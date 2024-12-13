https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/disisleri-bakani-hakan-fidan-konusuyor-1091518481.html
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan konuşuyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan konuşuyor
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan NTV canlı yayınında iç ve dış siyaset hakkında soruları yanıtlıyor. 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T21:34+0300
2024-12-13T21:34+0300
2024-12-13T21:34+0300
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MIA „Rossiya Segodnya“
hakan fidan, türkiye, suriye
hakan fidan, türkiye, suriye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan konuşuyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan NTV canlı yayınında iç ve dış siyaset hakkında soruları yanıtlıyor.