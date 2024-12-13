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Geminid meteor yağmuru başladı: 'Yılın en görkemli' gökyüzü şovu bu hafta zirvede
Geminid meteor yağmuru başladı: 'Yılın en görkemli' gökyüzü şovu bu hafta zirvede
Sputnik Türkiye
Bu hafta sonu zirveye ulaşacak olan Geminid meteor yağmuru, gökbilimciler tarafından 'yılın en iyisi' olarak nitelendiriliyor. 3200 Paethon isimli asteroidin... 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T13:05+0300
2024-12-13T13:05+0300
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4 Aralık'ta başlayan Geminid meteor yağmuru, 20 Aralık'a kadar çıplak gözle gözlemlenebilir. Cuma ve cumartesi günler en yoğun gecelerini yaşayacak olan Geminid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek.3200 Phaethon isimli asteroidin Güneş çevresinde dönüşü sırasında kopan parçaların Dünya atmosferine girmesiyle oluşacak olan meteor yağmuru, gece karanlığın çöktüğü 17:00 ile şafak vakti arasında gökyüzünü kaplayacak.Gökbilimcilerinin 'yılın en iyi' meteor yağmuru olarak adlandırdıkları Geminid meteor yağmuru, Ağustos ayında gerçekleşen Perseid yağmurunun ardından başladı. Geminid meteor yağmurunu izleme ipuçlarıGeminid meteor yağmurunu Türkiye'den izlemek isteyen kişilerin şehrin ışık kirliliğinden uzaklaşarak açık ve karanlık alanları tercih etmesi öneriliyor. Meteor yağmuru izlemek isteyen kişilerin telefon, bilgisayar gibi yapay ışıklardan uzak durarak gözlerini karanlığa alıştırmaları gerekebilir. Zira Dolunay'ın parlak ışıkları meteorların geçişini sönükleştirebilir.
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Geminid meteor yağmuru başladı: 'Yılın en görkemli' gökyüzü şovu bu hafta zirvede

13:05 13.12.2024
© AP Photo / Rob SparksGeminid meteor yağmuru
Geminid meteor yağmuru - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
© AP Photo / Rob Sparks
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Bu hafta sonu zirveye ulaşacak olan Geminid meteor yağmuru, gökbilimciler tarafından 'yılın en iyisi' olarak nitelendiriliyor. 3200 Paethon isimli asteroidin Güneş çevresinde dönerken kopan parçalarının Dünya atmosferine girişi, Türkiye'den de çıplak gözle izlenebilecek.
4 Aralık'ta başlayan Geminid meteor yağmuru, 20 Aralık'a kadar çıplak gözle gözlemlenebilir. Cuma ve cumartesi günler en yoğun gecelerini yaşayacak olan Geminid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek.
3200 Phaethon isimli asteroidin Güneş çevresinde dönüşü sırasında kopan parçaların Dünya atmosferine girmesiyle oluşacak olan meteor yağmuru, gece karanlığın çöktüğü 17:00 ile şafak vakti arasında gökyüzünü kaplayacak.
Gökbilimcilerinin 'yılın en iyi' meteor yağmuru olarak adlandırdıkları Geminid meteor yağmuru, Ağustos ayında gerçekleşen Perseid yağmurunun ardından başladı.

Geminid meteor yağmurunu izleme ipuçları

Geminid meteor yağmurunu Türkiye'den izlemek isteyen kişilerin şehrin ışık kirliliğinden uzaklaşarak açık ve karanlık alanları tercih etmesi öneriliyor. Meteor yağmuru izlemek isteyen kişilerin telefon, bilgisayar gibi yapay ışıklardan uzak durarak gözlerini karanlığa alıştırmaları gerekebilir. Zira Dolunay'ın parlak ışıkları meteorların geçişini sönükleştirebilir.
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'Potansiyel olarak tehlikeli' iki asteroit bu hafta Dünya'nın yakınından geçecek
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