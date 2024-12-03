https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/potansiyel-olarak-tehlikeli-iki-asteroit-bu-hafta-dunyanin-yakinindan-gececek-1091115522.html

'Potansiyel olarak tehlikeli' iki asteroit bu hafta Dünya'nın yakınından geçecek

'Potansiyel olarak tehlikeli' iki asteroit bu hafta Dünya'nın yakınından geçecek

Sputnik Türkiye

NASA, 3 ve 4 Aralık'ta Dünya'nın çevresinden 'potansiyel olarak tehlikeli görülen' iki asteroidin geçeceğini açıkladı. 03.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-03T15:56+0300

2024-12-03T15:56+0300

2024-12-03T15:56+0300

yaşam

nasa

dünya

jet propulsion laboratory

gezegen

asteroit

asteroid

mars

jüpiter

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/01/1051328155_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_03da9ef08da1003f0de0e593f90a703e.jpg

Newsweek'in haberine göre, NASA bu hafta 'potansiyel olarak tehlike barındıran' iki asteroidin dünyanın yakınından geçeceğini açıkladı. NASA'ya ait Jet Propulsion Laboratory'e göre potansiyel olarak tehlikeli asteroitlerin her biri Empire State Binası'ndan daha büyük olduğunu söylüyor.450 metre uzunluğundaki asteroitlerden biri olan 2020 XR, Dünya'nın 2.2 milyon kilometre yakınından geçecek. Asteroitlerin ilki 2020 XR'ın 3 Aralıkta, diğeri 2007JX2'nin ise 4 Aralık'ta dünyanın yakınından geçmesi bekleniyor.asteroidlerin ikisinin de Mars ve Jüpiter arasındaki Asteroit Kuşağı'ndan kaynaklanıyor. 'Potansiyel Olarak Tehlikeli Nesne' Dünya'ya 4,6 milyon milden daha yakın olan ve 492 feet'ten daha büyük olan ve çarpma durumunda önemli bölgesel hasara yol açabilen herhangi bir nesne, NASA tarafından 'potansiyel olarak tehlikeli nesne' olarak adlandırılıyor.Bu asteroitlerin hiçbiri NASA'nın 'potansiyel olarak tehlikeli' sınıflandırmasına rağmen Dünya için gerçek bir tehlike oluşturmadığı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/uranus-sanildigi-kadar-olu-olmayabilir-bilim-insanlari-yeni-bir-calismayla-gezegende-yasam-1090292666.html

mars

jüpiter

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nasa, dünya, jet propulsion laboratory, gezegen, asteroit, asteroid, mars, jüpiter