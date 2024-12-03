https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/potansiyel-olarak-tehlikeli-iki-asteroit-bu-hafta-dunyanin-yakinindan-gececek-1091115522.html
'Potansiyel olarak tehlikeli' iki asteroit bu hafta Dünya'nın yakınından geçecek
'Potansiyel olarak tehlikeli' iki asteroit bu hafta Dünya'nın yakınından geçecek
Sputnik Türkiye
NASA, 3 ve 4 Aralık'ta Dünya'nın çevresinden 'potansiyel olarak tehlikeli görülen' iki asteroidin geçeceğini açıkladı. 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T15:56+0300
2024-12-03T15:56+0300
2024-12-03T15:56+0300
yaşam
nasa
dünya
jet propulsion laboratory
gezegen
asteroit
asteroid
mars
jüpiter
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/01/1051328155_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_03da9ef08da1003f0de0e593f90a703e.jpg
Newsweek'in haberine göre, NASA bu hafta 'potansiyel olarak tehlike barındıran' iki asteroidin dünyanın yakınından geçeceğini açıkladı. NASA'ya ait Jet Propulsion Laboratory'e göre potansiyel olarak tehlikeli asteroitlerin her biri Empire State Binası'ndan daha büyük olduğunu söylüyor.450 metre uzunluğundaki asteroitlerden biri olan 2020 XR, Dünya'nın 2.2 milyon kilometre yakınından geçecek. Asteroitlerin ilki 2020 XR'ın 3 Aralıkta, diğeri 2007JX2'nin ise 4 Aralık'ta dünyanın yakınından geçmesi bekleniyor.asteroidlerin ikisinin de Mars ve Jüpiter arasındaki Asteroit Kuşağı'ndan kaynaklanıyor. 'Potansiyel Olarak Tehlikeli Nesne' Dünya'ya 4,6 milyon milden daha yakın olan ve 492 feet'ten daha büyük olan ve çarpma durumunda önemli bölgesel hasara yol açabilen herhangi bir nesne, NASA tarafından 'potansiyel olarak tehlikeli nesne' olarak adlandırılıyor.Bu asteroitlerin hiçbiri NASA'nın 'potansiyel olarak tehlikeli' sınıflandırmasına rağmen Dünya için gerçek bir tehlike oluşturmadığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/uranus-sanildigi-kadar-olu-olmayabilir-bilim-insanlari-yeni-bir-calismayla-gezegende-yasam-1090292666.html
mars
jüpiter
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/01/1051328155_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_d83de8d6018e0237896868021d644d67.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
nasa, dünya, jet propulsion laboratory, gezegen, asteroit, asteroid, mars, jüpiter
nasa, dünya, jet propulsion laboratory, gezegen, asteroit, asteroid, mars, jüpiter
'Potansiyel olarak tehlikeli' iki asteroit bu hafta Dünya'nın yakınından geçecek
NASA, 3 ve 4 Aralık'ta Dünya'nın çevresinden 'potansiyel olarak tehlikeli görülen' iki asteroidin geçeceğini açıkladı.
Newsweek'in haberine göre, NASA bu hafta 'potansiyel olarak tehlike barındıran' iki asteroidin dünyanın yakınından geçeceğini açıkladı. NASA'ya ait Jet Propulsion Laboratory'e göre potansiyel olarak tehlikeli asteroitlerin her biri Empire State Binası'ndan daha büyük olduğunu söylüyor.
450 metre uzunluğundaki asteroitlerden biri olan 2020 XR, Dünya'nın 2.2 milyon kilometre yakınından geçecek. Asteroitlerin ilki 2020 XR'ın 3 Aralıkta, diğeri 2007JX2'nin ise 4 Aralık'ta dünyanın yakınından geçmesi bekleniyor.
asteroidlerin ikisinin de Mars ve Jüpiter arasındaki Asteroit Kuşağı'ndan kaynaklanıyor.
'Potansiyel Olarak Tehlikeli Nesne'
Dünya'ya 4,6 milyon milden daha yakın olan ve 492 feet'ten daha büyük olan ve çarpma durumunda önemli bölgesel hasara yol açabilen herhangi bir nesne, NASA tarafından 'potansiyel olarak tehlikeli nesne' olarak adlandırılıyor.
Bu asteroitlerin hiçbiri NASA'nın 'potansiyel olarak tehlikeli' sınıflandırmasına rağmen Dünya için gerçek bir tehlike oluşturmadığı bildirildi.