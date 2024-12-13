https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/geminid-meteor-yagmuru-basladi-yilin-en-gorkemli-gokyuzu-sovu-bu-hafta-zirvede-1091492531.html

Geminid meteor yağmuru başladı: 'Yılın en görkemli' gökyüzü şovu bu hafta zirvede

Geminid meteor yağmuru başladı: 'Yılın en görkemli' gökyüzü şovu bu hafta zirvede

Sputnik Türkiye

Bu hafta sonu zirveye ulaşacak olan Geminid meteor yağmuru, gökbilimciler tarafından 'yılın en iyisi' olarak nitelendiriliyor. 3200 Paethon isimli asteroidin... 13.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-13T13:05+0300

2024-12-13T13:05+0300

2024-12-13T13:05+0300

yaşam

meteor

geminid meteor yağmuru

dünya

kuyruklu yıldız

asteroid

gökbilimciler

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4 Aralık'ta başlayan Geminid meteor yağmuru, 20 Aralık'a kadar çıplak gözle gözlemlenebilir. Cuma ve cumartesi günler en yoğun gecelerini yaşayacak olan Geminid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek.3200 Phaethon isimli asteroidin Güneş çevresinde dönüşü sırasında kopan parçaların Dünya atmosferine girmesiyle oluşacak olan meteor yağmuru, gece karanlığın çöktüğü 17:00 ile şafak vakti arasında gökyüzünü kaplayacak.Gökbilimcilerinin 'yılın en iyi' meteor yağmuru olarak adlandırdıkları Geminid meteor yağmuru, Ağustos ayında gerçekleşen Perseid yağmurunun ardından başladı. Geminid meteor yağmurunu izleme ipuçlarıGeminid meteor yağmurunu Türkiye'den izlemek isteyen kişilerin şehrin ışık kirliliğinden uzaklaşarak açık ve karanlık alanları tercih etmesi öneriliyor. Meteor yağmuru izlemek isteyen kişilerin telefon, bilgisayar gibi yapay ışıklardan uzak durarak gözlerini karanlığa alıştırmaları gerekebilir. Zira Dolunay'ın parlak ışıkları meteorların geçişini sönükleştirebilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/potansiyel-olarak-tehlikeli-iki-asteroit-bu-hafta-dunyanin-yakinindan-gececek-1091115522.html

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