https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/rekor-sahipleri-bulustu-dunyanin-en-uzun-kadini-ve-dunyanin-en-kisa-kadini-ayni-karede-1090659113.html
Rekor sahipleri buluştu: Dünyanın en uzun kadını ve dünyanın en kısa kadını aynı karede
Rekor sahipleri buluştu: Dünyanın en uzun kadını ve dünyanın en kısa kadını aynı karede
Sputnik Türkiye
Dünyanın en uzun kadını Rümeysa Gelgi ve dünyanın en kısa kadına Jyoti Amge, 20. Guinness Dünya Rekorları Günü'nü kutlamak için bir araya geldi. 2 metre 15 cm... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T15:20+0300
2024-11-21T15:20+0300
2024-11-21T15:20+0300
yaşam
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20. Guinness Dünya Rekorları Günü kapsamından dünyanın en uzun kadını Rümeysa Gelgi ile dünyanın en kısa kadını Jyoti Amge bir araya geldi. Londra'da buluşan rekor sahipleri, birlikte beş çayı içti. Londra'da bir otelde ilk kez buluşan rekor sahipleri, birbirleriyle hayat hikayelerini ve deneyimlerini paylaştı. İkili, Guinness Rekorlar Kitabı'nın 70. yıl dönümü baskısında 'Guinness Dünya Rekorları İkonu' olarak onurlandırıldı.Rümeysa Gelgi kimdir?1 Ocak 1997 doğumlu olan Rümeysa Gelgi, 'dünyanın en uzun boylu kadını' unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alıyor. Karabük'te doğan Gelgi, 215.16 santimetre boyuyla dünya çapında tanınıyor. Gelgi'nin, hızlı büyümeye neden olan ve nadir görülen Weaver sendromuna sahip. Teknoloji uzmanı olan Gelgi, 4 Guinness rekoruna sahip. 2014 yılında 'dünyanın en uzun genç kızı', 2021 yılında 'dünyanın yaşayan en uzun kadını', 2022'de 'en uzun parmaklara sahip kadın' ve 'dünyanın en uzun sırtına sahip kadını' unvanlarıyla Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alıyor.Unvanını kendisinin de sahip olduğu nadir görülen hastalıklara farkındalık yaratmak için kullanmak istediğini açıklamıştı.Jyoti Amge kimdir?Jyoti Kishanji Amge, 16 Aralık 1993'te Hindistan'da doğdu. 'Yaşayan en kısa kadın' ve 'yaşayan en kısa kadın oyuncu' unvanına sahip olan Amge, 62.8 santimetrelik boyuyla Guinness Rekorlar kitabına girdi. Akondroplazi adı verilen kemik büyümesinde oluşan genetik bozukluğundan dolayı kısa boylu olan Amge, modellik ve oyunculuk yapıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/denizlili-bir-adam-adini-7-defa-rekorlar-kitabina-yazdirdi-tavugu-35-metre-uzaga-firlatip-guinness-1088856625.html
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Rekor sahipleri buluştu: Dünyanın en uzun kadını ve dünyanın en kısa kadını aynı karede
Dünyanın en uzun kadını Rümeysa Gelgi ve dünyanın en kısa kadına Jyoti Amge, 20. Guinness Dünya Rekorları Günü'nü kutlamak için bir araya geldi. 2 metre 15 cm boyuyla en uzun kadın unvanına sahip olan Gelgi, 62.8 santimetrelik boyuyla en kısa kadın unvanına sahip Jyoti Amge ile buluştu.
20. Guinness Dünya Rekorları Günü kapsamından dünyanın en uzun kadını Rümeysa Gelgi ile dünyanın en kısa kadını Jyoti Amge bir araya geldi. Londra'da buluşan rekor sahipleri, birlikte beş çayı içti.
Londra'da bir otelde ilk kez buluşan rekor sahipleri, birbirleriyle hayat hikayelerini ve deneyimlerini paylaştı. İkili, Guinness Rekorlar Kitabı'nın 70. yıl dönümü baskısında 'Guinness Dünya Rekorları İkonu' olarak onurlandırıldı.
1 Ocak 1997 doğumlu olan Rümeysa Gelgi, 'dünyanın en uzun boylu kadını' unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alıyor. Karabük'te doğan Gelgi, 215.16 santimetre boyuyla dünya çapında tanınıyor. Gelgi'nin, hızlı büyümeye neden olan ve nadir görülen Weaver sendromuna sahip.
Teknoloji uzmanı olan Gelgi, 4 Guinness rekoruna sahip. 2014 yılında 'dünyanın en uzun genç kızı', 2021 yılında 'dünyanın yaşayan en uzun kadını', 2022'de 'en uzun parmaklara sahip kadın' ve 'dünyanın en uzun sırtına sahip kadını' unvanlarıyla Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alıyor.
Unvanını kendisinin de sahip olduğu nadir görülen hastalıklara farkındalık yaratmak için kullanmak istediğini açıklamıştı.
Jyoti Kishanji Amge, 16 Aralık 1993'te Hindistan'da doğdu. 'Yaşayan en kısa kadın' ve 'yaşayan en kısa kadın oyuncu' unvanına sahip olan Amge, 62.8 santimetrelik boyuyla Guinness Rekorlar kitabına girdi.
Akondroplazi adı verilen kemik büyümesinde oluşan genetik bozukluğundan dolayı kısa boylu olan Amge, modellik ve oyunculuk yapıyor.