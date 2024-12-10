Marmara’da beklenen büyük deprem için yeni tehlike: İstanbul Boğazı'nda facia yaratır mı?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Rusya, Esad ve ailesine sığınma hakkı tanıdı
07:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Eğitimde kriz derinleşiyor: ‘Gençlerimize hayal kurma hakkı bile tanımıyoruz’
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi kayıt süresi uzatıldı
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Kış Dosyası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Adres paylaşan esnaf konum vergisi mi ödeyecek?
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Netanyahu, 7 Ekim 2023’ten sonra Ortadoğu’da sınırların değişeceğini söylemişti’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
26 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Suriye'de siyasi süreç nasıl işleyecek?
19:34
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Netanyahu: Golan Tepeler sonsuza kadar İsrail'in ayrılmaz parçası
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Erdoğan: Dönüşler için Yayladağı Sınır Kapısı’nı açıyoruz
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Ekrem İmamoğlu'ndan Melih Gökçek'e yanıt
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/marmarada-beklenen-buyuk-deprem-icin-yeni-tehlike-istanbul-bogazinda--facia-yaratir-mi--1091354455.html
Marmara’da beklenen büyük deprem için yeni tehlike: İstanbul Boğazı'nda facia yaratır mı?
Marmara’da beklenen büyük deprem için yeni tehlike: İstanbul Boğazı'nda facia yaratır mı?
Sputnik Türkiye
Deprem sırasında denizlerde neler yaşanıyor? Uzmanlara göre, İstanbul’da beklenen olası bir büyük depremde gemiler sarsıntılardan etkilenebilir. Ancak en büyük... 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T11:50+0300
2024-12-10T11:50+0300
deprem
marmara denizi
istanbul
son depremler
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü
kandilli rasathanesi
afad
istanbul boğazı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0a/1085738171_0:166:2181:1393_1920x0_80_0_0_96c5d8b770d475e4f318068d3a5f9d27.jpg
Deprem anında kara kadar denizin de etkilenmesi mümkün. Özellikle Marmara Denizi gibi aktif fay hatlarına yakın bölgelerde, büyük depremler sırasında gemilerin çarpışabileceği, hatta tehlikeli maddeler taşıyan tankerlerin patlayarak çevresel felaketlere neden olabileceği iddiaları tartışılıyor.The Nautical Institute tarafından yapılan araştırmaya göre, İstanbul’da 8 ila 9.5 büyüklüğünde bir deprem beklenmese de, büyük sarsıntılar gemi kazalarına yol açabilir.Tarihten bir örnek: 1929 Newfoundland depremiDeprem sırasında gemilerin nasıl etkilendiğine dair tarihsel örnekler de var. 1929 yılında Newfoundland açıklarında meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde, Olympic adlı dev transatlantik gemi güçlü sarsıntılar hissetti. Ancak ciddi bir kaza yaşanmadı. Bununla birlikte, Marmara’da olduğu gibi yoğun gemi trafiği olan yerlerde durum daha karmaşık hale gelebiliyor.1999 gölcük depremi ve limanlardaki hasar1999 Gölcük depreminde Marmara kıyılarında yıkılan dolgu alanları ve limanlar, gemilerin birbirine çarpmasına neden oldu. O dönem ortaya atılan iddialardan biri, amonyak veya petrol gibi zararlı maddeler taşıyan tankerlerin deprem sonrası patlayarak geniş alanları etkileyebileceği yönündeydi.Uzman görüşü: “8-9.5 büyüklüğünde deprem beklenmiyor”ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, Marmara’da 8 veya 9.5 büyüklüğünde bir depremin beklenmediğini söyledi:Küçük tekneler daha risk altındaYalçıner, 15 metreden küçük teknelerin tsunami veya sarsıntıdan etkilenebileceğini belirtti. Örneğin, Sığacık’taki tekneler tsunami dalgaları nedeniyle birbirine çarpmıştı. Marmara gibi yoğun trafiğe sahip bölgelerde ise derin sular gemilerin daha güvenli kalmasını sağlıyor.Tehlikeli maddeler taşıyan gemilere dair risklerTehlikeli maddeler taşıyan gemilere yönelik senaryolar daha dikkat çekici. Denizcilik Enstitüsü tarafından yapılan bir çalışmaya göre, amonyak yüklü bir tanker kazası, Üsküdar’dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne kadar geniş bir alanı etkileyebilir. Ancak bu senaryonun gerçekleşmesi için belirli koşulların oluşması gerektiği vurgulanıyor.Seyir halindeki gemiler i̇çin kurallarİTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Kum, gemilerin emniyetli mesafe kurallarına göre hareket ettiğini söyledi:"Deniz trafiğinde tehlikeli yük taşıyan gemiler için özel kurallar vardır. Ancak çarpışmaların ana nedeni insan hatasıdır. Deprem kaynaklı kazalar nadiren görülür."İnsan hatası en büyük faktörDeprem sırasında gemilerin etkilenme olasılığı düşük olsa da, kazaların en büyük nedeni insan hatasıdır. California Teknoloji Enstitüsü’nden Prof. Dr. Thomas Heaton, denizdeki kazaların genellikle yanlış navigasyon veya yorgunluk gibi faktörlere bağlı olduğunu belirtiyor.Tsunami ve limanlardaki riskler1999 Değirmendere depreminde olduğu gibi, tsunami sığ kıyı alanlarında ciddi hasarlara neden olabilir. Limanlar ve dolgu alanları, deprem sırasında yer değiştiren deniz tabanı nedeniyle risk altındadır. Bu tür riskler göz önünde bulundurularak limanlarda ve gemi rotalarında düzenlemeler yapılması gerektiği vurgulanıyor.Marmara’da büyük tehlike var mı?Uzmanlar, Marmara Denizi’nde büyük çaplı bir çevre felaketine yol açabilecek gemi kazalarının olasılığını düşük görse de, insan hatası ve tsunami etkisinin yaratabileceği risklerin göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade ediyor. İstanbul’un yoğun gemi trafiği ve kıyı bölgelerindeki nüfus yoğunluğu, olası senaryoları daha kritik hale getiriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/meteoroloji-uzmanlari-asiri-soguklar-icin-tarih-verdi-hangi-iller-kar-yagisina-hazir-olmali-1091351512.html
marmara denizi
istanbul
istanbul boğazı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0a/1085738171_242:0:2181:1454_1920x0_80_0_0_6327e1b556be3f53e7a85f4c49b0e30e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
depremde gemiler ne yaşar, marmara depremi gemiler, deprem sırasında gemiler etkilenir mi, marmara'da büyük deprem senaryosu, depremde tehlikeli maddeler taşıyan gemiler, tsunamiden gemiler etkilenir mi, istanbul depremi gemiler çarpışır mı, marmara denizindeki gemiler, 1999 gölcük depremi gemiler, deprem ve deniz kazaları, tehlikeli yük taşıyan gemiler deprem, istanbul depremi tsunamiden etkilenir mi, depremde limanlardaki hasar, deprem sırasında gemi kuralları, tsunami etkisi ve gemiler, insan hatası gemi kazaları, marmara depremi çevre felaketi, istanbul depreminde boğazdaki gemiler, gemiler depremi hisseder mi, deprem kaynaklı gemi kazaları
depremde gemiler ne yaşar, marmara depremi gemiler, deprem sırasında gemiler etkilenir mi, marmara'da büyük deprem senaryosu, depremde tehlikeli maddeler taşıyan gemiler, tsunamiden gemiler etkilenir mi, istanbul depremi gemiler çarpışır mı, marmara denizindeki gemiler, 1999 gölcük depremi gemiler, deprem ve deniz kazaları, tehlikeli yük taşıyan gemiler deprem, istanbul depremi tsunamiden etkilenir mi, depremde limanlardaki hasar, deprem sırasında gemi kuralları, tsunami etkisi ve gemiler, insan hatası gemi kazaları, marmara depremi çevre felaketi, istanbul depreminde boğazdaki gemiler, gemiler depremi hisseder mi, deprem kaynaklı gemi kazaları

