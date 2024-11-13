Çek Başbakan Fiala, Trump'la Ukrayna'yı konuştu
© AP Photo / Olivier MatthysPetr Fiala
© AP Photo / Olivier Matthys
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Çekya Başbakanı Petr Fiala, Seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesinin ardından Ukrayna'daki çatışmanın çözümünün kolay olmayacağını belirtti.
BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (COP29) Taraflar Konferansı'nın 29. oturumu için Bakü'de bulunan Fiala, Trump ile pazartesi akşamı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dün gazetecilere görüşmeye dair bazı detaylar aktaran Fiala, Trump'ın kendisine Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirme planı hakkında bir şey söyleyip söylemediği sorusu karşısında, ABD'nin seçilmiş başkanı ile yaptığı görüşmenin içeriğini açıklayamayacağını ifade ederek, herkesin Ukrayna'daki çatışmanın çözümünün kolay olmayacağını anladığının altını çizdi.
Fiala, Trump ile yaptığı görüşmenin kendisini oldukça şaşırttığını da belirtti. "Görüşme iki açıdan beni şaşırttı. Birincisi, gerçekten açık bir tartışmaydı. Donald Trump, Ukrayna-Rusya çatışması ve bunun çözümü konusundaki görüşlerimi sordu. İkincisi ise sohbetimizin samimiyeti ve dostluğuyla beni etkiledi" diyen Fiala, Trump'ın Çekya'ya yönelik tutumundan çok sıcak bir şekilde bahsettiğini anlattı.
Trump, gençliğinde tek bir ülke olan Çekoslovakya'yı ziyaret etmişti. Trump'ın 2022 yılında vefat eden ilk eşi ve üç çocuğunun annesi Ivana da bu ülkedendi.
Fiala, Nisan ayında mevcut ABD Başkanı Joe Biden'ın davetlisi olarak Beyaz Saray'ı ziyaret etmişti. Fiala, bu buluşmayı Çek-Amerikan ilişkilerinin olağanüstü seviyesinin bir kanıtı olarak nitelendirmişti.
Trump daha önce, Ukrayna'daki çatışmanın müzakereler yoluyla çözülebileceğini belirterek, çatışmayı bir gün içinde çözmeyi birçok kez vaat etmişti. Ancak Rusya, bunun basitçe çözülmek için fazlasıyla karmaşık bir sorun olduğunu belirtmişti.
Dün gazetecilere görüşmeye dair bazı detaylar aktaran Fiala, Trump'ın kendisine Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirme planı hakkında bir şey söyleyip söylemediği sorusu karşısında, ABD'nin seçilmiş başkanı ile yaptığı görüşmenin içeriğini açıklayamayacağını ifade ederek, herkesin Ukrayna'daki çatışmanın çözümünün kolay olmayacağını anladığının altını çizdi.
Fiala, Trump ile yaptığı görüşmenin kendisini oldukça şaşırttığını da belirtti. "Görüşme iki açıdan beni şaşırttı. Birincisi, gerçekten açık bir tartışmaydı. Donald Trump, Ukrayna-Rusya çatışması ve bunun çözümü konusundaki görüşlerimi sordu. İkincisi ise sohbetimizin samimiyeti ve dostluğuyla beni etkiledi" diyen Fiala, Trump'ın Çekya'ya yönelik tutumundan çok sıcak bir şekilde bahsettiğini anlattı.
Trump, gençliğinde tek bir ülke olan Çekoslovakya'yı ziyaret etmişti. Trump'ın 2022 yılında vefat eden ilk eşi ve üç çocuğunun annesi Ivana da bu ülkedendi.
Fiala, Nisan ayında mevcut ABD Başkanı Joe Biden'ın davetlisi olarak Beyaz Saray'ı ziyaret etmişti. Fiala, bu buluşmayı Çek-Amerikan ilişkilerinin olağanüstü seviyesinin bir kanıtı olarak nitelendirmişti.
Trump daha önce, Ukrayna'daki çatışmanın müzakereler yoluyla çözülebileceğini belirterek, çatışmayı bir gün içinde çözmeyi birçok kez vaat etmişti. Ancak Rusya, bunun basitçe çözülmek için fazlasıyla karmaşık bir sorun olduğunu belirtmişti.