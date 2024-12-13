https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/ibrahim-kutluaydan-fenerbahce-tepkisi-bu-taraftarin-yuzu-gulmeyecek-mi-ya-1091492898.html
İbrahim Kutluay'dan Fenerbahçe tepkisi: 'Bu taraftarın yüzü gülmeyecek mi ya'
İbrahim Kutluay'dan Fenerbahçe tepkisi: 'Bu taraftarın yüzü gülmeyecek mi ya'
Sputnik Türkiye
İbrahim Kutluay, Fenerbahçe'de futbol ve basketbol branşlarındaki kötü gidişata canlı yayında tepki gösterdi. Kutluay, "İyi giden basketbol takımı da ağır bir... 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T13:19+0300
2024-12-13T13:19+0300
2024-12-13T13:19+0300
spor
ibrahim kutluay
fenerbahçe
futbol
ali koç
maç
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Eski basketbolcu ve yorumcu İbrahim Kutluay, Fenerbahçe'de futbol ve basketbol branşlarındaki kötü gidişata tepki gösterdi.'Fenerbahçe taraftarı bu kadar sınanmamalı'Monaco maçını yayıncı kuruluşta yorumlayan Kutluay, salondaki taraftar tepkilerinin ardından konuştu. Fenerbahçeli kimliğiyle bilinen Kutluay, futbolun ardından basketbol maçındaki kötü oyun ve skor sonrası taraftarların reaksiyonlarda haklı olduğunu ifade etti."Fenerbahçe taraftarı bu kadar sınanmamalı" diyen Kutluay'ın yayında sarf ettiği sözler şöyle;
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/fenerbahce-athletic-bilbaoya-2-0-maglup-oldu-1091422737.html
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ibrahim kutluay, fenerbahçe, futbol, ali koç, maç
ibrahim kutluay, fenerbahçe, futbol, ali koç, maç
İbrahim Kutluay'dan Fenerbahçe tepkisi: 'Bu taraftarın yüzü gülmeyecek mi ya'
İbrahim Kutluay, Fenerbahçe'de futbol ve basketbol branşlarındaki kötü gidişata canlı yayında tepki gösterdi. Kutluay, "İyi giden basketbol takımı da ağır bir yenilgi aldı. İnsanlar da bir yerde tepki vermek zorunda. Onları da anlamak lazım. Bu taraftarın yüzü gülmeyecek mi ya" dedi.
Eski basketbolcu ve yorumcu İbrahim Kutluay, Fenerbahçe'de futbol ve basketbol branşlarındaki kötü gidişata tepki gösterdi.
'Fenerbahçe taraftarı bu kadar sınanmamalı'
Monaco maçını yayıncı kuruluşta yorumlayan Kutluay, salondaki taraftar tepkilerinin ardından konuştu. Fenerbahçeli kimliğiyle bilinen Kutluay, futbolun ardından basketbol maçındaki kötü oyun ve skor sonrası taraftarların reaksiyonlarda haklı olduğunu ifade etti.
"Fenerbahçe taraftarı bu kadar sınanmamalı" diyen Kutluay'ın yayında sarf ettiği sözler şöyle;
"Dün Bilbao maçına bakıyorsun kaleye bile gidemeyen bir Fenerbahçe hem de bugün basket maçında sahada olmayan bir Fenerbahçe. Daha ne yapsın bu insanlar? Futbolda yaşananlar basketbola da sıçradı. Bilbao mağlubiyeti Monaco maçı atmosferini etkiledi. Yönetime protesto tezahüratları salonda da yapılıyor. Fenerbahçe taraftarı da bu kadar sınanmamalı. Futbolda üst üste mağlubiyetler sonrası basketbolda da kötü oyun olunca tepkiler bugün için normal. İyi giden basketbol takımı da ağır bir yenilgi aldı. İnsanlar da bir yerde tepki vermek zorunda. Onları da anlamak lazım. Bu taraftarın yüzü gülmeyecek mi ya!"