Marmara’da beklenen büyük deprem için yeni tehlike: İstanbul Boğazı'nda facia yaratır mı?

11:50 10.12.2024
© AA / Cem Tekkeşinoğluİstanbul Boğazı
İstanbul Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
© AA / Cem Tekkeşinoğlu
Abone ol
Deprem sırasında denizlerde neler yaşanıyor? Uzmanlara göre, İstanbul’da beklenen olası bir büyük depremde gemiler sarsıntılardan etkilenebilir. Ancak en büyük tehdit, tehlikeli maddeler taşıyan gemilerin çarpışması ve çevre felaketlerine yol açması. Peki bu senaryolar gerçekçi mi? Detaylar uzmanların yorumlarıyla haberimizde.
Deprem anında kara kadar denizin de etkilenmesi mümkün. Özellikle Marmara Denizi gibi aktif fay hatlarına yakın bölgelerde, büyük depremler sırasında gemilerin çarpışabileceği, hatta tehlikeli maddeler taşıyan tankerlerin patlayarak çevresel felaketlere neden olabileceği iddiaları tartışılıyor.
The Nautical Institute tarafından yapılan araştırmaya göre, İstanbul’da 8 ila 9.5 büyüklüğünde bir deprem beklenmese de, büyük sarsıntılar gemi kazalarına yol açabilir.

