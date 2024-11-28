https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/ukraynali-esir-asker-anlatti-ukraynalilar-kursk-bolgesinde-olulerini-tahliye-etmiyor-ve-gommuyor-1090946206.html
Ukraynalı esir asker anlattı: ‘Ukraynalılar Kursk Bölgesi’nde ölülerini tahliye etmiyor ve gömmüyor’
Ukraynalı esir asker anlattı: ‘Ukraynalılar Kursk Bölgesi’nde ölülerini tahliye etmiyor ve gömmüyor’
Sputnik Türkiye
Ukraynalı esir asker Vasiliy Maşiko, Ukrayna ordu komutanlarının Kursk Bölgesi’nde ölen askerlerini tahliye etmediğini ve gömmediğini belirtti. 28.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-28T20:37+0300
2024-11-28T20:37+0300
2024-11-28T20:37+0300
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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 74. Mekanize Tugayı 25. Taarruz Taburu Müfreze Komutan Yardımcısı Vasiliy Maşiko, Sputnik’e açıklamasında, Rusya’nın Kursk Bölgesi’nde terör faaliyetlerine devam eden Ukraynalı oluşumların komutanlarının ölen askerleri savaş alanında bıraktığını anlattı.Kursk Bölgesi’nde bu ay esir alınan Maşiko, Ukraynalı komutanların askerlerine yönelik davranışıyla ilgili şunu dedi:“Kursk Bölgesi’nde ölenlerimizi almadılar bile. Artık öyle bir koku geliyordu ki, gömülmeleri veya tahliye edilmeleri gerekiyordu. Bunu anlayamıyorum. Ben olsam alırdım. Komutan olsaydım onları tahliye ederdim.”‘Geri çekilenler vuruluyor’Esir ayrıca Kursk Bölgesi’ne saldıran Ukrayna ordu birliklerinin geri çekilmeye veya teslim olmaya çalışan askerlerini kurşuna dizdiğini veya gözaltına aldığını anlattı.Maşiko, “İleri gittiysen artık geri dönemiyorsun, aksi takdirde vurulusun. Kendi silah arkadaşlarımız vuruyor. Aslında bölük komutanı, sadece bölük komutanı bunu yapıyor. Başka kimse değil. Beni yakalasalardı emir verirdi ve beni gözaltına alırlardı. Çünkü onlar bir tek emir veriyor. İleri gitmek lazım. Geri kalsan veya gizlensen, kaçsan, hemen fark ederler. Fark etmeselerdi bile onların eline geçerdim. Ama telsizle, ‘Bu kaçak’ diye iletirlerdi” şeklinde konuştu.Teslim olduktan sonra Ukraynalı dronların ona ve arkadaşlarına saldırmaya çalıştığını belirten esir, “Dronlar sürekli uçuşuyordu. Bilgi vermemeleri için veya teslim olmamaları için kendi arkadaşlarını ortadan kaldırmak istiyorlardı” dedi.‘Ukraynalı komutanlar askerleri kandırarak Kursk’a sürdü’Maşiko, Ukrayna ordu komutanlarının, üçüncü savunma hattındaki birliklerin rotasyonu adı altında, Ukraynalı taarruz birliklerini Kursk Bölgesi’ndeki cepheye gönderdiğini bildirdi.Esir, “Akşam saat 4 sularında bize, ‘Üçüncü hendek hattı’ dediler. Sınır ötesine göndereceklerini düşünmedim bile. Tüm gece boyunca ve sabah yürüdük. Saat 7 gibi hendeklere yaklaştık. Bunun artık üçüncü değil birinci hat olduğunu anladık. Oradakilerin yerini aldık. Zira askerler üç dört gündür susuz, gıdasız duruyordu, her şeyleri bitmişti. Onların yerini aldık. Emir, konumları savunmak yönündeydi. Bunun ilk cephe hattı olduğu ortaya çıktı. Bizi kandırdılar. İkinci bile değildi, birinci” dedi.Ukraynalı askerlerden birinin yola çıkmadan önce tansiyonunun çıktığını ve geride kaldığını söyleyen Maşiko, “İkisi daha mevzilere ulaşamadı, yolda mayınlara bastılar. Yaralı olarak tahliye edildiler. Sadece 10 kişi mevziiye ulaştı” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/ukraynali-esir-almanyaya-egitime-gonderilen-ukraynali-askerlerin-firar-ettigini-anlatti-1090433852.html
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Ukraynalı esir asker anlattı: ‘Ukraynalılar Kursk Bölgesi’nde ölülerini tahliye etmiyor ve gömmüyor’
Sputnik Türkiye
Ukraynalı esir asker anlattı: ‘Ukraynalı komutanlar askerleri kandırarak Kursk’a sürdü’
