https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/kazakistan-ve-ozbekistan-liderlerinden-imza-iki-ulke-muttefiklik-iliskilerini-derinlestirecek-1086644552.html

Kazakistan ve Özbekistan liderlerinden imza: İki ülke müttefiklik ilişkilerini derinleştirecek

Kazakistan ve Özbekistan liderlerinden imza: İki ülke müttefiklik ilişkilerini derinleştirecek

Sputnik Türkiye

Rusya'nın Batılı ülkeleri Orta Asya'daki süreçlere müdahalesini artırmaları nedeniyle eleştirdiği bir dönemde Kazakistan ve Özbekistan'dan önemli bir imza... 08.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-08T17:25+0300

2024-08-08T17:25+0300

2024-08-08T17:25+0300

dünya

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kasım cömert tokayev

şevket mirziyoyev

astana

ikili ilişkiler

orta asya

ali şir nevai

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Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev ile Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev, iki ülkenin Devletlerarası Yüksek Konseyi'nin aldığı 'Kazak-Özbek ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesine ilişkin kararı' imzaladı.Kazak lider Tokayev, resmi ziyaret kapsamında başkent Astana’ya giden Özbek mevkidaşı Mirziyoyev’le Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda’da ikili görüşme yaptı.Tokayev, ziyaretin müttefik ülkeler arasındaki ilişkilerin daha faza ivme kazanması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.Mirziyoyev de 'tarihi' olarak nitelediği ziyaretinin hem komşu hem kardeş halklar arasındaki stratejik ve müttefiklik ilişkilerini yeni bir seviyeye çıkaracağını söyledi.Liderler, Kazak-Özbek işbirliğinin her alanda geliştiğine dikkati çekerek, siyasi, ticari ve ekonomik etkileşimle sanayi, ulaştırma ve transit, yatırım, enerji, tarım, su kaynakları, kültür gibi alanlardaki ilişkilerin güçlendirilmesine değindi.Tokayev ve Mirziyoyev, Kazakistan ve Özbekistan Devletlerarası Yüksek Konseyi’nin ilk toplantısına da katıldı. Burada ülkeler arasında ulaştırma, ticaret, enerji, tarım, sınır aşan nehirlerin entegre ve rasyonel kullanımı, kültürel ve insani işbirliğinin genişletilmesi ele alındı.Özbekistan ile işbirliğini güçlendirmeye büyük önem verdiklerini kaydeden Tokayev, “Geçen yıl ülkelerimiz arasında tarihi Müttefik İlişkiler Anlaşması'nı imzaladık. Bugün ise önümüzdeki 10 yılın Stratejik Ortaklık ve Müttefik Programını onaylıyoruz” diye konuştu.Tokayev, ayrıca düzenlenen törenle Mirziyoyev’e Kazakistan’ın en yüksek devlet ödülü Altın Kıran (Altın Kartal) Nişanı'nı takdim etti.Mirziyoyev’e Kazakistan’da ikili ilişkilerin güçlendirilmesine paha biçilemez katkılarda bulunan seçkin bir devlet adamı olarak saygı duyulduğunu vurgulayan Tokayev, “Modern Kazak-Özbek ilişkileri, tek kelimeyle örnek niteliğinde ve gerçek anlamda kardeşçedir” dedi.Tokayev ve Mirziyoyev, ayrıca videokonferans yoluyla iki ülkenin devlet üniversitelerinin karşılıklı şubelerinin açılış ve Çin-Kazakistan-Özbekistan güzergahındaki Çin’in Şian kentinden Taşkent’e gelen yük trenini karşılama törenlerine iştirak etti.Törenler sonrasında iki lider, Kazakistan-Özbekistan Devletlerarası Yüksek Konseyi’nin 'Kazak-Özbek ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesine ilişkin kararını' imzaladı.Ayrıca iki ülke hükümetleri arasında Kazak-Özbek devlet sınırı rejimine ilişkin anlaşma başta olmak üzere sınır kapılarındaki kontrol noktaları, uluslararası karayolu taşımacılığı, tarım, sağlık, kültürel ve insani alanlardaki işbirliğini kapsayan 12 işbirliği belgesi imzalandı.Astana’da Ali Şir Nevai’nin heykeli açıldıTokayev ve Mirziyoyev, resmi görüşmelerin ardından Astana’da dikilen Özbek şair ve düşünür Ali Şir Nevai’nin heykelini açtı.Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Kazak ve Özbek halklarının ortak değerlere sahip kardeşler olduğuna dikkati çekerek, “Ortak tarih, dil ve din ile birbirimize bağlıyız. İki ülke arasında geleneksel kardeşlik ilişkilerinin kurulmasında Ali Şir Nevai figürü özel bir yere sahip. Büyük şairin eserleri tüm Türk halkının manevi hazinesi niteliğindedir” ifadelerini kullandı. ​​​​​​​Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev de, Tokayev ve Kazakistan halkına teşekkür ederek büyük düşünürün eserlerinin ortak miras olduğunu söyledi. Mirziyoyev, “Halklarımız birbirine yakındır. Ortak tarihimize, kültürümüze, gelenek ve göreneklerimize içtenlikle değer veriyoruz” diye konuştu.

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kazakistan, özbekistan, kasım cömert tokayev, şevket mirziyoyev, astana, ikili ilişkiler, orta asya, ali şir nevai