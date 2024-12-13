İbrahim Kutluay'dan Fenerbahçe tepkisi: 'Bu taraftarın yüzü gülmeyecek mi ya'

"Dün Bilbao maçına bakıyorsun kaleye bile gidemeyen bir Fenerbahçe hem de bugün basket maçında sahada olmayan bir Fenerbahçe. Daha ne yapsın bu insanlar? Futbolda yaşananlar basketbola da sıçradı. Bilbao mağlubiyeti Monaco maçı atmosferini etkiledi. Yönetime protesto tezahüratları salonda da yapılıyor. Fenerbahçe taraftarı da bu kadar sınanmamalı. Futbolda üst üste mağlubiyetler sonrası basketbolda da kötü oyun olunca tepkiler bugün için normal. İyi giden basketbol takımı da ağır bir yenilgi aldı. İnsanlar da bir yerde tepki vermek zorunda. Onları da anlamak lazım. Bu taraftarın yüzü gülmeyecek mi ya!"