2024-11-28T20:37+0300
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PT0M11S
Ukraynalı esir asker anlattı: ‘Geri çekilenler vuruluyor’
Sputnik Türkiye
Ukraynalı esir asker anlattı: ‘Geri çekilenler vuruluyor’
2024-11-28T20:37+0300
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PT0M32S
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1c/1090946050_262:0:1787:1144_1920x0_80_0_0_bc84943b9d4ccebe48106dfd01c377d4.png
Ukraynalı esir asker anlattı: ‘Ukraynalı komutanlar askerleri kandırarak Kursk’a sürdü’
Sputnik Türkiye
Ukraynalı esir asker anlattı: ‘Ukraynalı komutanlar askerleri kandırarak Kursk’a sürdü’
2024-11-28T20:37+0300
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Sputnik Türkiye
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video, rusya, kursk, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, esir
video, rusya, kursk, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, esir
Ukraynalı esir asker anlattı: ‘Ukraynalılar Kursk Bölgesi’nde ölülerini tahliye etmiyor ve gömmüyor’
Ukraynalı esir asker Vasiliy Maşiko, Ukrayna ordu komutanlarının Kursk Bölgesi’nde ölen askerlerini tahliye etmediğini ve gömmediğini belirtti.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 74. Mekanize Tugayı 25. Taarruz Taburu Müfreze Komutan Yardımcısı Vasiliy Maşiko, Sputnik’e açıklamasında, Rusya’nın Kursk Bölgesi’nde terör faaliyetlerine devam eden Ukraynalı oluşumların komutanlarının ölen askerleri savaş alanında bıraktığını anlattı.
Kursk Bölgesi’nde bu ay esir alınan Maşiko, Ukraynalı komutanların askerlerine yönelik davranışıyla ilgili şunu dedi:
“Kursk Bölgesi’nde ölenlerimizi almadılar bile. Artık öyle bir koku geliyordu ki, gömülmeleri veya tahliye edilmeleri gerekiyordu. Bunu anlayamıyorum. Ben olsam alırdım. Komutan olsaydım onları tahliye ederdim.”
‘Geri çekilenler vuruluyor’
Esir ayrıca Kursk Bölgesi’ne saldıran Ukrayna ordu birliklerinin geri çekilmeye veya teslim olmaya çalışan askerlerini kurşuna dizdiğini veya gözaltına aldığını anlattı.
Maşiko, “İleri gittiysen artık geri dönemiyorsun, aksi takdirde vurulusun. Kendi silah arkadaşlarımız vuruyor. Aslında bölük komutanı, sadece bölük komutanı bunu yapıyor. Başka kimse değil. Beni yakalasalardı emir verirdi ve beni gözaltına alırlardı. Çünkü onlar bir tek emir veriyor. İleri gitmek lazım. Geri kalsan veya gizlensen, kaçsan, hemen fark ederler. Fark etmeselerdi bile onların eline geçerdim. Ama telsizle, ‘Bu kaçak’ diye iletirlerdi” şeklinde konuştu.
Teslim olduktan sonra Ukraynalı dronların ona ve arkadaşlarına saldırmaya çalıştığını belirten esir, “Dronlar sürekli uçuşuyordu. Bilgi vermemeleri için veya teslim olmamaları için kendi arkadaşlarını ortadan kaldırmak istiyorlardı” dedi.
‘Ukraynalı komutanlar askerleri kandırarak Kursk’a sürdü’
Maşiko, Ukrayna ordu komutanlarının, üçüncü savunma hattındaki birliklerin rotasyonu adı altında, Ukraynalı taarruz birliklerini Kursk Bölgesi’ndeki cepheye gönderdiğini bildirdi.
Esir, “Akşam saat 4 sularında bize, ‘Üçüncü hendek hattı’ dediler. Sınır ötesine göndereceklerini düşünmedim bile. Tüm gece boyunca ve sabah yürüdük. Saat 7 gibi hendeklere yaklaştık. Bunun artık üçüncü değil birinci hat olduğunu anladık. Oradakilerin yerini aldık. Zira askerler üç dört gündür susuz, gıdasız duruyordu, her şeyleri bitmişti. Onların yerini aldık. Emir, konumları savunmak yönündeydi. Bunun ilk cephe hattı olduğu ortaya çıktı. Bizi kandırdılar. İkinci bile değildi, birinci” dedi.
Ukraynalı askerlerden birinin yola çıkmadan önce tansiyonunun çıktığını ve geride kaldığını söyleyen Maşiko, “İkisi daha mevzilere ulaşamadı, yolda mayınlara bastılar. Yaralı olarak tahliye edildiler. Sadece 10 kişi mevziiye ulaştı” diye ekledi.