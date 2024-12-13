https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/dar-gelirliler-icin-tokiden-250-bin-sosyal-konut-basvuru-sureci-ve-sartlar-aciklandi-1091484015.html

Dar gelirliler için TOKİ'den 250 bin sosyal konut: Başvuru süreci ve şartlar açıklandı

Dar gelirliler için TOKİ'den 250 bin sosyal konut: Başvuru süreci ve şartlar açıklandı

Sputnik Türkiye

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında 250 bin sosyal konutun ihale süreci başladı. Dar gelirli vatandaşlara uygun fiyatlarla ev sahibi... 13.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-13T09:53+0300

2024-12-13T09:53+0300

2024-12-13T09:53+0300

türkiye cumhuriyeti

kahramanmaraş

toki

çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı

kira

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 250 Bin Sosyal Konut Projesi, dar gelirli vatandaşlara sıcak yuvalar sunmayı amaçlıyor. 81 ili kapsayacak proje, çevre dostu, enerji verimli ve sıfır atık uyumlu malzemelerle inşa edilecek.Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sözümüzü tutuyoruz. İlk ihaleyi bugün gerçekleştirdik ve dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya devam edeceğiz" dedi. Projenin ihale süreci Haziran 2025’te tamamlanacak.Konutlar yerel ve çevre dostu mimariyle i̇nşa edilecekTOKİ’nin açıklamasına göre, konutlar:Bu özellikler, projeyi hem çevre dostu hem de modern yaşam standartlarına uygun hale getiriyor.'İlk evim i̇lk i̇ş yerim' projesi devam ediyor250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında yer alan İlk Evim Projesi de hız kesmeden devam ediyor.Dar gelirli vatandaşlar, uygun ödeme planlarıyla ev sahibi olmaya devam ediyor.Başvuru süreci ve şartlarProjeye başvurular, TOKİ’nin resmi sitesi üzerinden ve e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Başvuru şartları arasında:Başvuru detaylarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.İhale takvimi açıklandıProjenin ihale süreci, Kütahya Altıntaş’taki konutların ihalesiyle başladı. Bakanlık, tüm ihalelerin 2025 yılının ilk yarısında tamamlanacağını belirtti.Deprem bölgelerine öncelik veriliyor"Asrın felaketi" olarak adlandırılan 2023 Kahramanmaraş depremlerinin ardından, TOKİ’nin sosyal konut projelerinde öncelik, deprem bölgelerine verildi. Bakan Kurum, "Deprem bölgelerinde verdiğimiz tüm sözleri yerine getiriyoruz" diyerek, afet mağdurlarının ev sahibi olmasına öncelik tanındığını vurguladı.Neden önemli?250 Bin Sosyal Konut Projesi, Türkiye’de dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak için başlatılan en büyük girişimlerden biri. Projenin tamamlanmasıyla, 81 ilde yüz binlerce aile, uygun ödeme planlarıyla konut sahibi olabilecek.Vatandaşlar için başvuru sürecini kaçırmamak adına e-Devlet üzerinden düzenli kontrol yapılması ve ilan edilen tarihlere dikkat edilmesi öneriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/kiralik-ve-satilik-tasinmazlarda-yeni-donem-basliyor-1-ocaktan-itibaren-yururluge-girecek-1091479030.html

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