Tarihten bir örnek: 1929 Newfoundland depremi

Deprem sırasında gemilerin nasıl etkilendiğine dair tarihsel örnekler de var. 1929 yılında Newfoundland açıklarında meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde, Olympic adlı dev transatlantik gemi güçlü sarsıntılar hissetti. Ancak ciddi bir kaza yaşanmadı. Bununla birlikte, Marmara’da olduğu gibi yoğun gemi trafiği olan yerlerde durum daha karmaşık hale gelebiliyor.

1999 gölcük depremi ve limanlardaki hasar

1999 Gölcük depreminde Marmara kıyılarında yıkılan dolgu alanları ve limanlar, gemilerin birbirine çarpmasına neden oldu. O dönem ortaya atılan iddialardan biri, amonyak veya petrol gibi zararlı maddeler taşıyan tankerlerin deprem sonrası patlayarak geniş alanları etkileyebileceği yönündeydi.

Uzman görüşü: “8-9.5 büyüklüğünde deprem beklenmiyor”

ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, Marmara’da 8 veya 9.5 büyüklüğünde bir depremin beklenmediğini söyledi:
"Marmara’daki fay hareketi 7.2 veya 7.4 büyüklüğünde bir deprem üretebilir. Tsunami etkisi deniz yüzeyinde bazı hareketlere yol açabilir ama derin sularda gemiler üzerinde ciddi bir etkisi olmaz."

Küçük tekneler daha risk altında

Yalçıner, 15 metreden küçük teknelerin tsunami veya sarsıntıdan etkilenebileceğini belirtti. Örneğin, Sığacık’taki tekneler tsunami dalgaları nedeniyle birbirine çarpmıştı. Marmara gibi yoğun trafiğe sahip bölgelerde ise derin sular gemilerin daha güvenli kalmasını sağlıyor.

Tehlikeli maddeler taşıyan gemilere dair riskler

Tehlikeli maddeler taşıyan gemilere yönelik senaryolar daha dikkat çekici. Denizcilik Enstitüsü tarafından yapılan bir çalışmaya göre, amonyak yüklü bir tanker kazası, Üsküdar’dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne kadar geniş bir alanı etkileyebilir. Ancak bu senaryonun gerçekleşmesi için belirli koşulların oluşması gerektiği vurgulanıyor.

Seyir halindeki gemiler i̇çin kurallar

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Kum, gemilerin emniyetli mesafe kurallarına göre hareket ettiğini söyledi:
"Deniz trafiğinde tehlikeli yük taşıyan gemiler için özel kurallar vardır. Ancak çarpışmaların ana nedeni insan hatasıdır. Deprem kaynaklı kazalar nadiren görülür."

İnsan hatası en büyük faktör

Deprem sırasında gemilerin etkilenme olasılığı düşük olsa da, kazaların en büyük nedeni insan hatasıdır. California Teknoloji Enstitüsü’nden Prof. Dr. Thomas Heaton, denizdeki kazaların genellikle yanlış navigasyon veya yorgunluk gibi faktörlere bağlı olduğunu belirtiyor.

Tsunami ve limanlardaki riskler

1999 Değirmendere depreminde olduğu gibi, tsunami sığ kıyı alanlarında ciddi hasarlara neden olabilir. Limanlar ve dolgu alanları, deprem sırasında yer değiştiren deniz tabanı nedeniyle risk altındadır. Bu tür riskler göz önünde bulundurularak limanlarda ve gemi rotalarında düzenlemeler yapılması gerektiği vurgulanıyor.

Marmara’da büyük tehlike var mı?

Uzmanlar, Marmara Denizi’nde büyük çaplı bir çevre felaketine yol açabilecek gemi kazalarının olasılığını düşük görse de, insan hatası ve tsunami etkisinin yaratabileceği risklerin göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade ediyor. İstanbul’un yoğun gemi trafiği ve kıyı bölgelerindeki nüfus yoğunluğu, olası senaryoları daha kritik hale getiriyor.
Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
TÜRKİYE
Meteoroloji uzmanları aşırı soğuklar için tarih verdi: Hangi iller kar yağışına hazır olmalı? İstanbul'a kar yağacak mı?
11:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала