https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/cekya-basbakan-yardimcisi-rakusan-ab-suriyedeki-gelismelere-ortak-tepki-vermeli-1091476022.html

Çekya Başbakan Yardımcısı Rakusan: AB Suriye'deki gelişmelere ortak tepki vermeli

Çekya Başbakan Yardımcısı Rakusan: AB Suriye'deki gelişmelere ortak tepki vermeli

Sputnik Türkiye

Çekya Başbakan Yardımcısı Vit Rakusan, AB ülkelerinin Suriye'de meydana gelen olaylara ortak tepki vermeleri gerektiğini belirtti. 13.12.2024, Sputnik Türkiye

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Çek Radyosu'nun haberine göre, Çekya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Vit Rakusan, perşembe günü Brüksel'de düzenlenen AB ülkelerinin içişleri bakanları toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, AB ülkelerinin Suriyeli sığınmacılara oturma izni vermeyi durdurma kararını kimin daha erken ya da daha geç alacağı konusunda rekabet etmek yerine, şu anda Suriye'de meydana gelen olaylara ortak tepki vermeleri gerektiğini söyledi.Rakusan, “Suriye'de meydana gelen olaylar karşısında Alman yetkililer, pazartesi günü bu ülkenin vatandaşlarının Almanya'ya sığınma yönündeki başvurularını kabul etmeyi durdurdu. Ardından biz ve diğer bazı AB ülkeleri de benzer bir karar aldık. Ancak bir dizi ülke benzer tedbirler almakta acele etmiyor. Bu tür kararların AB genelinde alınması, sadece olayların ardından değil, aynı zamanda bunların gelişimini kısmen öngörerek ortak eylemler geliştirilmesi daha uygun olmaz mı?” dedi.Suriye ve çevresindeki gelişmelerle ilgili farklı senaryolar olduğuna dikkat çeken Rakusan, “En kötümser senaryolar, Suriye'nin kaosa sürükleneceği ve bu ülkeden Avrupa'ya önemli sayıda sığınmacının akın edeceği yönünde. Ancak bazı politikacılar diğer uç noktadan bakarak Suriye'de iktidar değişikliğinden sonra sığınmacı kitlelerinin tam tersine bu ülkeye dönmeye başlayacağını öne sürüyor. Belki de uç noktalara gitmeden, durumu AB içinde ortaklaşa analiz etmek ve bazı çabalarda bulunmak muhtemelen daha iyi olacaktır. Muhalefetin Suriye'de iktidarı ele geçirmesinin üzerinden bir haftadan az bir süre geçti, ancak henüz resmi bir görüşme yok” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/cek-basbakani-fiala-trumpla-ukraynayi-konustu-1090347106.html

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