https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/enerji-bakani-bayraktar-ozbekistan-bolgesel-enerji-arz-guvenliginde-kritik-bir-rol-oynuyor-1091510007.html

Enerji Bakanı Bayraktar: Özbekistan bölgesel enerji arz güvenliğinde kritik bir rol oynuyor

Enerji Bakanı Bayraktar: Özbekistan bölgesel enerji arz güvenliğinde kritik bir rol oynuyor

Sputnik Türkiye

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Özbekistan'da gerçekleştirilen etkinliğe katıldı. Bayraktar, Türkiye'nin Özbekistan ile olan projelerine... 13.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-13T17:30+0300

2024-12-13T17:30+0300

2024-12-13T17:30+0300

türkiye

bayraktar

alparslan bayraktar

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

özbekistan

şevket mirziyoyev

enerji

yatırım

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bayraktar, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in de yer aldığı 'Özbekistan Enerji Sektöründeki Büyük Projelerin Lansmanı ve İnşaatının Başlatılması' etkinliğine video konferansla katıldı.Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayraktar, Özbekistan'ın son dönemde enerji alanında yaptığı atılımla dikkati çektiğini belirtti.Özbekistan ile stratejik ortaklığın özel öneme sahip olduğunu vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:'Ortak hedeflerimize ulaşabileceğimize inanıyoruz'Türkiye'nin uluslararası işbirliğine öncelik verdiğinin altını çizen Bayraktar, "Çünkü yalnızca ülkeler arası uzun vadeli enerji işbirlikleriyle ortak hedeflerimize ulaşabileceğimize inanıyoruz." ifadesini kullandı.Bayraktar, toplantıda Özbekistan enerji piyasalarına ilişkin değerlendirmede bulunurken de Mirziyoyev'e hitaben "Son yıllarda elde ettiğiniz bu dikkat çekici başarıları ve ilerlemeyi yakından takip ediyoruz. Ülkenize aralarında yetkin Türk şirketlerinin de olduğu birçok uluslararası şirketin yatırım yapması için eşit bir oyun alanı sağladınız." dedi.Özbekistan'da açılışı gerçekleştirilen tesisler arasında bir Türk firması tarafından yapılan doğal gaz çevrim santrali de bulunuyor. Toplam gücü 430 megavat olan santral, 25 yıl süreyle hizmet verecek.

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bayraktar, alparslan bayraktar, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, özbekistan, şevket mirziyoyev, enerji, yatırım