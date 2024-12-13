https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/edirnede-duvara-carpip-yanan-otomobil-dort-gence-mezar-oldu-3u-universitede-okuyordu-1091494340.html

Edirne'de duvara çarpıp yanan otomobil dört gence mezar oldu: 3'ü üniversitede okuyordu

Edirne'de duvara çarpıp yanan otomobil dört gence mezar oldu: 3'ü üniversitede okuyordu

Sputnik Türkiye

Edirne'de gece meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil duvara çarptıktan sonra yandı. Araçta bulunan dört genç hayatını kaybetti. 13.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-13T13:30+0300

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türkiye

trakya üniversitesi

edirne

trafik kazası

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Edirne'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir evin duvarına çarptı. Saniyeler içinde alev alan araç içerisinde bulunan Trakya Üniversitesi öğrencileri İlker Bulur (20), Buse Beril Altan (18) ve Cansel Atmaca (20) ile Görkem Eroğlu (22) yanarak hayatlarını kaybetti.Kaza Edirne Güney Çevre Yolu'nda meydana geldi. Çevre yolunda seyreden kadın sürücünün kullandığı 59 DM 013 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin duvarına çarptı. Saniyeler içinde alev alan otomobilde bulunan 4 genç ise araçtan çıkamadı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Kazada hayatlarını kaybeden gençlerin cansız bedenleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.Üçü üniversite öğrencisi Kazada hayatını kaybeden gençlerin Trakya Üniversitesi öğrencileri İlker Bulur, Buse Beril Altan ve Cansel Atmaca ile bir hamburgercide çalışan Görkem Eroğlu oldukları tespit edildi.

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trakya üniversitesi, edirne, trafik kazası