images / Anadolu/Abed Rahim Khatibİsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinden çekilirken arkasında yıkılmış binalar ve yerle bir edilmiş yollar bıraktı
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© Getty Images / Anadolu/Abed Rahim Khatib
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinden çekilirken arkasında yıkılmış binalar ve yerle bir edilmiş yollar bıraktı
© Getty Images / Anadolu/Abed Rahim Khatibİsrail ordusunun saldırılarına uğrayan Han Yunus'taki yıkım
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© Getty Images / Anadolu/Abed Rahim Khatib
İsrail ordusunun saldırılarına uğrayan Han Yunus'taki yıkım
© Getty Images / Anadolu/Hani AlshaerFilistinliler, İsrail ordusunun Han Yunus'a düzenlediği saldırılar sonucu yıkılan binaların enkazlarını kaldırıyor
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© Getty Images / Anadolu/Hani Alshaer
Filistinliler, İsrail ordusunun Han Yunus'a düzenlediği saldırılar sonucu yıkılan binaların enkazlarını kaldırıyor
© Getty Images / Anadolu/Abed Rahim KhatibHan Yunus'taki enkaz arasında kalan mermi
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© Getty Images / Anadolu/Abed Rahim Khatib
Han Yunus'taki enkaz arasında kalan mermi
© Getty Images / Anadolu/Abed Rahim Khatibİsrail ordusunun Han Yunus'ta bıraktığı enkaz
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© Getty Images / Anadolu/Abed Rahim Khatib
İsrail ordusunun Han Yunus'ta bıraktığı enkaz
© Getty Images / Anadolu/Abed Rahim Khatibİsrail ordusunun saldırılarına uğrayan Han Yunus'taki yıkım
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© Getty Images / Anadolu/Abed Rahim Khatib
İsrail ordusunun saldırılarına uğrayan Han Yunus'taki yıkım