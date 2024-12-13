https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/elektrikli-arac-satislari-ust-uste-ucunku-kez-rekor-kirdi-liderlik-cinde-1091490928.html
Elektrikli araç satışları üst üste üçünçü kez rekor kırdı: Liderlik Çin'de
Elektrikli araç satışları üst üste üçünçü kez rekor kırdı: Liderlik Çin'de
Sputnik Türkiye
2024'ün Kasım ayında elektrikli araç satışları yaklaşık 2 milyona ulaşarak rekor kırdı. 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T11:51+0300
2024-12-13T11:51+0300
2024-12-13T11:51+0300
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İngiltere merkezli araştırma kuruluşu Rho Motion’un verilerine göre, kasım ayında dünya genelinde elektrikli araç satışları 1,83 milyon adede ulaştı. Bu rakam, bir önceki aya kıyasla 100 binden fazla artış gösterdi ve üst üste üçüncü kez rekor kırıldı.Kasım ayında elektrikli araç satışları, yıllık bazda yüzde 32, aylık bazda ise yüzde 6 oranında büyüdü. Çin, 1,3 milyonluk satışla dünya genelindeki satışların önemli bir kısmını oluşturdu.11 ayda 15 milyon elektrikli araç satıldıYılın ilk on bir ayında dünya genelinde toplam 15,2 milyon elektrikli araç satıldı. Bu dönemde satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 arttı. Çin, 9,7 milyon araçla bu satışların büyük çoğunluğunu gerçekleştirirken, ülkenin yıllık bazda satış artışı yüzde 40 oldu.Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık'ta elektrikli araç satışları aynı dönemde 2,7 milyon adetle sınırlı kalırken, yıllık bazda yüzde 3'lük bir düşüş yaşandı. Kuzey Amerika'da ise ABD ve Kanada'daki satışlar 1,6 milyon araca ulaştı ve geçen yıla göre yüzde 10 artış gösterdi. Diğer ülkelerde ise toplam satışlar 1,1 milyon seviyesinde gerçekleşti.3 arabadan 2'si Çin'de satılıyorRho Motion Veri Müdürü Charles Lester, son üç ayda elektrikli araç satışlarının hızla artmasına rağmen, bölgeler arasında büyük farklılıkların olduğunu ifade etti. Avrupa'da satışların gerilediğine dikkat çeken Lester, Çin’in kasım ayında dünya genelindeki elektrikli araç satışlarının üçte ikisini oluşturduğunu belirtti.Geçmiş aylara bakıldığında, dünya genelinde elektrikli araç satışları eylül ayında 1,7 milyon, ekim ayında ise 1,72 milyon seviyesindeydi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/new-yorkta-yola-ucak-dustu--1091485136.html
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elektrikli araç, çin, ingiltere, tesla, birleşik krallık, kuzey amerika, uçan araba, araba, araç
elektrikli araç, çin, ingiltere, tesla, birleşik krallık, kuzey amerika, uçan araba, araba, araç
Elektrikli araç satışları üst üste üçünçü kez rekor kırdı: Liderlik Çin'de
2024'ün Kasım ayında elektrikli araç satışları yaklaşık 2 milyona ulaşarak rekor kırdı.
İngiltere merkezli araştırma kuruluşu Rho Motion’un verilerine göre, kasım ayında dünya genelinde elektrikli araç satışları 1,83 milyon adede ulaştı. Bu rakam, bir önceki aya kıyasla 100 binden fazla artış gösterdi ve üst üste üçüncü kez rekor kırıldı.
Kasım ayında elektrikli araç satışları, yıllık bazda yüzde 32, aylık bazda ise yüzde 6 oranında büyüdü. Çin, 1,3 milyonluk satışla dünya genelindeki satışların önemli bir kısmını oluşturdu.
11 ayda 15 milyon elektrikli araç satıldı
Yılın ilk on bir ayında dünya genelinde toplam 15,2 milyon elektrikli araç satıldı. Bu dönemde satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 arttı. Çin, 9,7 milyon araçla bu satışların büyük çoğunluğunu gerçekleştirirken, ülkenin yıllık bazda satış artışı yüzde 40 oldu.
Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık'ta elektrikli araç satışları aynı dönemde 2,7 milyon adetle sınırlı kalırken, yıllık bazda yüzde 3'lük bir düşüş yaşandı. Kuzey Amerika'da ise ABD ve Kanada'daki satışlar 1,6 milyon araca ulaştı ve geçen yıla göre yüzde 10 artış gösterdi. Diğer ülkelerde ise toplam satışlar 1,1 milyon seviyesinde gerçekleşti.
3 arabadan 2'si Çin'de satılıyor
Rho Motion Veri Müdürü Charles Lester, son üç ayda elektrikli araç satışlarının hızla artmasına rağmen, bölgeler arasında büyük farklılıkların olduğunu ifade etti. Avrupa'da satışların gerilediğine dikkat çeken Lester, Çin’in kasım ayında dünya genelindeki elektrikli araç satışlarının üçte ikisini oluşturduğunu belirtti.
Geçmiş aylara bakıldığında, dünya genelinde elektrikli araç satışları eylül ayında 1,7 milyon, ekim ayında ise 1,72 milyon seviyesindeydi.