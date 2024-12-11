https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/insaatta-calisan-isciler-tesadufen-dogal-gaz-buldu-52-saattir-yaniyor-1091421817.html

İnşaatta çalışan işçiler tesadüfen doğal gaz buldu: '52 saattir yanıyor'

İnşaatta çalışan işçiler tesadüfen doğal gaz buldu: '52 saattir yanıyor'

Sputnik Türkiye

Bursa'da bir ketçap firmasının depo kısmında zemin etüdü yapan kepçe operatörü 20 metre kazı yaptıktan sonra doğalgaz bulduğunu fark etti. BOTAŞ'a yapılan... 11.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-11T20:02+0300

2024-12-11T20:02+0300

2024-12-11T20:02+0300

türkiye

doğalgaz

doğalgaz boru hattı

doğalgaz yatağı

bursa

bursa valiliği

bursa belediyesi

inşaat

inşaat işçisi

inşaat sektörü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0b/1091421544_0:213:2730:1749_1920x0_80_0_0_3f6b4b08a750e4c4cfc6a03387bd6fe1.jpg

İnşaatta kepçe operatörü olarak çalışan işçi zemin etüdü yaparken doğalgaz buldu.Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir ketçap firmasının depo kısmında zemin etüdü yapan kepçe operatörü 20 metre kazı yaptıktan sonra doğalgaz bulduğunu fark etti. İhbar sonrası bölgeye gelen ekipler incelemede gazın yüzde 80 doğalgaz olduğunu açıkladı. Keşfe sevinen inşaat işçileri 52 saattir yanan gazı ısınma amacıyla kullandıklarını ancak yetkililerin inceleme sonrası bölgeyi terk ettiğini belirtti. Doğalgazı bulan işçi Emrah Us ''Şantiyede zemin etüdü yapıyordum. Yaklaşık 20 metre kazdıktan sonra suyla karışık bir gazın çıktığını fark ettim. Önce su sifon yapıyor sandım ama yoğunlaşınca kağıt attım. Yanmaya başlayınca BOTAŞ yetkililerine haber verdim'' açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/patlama-riski-kapinizda-dogalgaz-kullaniminda-bilmediginiz-tehlikeler-dogalgaz-sizintisi-1091268159.html

türkiye

bursa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bursa doğalgaz, doğalgaz bulan işçi