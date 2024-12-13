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Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ile görüştü: 'Anlaşmazlıkların çözülmesi için Türkiye devreye girebilir'
Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ile görüştü: 'Anlaşmazlıkların çözülmesi için Türkiye devreye girebilir'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Sudan ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki... 13.12.2024, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Somali ve Etiyopya arasındaki ihtilafın çözümünden bahsedilirken, talep edilirse Sudan ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi için de Türkiye’nin devreye girebileceğini ifade edildi. Sudan’da sulh ve istikrarın sağlanması, toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunması ile ülkenin dış müdahalelerin alanı haline gelmemesinin Türkiye için temel esaslar olduğunu belirtilen görüşme hakkında, T.C. İletişim Başkanlığı şu mesajı paylaştı:
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recep tayyip erdoğan, sudan, güney sudan, sudan egemenlik konseyi, sudan askeri konseyi, birleşik arap emirlikleri (bae), cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan, suriye, türkiye, muhalif sudan halk kurtuluş hareketi (splm-io), sudan ordusu
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Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ile görüştü: 'Anlaşmazlıkların çözülmesi için Türkiye devreye girebilir'

14:25 13.12.2024
© Erçin ErtürkCumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
© Erçin Ertürk
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Sudan ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki anlaşmazlıkların çözülmesi için yardımcı olabileceğini aktardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Somali ve Etiyopya arasındaki ihtilafın çözümünden bahsedilirken, talep edilirse Sudan ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi için de Türkiye’nin devreye girebileceğini ifade edildi.
Sudan’da sulh ve istikrarın sağlanması, toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunması ile ülkenin dış müdahalelerin alanı haline gelmemesinin Türkiye için temel esaslar olduğunu belirtilen görüşme hakkında, T.C. İletişim Başkanlığı şu mesajı paylaştı:

,Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Sudan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Somali ile Etiyopya arasındaki ihtilafın çözümü için Ankara Süreci’ni başlattığını, sağlanan mutabakatın bölgenin huzura kavuşması için önemli katkı sağladığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi için de Türkiye’nin devreye girebileceğini, Sudan’da sulh ve istikrarın sağlanması, toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunması ile ülkenin dış müdahalelerin alanı haline gelmemesinin Türkiye için temel esaslar olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye halkının 13 yıllık insani krizin ardından kendi geleceğine karar verme aşamasına ulaştığını, Türkiye’nin bu sürece katkı vereceğini, Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasını desteklediğini, geçici hükümetin kuşatıcı, kapsayıcı ve doğru adımlar atması, Suriye halkına hizmet etmesi ve komşularına tehdit oluşturmamaları için bu desteğin devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ı Esenboğa Havalimanı'nda kabul etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
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