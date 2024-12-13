https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/cumhurbaskani-erdogandan-hasta-ziyareti-1091516845.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hasta ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hasta ziyareti

Sputnik Türkiye

Kocaeli'nde temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti. 13.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-13T20:01+0300

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türkiye

kocaeli

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cumhurbaşkanı

recep tayyip erdoğan

hasta ziyareti

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ildeki kongrenin ardından hasta ziyaretinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kocaeli 8. Olağan İl Kongresi için geldiği Kocaeli'de, programı sonrası Şehir Hastanesi'ne geçti. Erdoğan, tıbbi onkoloji yataklı servisini ziyaret ederek burada tedavi gören hastalarla bir araya geldi. Hastalarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini iletti, ziyareti sırasında sağlık personeliyle de bir araya geldi. Ziyaretin ardından doktorlar, hasta yakınları ve hastalarla hatıra fotoğrafı çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, moral verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/ak-parti-kocaeli-il-kongresinde-cumhurbaskani-erdogan-konusuyor-1091511145.html

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kocaeli, türkiye, haberler, cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, hasta ziyareti