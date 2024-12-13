Elektrikli araç satışları üst üste üçünçü kez rekor kırdı: Liderlik Çin'de

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Yeni düzenleme kazalara sebep olabilir mi?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Ruhsatsız silah tehdidi büyüyor
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gayrimenkul uzmanı Nilüfer Kas: ‘Fiyatların gözle görülür bir şekilde düşmesini beklemek bir hayal’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Yaklaşan yılbaşında hediyeleşme ritüeli.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
İsrail’in yapay zekayla silahlanması: Geleceğin savaşları yapay zekaya mı yaptırılacak?
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda görevli Özseven: TÜRK-İŞ'in teklifini asgari ücretliler belirleyecek
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Türkiye, Suriye’de öncelikle ülkenin tümüne hakim, merkezi bir yönetim kurulmasına odaklanmalı’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İmar hakkı aktarımına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
İstanbul'da yaşama maliyeti 4,5 asgari ücrete denk
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
İstanbul'da İSPARK ücretlerine zam
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/elektrikli-arac-satislari-ust-uste-ucunku-kez-rekor-kirdi-liderlik-cinde-1091490928.html
Elektrikli araç satışları üst üste üçünçü kez rekor kırdı: Liderlik Çin'de
Elektrikli araç satışları üst üste üçünçü kez rekor kırdı: Liderlik Çin'de
Sputnik Türkiye
2024'ün Kasım ayında elektrikli araç satışları yaklaşık 2 milyona ulaşarak rekor kırdı. 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T11:51+0300
2024-12-13T11:51+0300
dünya
elektrikli araç
çin
ingiltere
tesla
birleşik krallık
kuzey amerika
uçan araba
araba
araç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/04/1054436354_0:0:785:442_1920x0_80_0_0_c61b0efadffa71de5e84e57c4ebc79e8.jpg
İngiltere merkezli araştırma kuruluşu Rho Motion’un verilerine göre, kasım ayında dünya genelinde elektrikli araç satışları 1,83 milyon adede ulaştı. Bu rakam, bir önceki aya kıyasla 100 binden fazla artış gösterdi ve üst üste üçüncü kez rekor kırıldı.Kasım ayında elektrikli araç satışları, yıllık bazda yüzde 32, aylık bazda ise yüzde 6 oranında büyüdü. Çin, 1,3 milyonluk satışla dünya genelindeki satışların önemli bir kısmını oluşturdu.11 ayda 15 milyon elektrikli araç satıldıYılın ilk on bir ayında dünya genelinde toplam 15,2 milyon elektrikli araç satıldı. Bu dönemde satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 arttı. Çin, 9,7 milyon araçla bu satışların büyük çoğunluğunu gerçekleştirirken, ülkenin yıllık bazda satış artışı yüzde 40 oldu.Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık'ta elektrikli araç satışları aynı dönemde 2,7 milyon adetle sınırlı kalırken, yıllık bazda yüzde 3'lük bir düşüş yaşandı. Kuzey Amerika'da ise ABD ve Kanada'daki satışlar 1,6 milyon araca ulaştı ve geçen yıla göre yüzde 10 artış gösterdi. Diğer ülkelerde ise toplam satışlar 1,1 milyon seviyesinde gerçekleşti.3 arabadan 2'si Çin'de satılıyorRho Motion Veri Müdürü Charles Lester, son üç ayda elektrikli araç satışlarının hızla artmasına rağmen, bölgeler arasında büyük farklılıkların olduğunu ifade etti. Avrupa'da satışların gerilediğine dikkat çeken Lester, Çin’in kasım ayında dünya genelindeki elektrikli araç satışlarının üçte ikisini oluşturduğunu belirtti.Geçmiş aylara bakıldığında, dünya genelinde elektrikli araç satışları eylül ayında 1,7 milyon, ekim ayında ise 1,72 milyon seviyesindeydi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/new-yorkta-yola-ucak-dustu--1091485136.html
çin
ingiltere
birleşik krallık
kuzey amerika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/04/1054436354_79:0:668:442_1920x0_80_0_0_dabbd2c98fa0446ae373bd2e89cb24f0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
elektrikli araç, çin, ingiltere, tesla, birleşik krallık, kuzey amerika, uçan araba, araba, araç
elektrikli araç, çin, ingiltere, tesla, birleşik krallık, kuzey amerika, uçan araba, araba, araç

Elektrikli araç satışları üst üste üçünçü kez rekor kırdı: Liderlik Çin'de

11:51 13.12.2024
© AAElektrikli araç
Elektrikli araç - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
© AA
Abone ol
2024'ün Kasım ayında elektrikli araç satışları yaklaşık 2 milyona ulaşarak rekor kırdı.
İngiltere merkezli araştırma kuruluşu Rho Motion’un verilerine göre, kasım ayında dünya genelinde elektrikli araç satışları 1,83 milyon adede ulaştı. Bu rakam, bir önceki aya kıyasla 100 binden fazla artış gösterdi ve üst üste üçüncü kez rekor kırıldı.
Kasım ayında elektrikli araç satışları, yıllık bazda yüzde 32, aylık bazda ise yüzde 6 oranında büyüdü. Çin, 1,3 milyonluk satışla dünya genelindeki satışların önemli bir kısmını oluşturdu.

11 ayda 15 milyon elektrikli araç satıldı

Yılın ilk on bir ayında dünya genelinde toplam 15,2 milyon elektrikli araç satıldı. Bu dönemde satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 arttı. Çin, 9,7 milyon araçla bu satışların büyük çoğunluğunu gerçekleştirirken, ülkenin yıllık bazda satış artışı yüzde 40 oldu.
Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık'ta elektrikli araç satışları aynı dönemde 2,7 milyon adetle sınırlı kalırken, yıllık bazda yüzde 3'lük bir düşüş yaşandı. Kuzey Amerika'da ise ABD ve Kanada'daki satışlar 1,6 milyon araca ulaştı ve geçen yıla göre yüzde 10 artış gösterdi. Diğer ülkelerde ise toplam satışlar 1,1 milyon seviyesinde gerçekleşti.

3 arabadan 2'si Çin'de satılıyor

Rho Motion Veri Müdürü Charles Lester, son üç ayda elektrikli araç satışlarının hızla artmasına rağmen, bölgeler arasında büyük farklılıkların olduğunu ifade etti. Avrupa'da satışların gerilediğine dikkat çeken Lester, Çin’in kasım ayında dünya genelindeki elektrikli araç satışlarının üçte ikisini oluşturduğunu belirtti.
Geçmiş aylara bakıldığında, dünya genelinde elektrikli araç satışları eylül ayında 1,7 milyon, ekim ayında ise 1,72 milyon seviyesindeydi.
Uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
DÜNYA
New York'ta yola uçak düştü
10:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала