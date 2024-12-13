https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/dunyaca-unlu-termos-markasi-milyonlarca-urununu-geri-topluyor-38-kisi-yaralandi-1091487509.html

Dünyaca ünlü termos markası milyonlarca ürününü geri topluyor: Kapak hatası yüzünden şimdiden 38 kişi yaralandı

Dünyaca ünlü termos markası milyonlarca ürününü geri topluyor: Kapak hatası yüzünden şimdiden 38 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

Taşınabilir içecek markası Stanley, kapak arızası nedeniyle dünya genelinde 2,6 milyon seyahat termosunu geri çağırdı. Arızalı termoslar, 38 kişinin... 13.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-13T10:42+0300

2024-12-13T10:42+0300

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ekonomi

termos

patlama

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geri çağırma

kapak

kapaklı

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Dünya çapında tanınan taşınabilir içecek markası Stanley, termos kapaklarındaki tasarım hatası nedeniyle 2,6 milyon seyahat termosunu geri çağırma kararı aldı. Kapakların beklenmedik şekilde açılarak yaralanmalara yol açtığı bildirildi. Şirket, hatalı ürünlerle ilgili 91 şikayet aldığını ve bu şikayetlerde 38 kişinin yaralandığını açıkladı.Termoslar neden geri çağrıldı?Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu (CPSC), hatanın termos kapaklarının diş yapısında olduğunu belirtti. Isı ve basınç altında gevşeyen kapaklar, beklenmedik şekilde fırlayarak kullanıcıların yanık yarası almasına neden oldu. 38 yaralanma vakasının 11’i tıbbi müdahale gerektirdi.Hangi modeller etkilendi?Geri çağırma, Stanley ve Trigger Action modellerini kapsıyor. Şirket, 16’sı ABD’den olmak üzere toplamda 91 şikayet aldığını duyurdu. Özellikle seyahat termosları, günlük kullanımda ciddi güvenlik riski oluşturuyor.Tüketicilere öneriler ve yedek kapak talebiCPSC, tüketicilere hatalı ürünleri hemen kullanmayı bırakmalarını ve Stanley ile iletişime geçerek ücretsiz yedek kapak talebinde bulunmalarını tavsiye etti. Ürünlerin güvenli bir şekilde kullanılması için yedek kapakların hızlıca temin edilmesi gerekiyor.Stanley’den açıklama ve sorumluluk çağrısıStanley, yaşanan olaylardan ötürü üzgün olduğunu belirterek, tüketicilere güvenli ve kullanışlı ürünler sağlama taahhüdüne bağlı olduklarını vurguladı. Geri çağırma süreci kapsamında, kullanıcıların mağduriyet yaşamaması için tüm prosedürlerin hızla tamamlanacağı ifade edildi.

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