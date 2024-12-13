https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/elon-muska-ust-uste-sorusturma-1091518350.html
Elon Musk'a üst üste soruşturma
Elon Musk'a üst üste soruşturma
Sputnik Türkiye
Elon Musk'ın paylaştığı mektuba göre, Musk'a ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından açılan soruşturmalara yenileri ekleniyor. Buna göre, Musk'ın... 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T21:32+0300
2024-12-13T21:32+0300
2024-12-13T21:32+0300
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alex spiro
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neuralink
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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC), Tesla hisselerini satıp sosyal medya uygulaması olan X'i satın alması kararının ardından Elon Musk'a açtığı menkul kıymetler dolandırıcılığı soruşturmalarına yenilerinin eklenebileceği ortaya çıktı.Musk, avukatı Alex Spiro tarafından SEC Başkanı Gary Gensler'e gönderilen bir mektubu sosyal medyada paylaşarak, "Ah Gary, bunu bana nasıl yapabildin?" ifadelerinde bulundu.Musk'ın avukatı tarafından SEC Başkanı Gensler'e yollanan mektupta ise, SEC personelinin, Musk'ın 48 saat içinde para ödemeyi kabul etmesini veya çok sayıda suçlamayla karşı karşıya kalmasını gerektiren bir uzlaşma talebinde bulunduğu aktarıldı.Mektupta, durumun altı yıldan daha fazla süren bir tacize vardığı dile getirilirken, SEC'in bu hafta Musk'ın nöroteknoloji şirketi Neuralink hakkında bir soruşturmayı da yeniden açtığı belirtildi.Musk tarafından paylaşılan mektupta, bu soruşturmaların 'gerçeği aramak yerine Musk'a ve onunla ilişkili kişilere ve şirketlere karşı uygunsuz bir şekilde kampanya yürütüldüğü' dile getirilirken, "Bu eylemleri siz mi yoksa Beyaz Saray mı yönetiyor bilmek istiyoruz. Bu taktikler ve yanlış planlar bizi korkutmayacak" ifadeleri yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/elon-musk-yilin-insani-olmak-istemiyorum-1091342021.html
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abd, elon musk, alex spiro, abd menkul kıymetler ve borsa komisyonu (sec), neuralink, tesla, musk
abd, elon musk, alex spiro, abd menkul kıymetler ve borsa komisyonu (sec), neuralink, tesla, musk
Elon Musk'a üst üste soruşturma
Elon Musk'ın paylaştığı mektuba göre, Musk'a ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından açılan soruşturmalara yenileri ekleniyor. Buna göre, Musk'ın nöroteknoloji şirketi Neuralink hakkında da soruşturma açılıyor.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC), Tesla hisselerini satıp sosyal medya uygulaması olan X'i satın alması kararının ardından Elon Musk'a açtığı menkul kıymetler dolandırıcılığı soruşturmalarına yenilerinin eklenebileceği ortaya çıktı.
Musk, avukatı Alex Spiro tarafından SEC Başkanı Gary Gensler'e gönderilen bir mektubu sosyal medyada paylaşarak, "Ah Gary, bunu bana nasıl yapabildin?" ifadelerinde bulundu.
Musk'ın avukatı tarafından SEC Başkanı Gensler'e yollanan mektupta ise, SEC personelinin, Musk'ın 48 saat içinde para ödemeyi kabul etmesini veya çok sayıda suçlamayla karşı karşıya kalmasını gerektiren bir uzlaşma talebinde bulunduğu aktarıldı.
Mektupta, durumun altı yıldan daha fazla süren bir tacize vardığı dile getirilirken, SEC'in bu hafta Musk'ın nöroteknoloji şirketi Neuralink hakkında bir soruşturmayı da yeniden açtığı belirtildi.
Musk tarafından paylaşılan mektupta, bu soruşturmaların 'gerçeği aramak yerine Musk'a ve onunla ilişkili kişilere ve şirketlere karşı uygunsuz bir şekilde kampanya yürütüldüğü' dile getirilirken, "Bu eylemleri siz mi yoksa Beyaz Saray mı yönetiyor bilmek istiyoruz. Bu taktikler ve yanlış planlar bizi korkutmayacak" ifadeleri yer aldı.