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Dar gelirliler için TOKİ'den 250 bin sosyal konut: Başvuru süreci ve şartlar açıklandı
Dar gelirliler için TOKİ'den 250 bin sosyal konut: Başvuru süreci ve şartlar açıklandı
Sputnik Türkiye
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında 250 bin sosyal konutun ihale süreci başladı. Dar gelirli vatandaşlara uygun fiyatlarla ev sahibi... 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T09:53+0300
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 250 Bin Sosyal Konut Projesi, dar gelirli vatandaşlara sıcak yuvalar sunmayı amaçlıyor. 81 ili kapsayacak proje, çevre dostu, enerji verimli ve sıfır atık uyumlu malzemelerle inşa edilecek.Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sözümüzü tutuyoruz. İlk ihaleyi bugün gerçekleştirdik ve dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya devam edeceğiz" dedi. Projenin ihale süreci Haziran 2025’te tamamlanacak.Konutlar yerel ve çevre dostu mimariyle i̇nşa edilecekTOKİ’nin açıklamasına göre, konutlar:Bu özellikler, projeyi hem çevre dostu hem de modern yaşam standartlarına uygun hale getiriyor.'İlk evim i̇lk i̇ş yerim' projesi devam ediyor250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında yer alan İlk Evim Projesi de hız kesmeden devam ediyor.Dar gelirli vatandaşlar, uygun ödeme planlarıyla ev sahibi olmaya devam ediyor.Başvuru süreci ve şartlarProjeye başvurular, TOKİ’nin resmi sitesi üzerinden ve e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Başvuru şartları arasında:Başvuru detaylarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.İhale takvimi açıklandıProjenin ihale süreci, Kütahya Altıntaş’taki konutların ihalesiyle başladı. Bakanlık, tüm ihalelerin 2025 yılının ilk yarısında tamamlanacağını belirtti.Deprem bölgelerine öncelik veriliyor"Asrın felaketi" olarak adlandırılan 2023 Kahramanmaraş depremlerinin ardından, TOKİ’nin sosyal konut projelerinde öncelik, deprem bölgelerine verildi. Bakan Kurum, "Deprem bölgelerinde verdiğimiz tüm sözleri yerine getiriyoruz" diyerek, afet mağdurlarının ev sahibi olmasına öncelik tanındığını vurguladı.Neden önemli?250 Bin Sosyal Konut Projesi, Türkiye’de dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak için başlatılan en büyük girişimlerden biri. Projenin tamamlanmasıyla, 81 ilde yüz binlerce aile, uygun ödeme planlarıyla konut sahibi olabilecek.Vatandaşlar için başvuru sürecini kaçırmamak adına e-Devlet üzerinden düzenli kontrol yapılması ve ilan edilen tarihlere dikkat edilmesi öneriliyor.
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çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı, toki sosyal konut projesi, 250 bin sosyal konut, dar gelirli vatandaşlar, çevre dostu konutlar, enerji verimli evler, sıfır atık uyumlu, yerel mimariye uygun, bakan murat kurum açıklama, toki başvuru şartları, toki resmi sitesi, e-devlet başvuru, 2025 ihale süreci, deprem bölgelerine öncelik, toki deprem bölgesi konutları, ilk evim projesi, ilk iş yerim projesi, uygun ödeme planları, asrın felaketi 2023, kahramanmaraş depremleri, toki ihale takvimi, dar gelirli ev sahibi, toki proje detayları, sıfır atık projeleri, yenilenebilir enerji konutları, 81 il sosyal konut, toki başvuru tarihleri, toki hak sahipleri, çevre dostu yaşam, modern yaşam standartları, toki başvuru süreci, toki uygun ödeme, türkiye cumhuriyeti vatandaşı şartı, başvuru yapılan ilde ikamet, afet mağdurları konut

Dar gelirliler için TOKİ'den 250 bin sosyal konut: Başvuru süreci ve şartlar açıklandı

09:53 13.12.2024
© AATOKİ
TOKİ - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
© AA
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Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında 250 bin sosyal konutun ihale süreci başladı. Dar gelirli vatandaşlara uygun fiyatlarla ev sahibi olma fırsatı sunan projede, başvuru tarihleri, ödeme planı ve başvuru şartları merak ediliyor. TOKİ 81 ili kapsayan projeyi 2025 yılına kadar tamamlamayı hedefliyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 250 Bin Sosyal Konut Projesi, dar gelirli vatandaşlara sıcak yuvalar sunmayı amaçlıyor. 81 ili kapsayacak proje, çevre dostu, enerji verimli ve sıfır atık uyumlu malzemelerle inşa edilecek.
Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sözümüzü tutuyoruz. İlk ihaleyi bugün gerçekleştirdik ve dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya devam edeceğiz" dedi. Projenin ihale süreci Haziran 2025’te tamamlanacak.

Konutlar yerel ve çevre dostu mimariyle i̇nşa edilecek

TOKİ’nin açıklamasına göre, konutlar:
Yerel ve yatay mimariye uygun,
Sıfır atık uyumlu,
Enerji verimli ve yenilenebilir enerji sistemleriyle donatılmış olacak.
Bu özellikler, projeyi hem çevre dostu hem de modern yaşam standartlarına uygun hale getiriyor.

'İlk evim i̇lk i̇ş yerim' projesi devam ediyor

250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında yer alan İlk Evim Projesi de hız kesmeden devam ediyor.
Ekim 2023 itibarıyla 88 bin 743 konutun ihalesi tamamlandı.
24 bin 343 hak sahibi belirlendi.
Dar gelirli vatandaşlar, uygun ödeme planlarıyla ev sahibi olmaya devam ediyor.

Başvuru süreci ve şartlar

Projeye başvurular, TOKİ’nin resmi sitesi üzerinden ve e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Başvuru şartları arasında:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Hane geliri belirli bir sınırın altında bulunmak,
Başvuru yapılan ilde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak gibi kriterler yer alıyor.
Başvuru detaylarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

İhale takvimi açıklandı

Projenin ihale süreci, Kütahya Altıntaş’taki konutların ihalesiyle başladı. Bakanlık, tüm ihalelerin 2025 yılının ilk yarısında tamamlanacağını belirtti.

Deprem bölgelerine öncelik veriliyor

"Asrın felaketi" olarak adlandırılan 2023 Kahramanmaraş depremlerinin ardından, TOKİ’nin sosyal konut projelerinde öncelik, deprem bölgelerine verildi. Bakan Kurum, "Deprem bölgelerinde verdiğimiz tüm sözleri yerine getiriyoruz" diyerek, afet mağdurlarının ev sahibi olmasına öncelik tanındığını vurguladı.

Neden önemli?

250 Bin Sosyal Konut Projesi, Türkiye’de dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak için başlatılan en büyük girişimlerden biri. Projenin tamamlanmasıyla, 81 ilde yüz binlerce aile, uygun ödeme planlarıyla konut sahibi olabilecek.
Vatandaşlar için başvuru sürecini kaçırmamak adına e-Devlet üzerinden düzenli kontrol yapılması ve ilan edilen tarihlere dikkat edilmesi öneriliyor.
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