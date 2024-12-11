https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/insaatta-calisan-isciler-tesadufen-dogal-gaz-buldu-52-saattir-yaniyor-1091421817.html
İnşaatta çalışan işçiler tesadüfen doğal gaz buldu: '52 saattir yanıyor'
İnşaatta çalışan işçiler tesadüfen doğal gaz buldu: '52 saattir yanıyor'
Sputnik Türkiye
Bursa'da bir ketçap firmasının depo kısmında zemin etüdü yapan kepçe operatörü 20 metre kazı yaptıktan sonra doğalgaz bulduğunu fark etti. BOTAŞ'a yapılan... 11.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-11T20:02+0300
2024-12-11T20:02+0300
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inşaat işçisi
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İnşaatta kepçe operatörü olarak çalışan işçi zemin etüdü yaparken doğalgaz buldu.Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir ketçap firmasının depo kısmında zemin etüdü yapan kepçe operatörü 20 metre kazı yaptıktan sonra doğalgaz bulduğunu fark etti. İhbar sonrası bölgeye gelen ekipler incelemede gazın yüzde 80 doğalgaz olduğunu açıkladı. Keşfe sevinen inşaat işçileri 52 saattir yanan gazı ısınma amacıyla kullandıklarını ancak yetkililerin inceleme sonrası bölgeyi terk ettiğini belirtti. Doğalgazı bulan işçi Emrah Us ''Şantiyede zemin etüdü yapıyordum. Yaklaşık 20 metre kazdıktan sonra suyla karışık bir gazın çıktığını fark ettim. Önce su sifon yapıyor sandım ama yoğunlaşınca kağıt attım. Yanmaya başlayınca BOTAŞ yetkililerine haber verdim'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/patlama-riski-kapinizda-dogalgaz-kullaniminda-bilmediginiz-tehlikeler-dogalgaz-sizintisi-1091268159.html
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bursa doğalgaz, doğalgaz bulan işçi
bursa doğalgaz, doğalgaz bulan işçi
İnşaatta çalışan işçiler tesadüfen doğal gaz buldu: '52 saattir yanıyor'
Bursa'da bir ketçap firmasının depo kısmında zemin etüdü yapan kepçe operatörü 20 metre kazı yaptıktan sonra doğalgaz bulduğunu fark etti. BOTAŞ'a yapılan ihbar sonrası bölgeye gelen ekipler incelemede gazın yüzde 80 doğalgaz olduğunu açıkladı. Keşfe sevinen inşaat işçileri 52 saattir yanan gazı ısınma amacıyla kullanıyor.
İnşaatta kepçe operatörü olarak çalışan işçi zemin etüdü yaparken doğalgaz buldu.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir ketçap firmasının depo kısmında zemin etüdü yapan kepçe operatörü 20 metre kazı yaptıktan sonra doğalgaz bulduğunu fark etti. İhbar sonrası bölgeye gelen ekipler incelemede gazın yüzde 80 doğalgaz olduğunu açıkladı. Keşfe sevinen inşaat işçileri 52 saattir yanan gazı ısınma amacıyla kullandıklarını ancak yetkililerin inceleme sonrası bölgeyi terk ettiğini belirtti.
Doğalgazı bulan işçi Emrah Us ''Şantiyede zemin etüdü yapıyordum. Yaklaşık 20 metre kazdıktan sonra suyla karışık bir gazın çıktığını fark ettim. Önce su sifon yapıyor sandım ama yoğunlaşınca kağıt attım. Yanmaya başlayınca BOTAŞ yetkililerine haber verdim'' açıklamasında bulundu.