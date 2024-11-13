Çek Başbakan Fiala, Trump'la Ukrayna'yı konuştu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Türkiye, ağaçlandırma konusunda ne durumda?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Avukat Özkurt: ‘TFF’nin yasa dışı bahise karşı bir yaptırımı yok’
09:05
95 dk
SESLİ HABER
Nikah memuru yanlışlıkla damatla evlendi
10:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Güliz Ayla, diyabet hastalarında sensörün önemine değindi
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İktisatçı Oyan: İzlenen ekonomi programında krizin yükü sabit gelirlilere yükleniyor
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Biden dönemi, Türk-Amerikan ilişkilerinin en kötü dönemiydi. Biden Türk karşıtı değil, adeta Türk düşmanıydı’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil adaleti
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Nikah memuru yanlışlıkla damatla evlendi
19:32
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Avrupa Ligi'nde favoriler belli oldu: 'Türk takımları kupanın biraz uzağında gibi görünüyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Çocuk yoksulluğunun görünmeyen yüzü: 5 çocuk yangında öldü
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
MOTED Genel Sekreteri Remzi Öztürk, ilk kez açıkladı: Kademeli bir ceza sistemi üzerinde çalışılıyor
12:05
83 dk
HABER MASASI
90’larda izleyicileri Ekran Başına Kilitleyen Unutulmaz Pembe Diziler
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/cek-basbakani-fiala-trumpla-ukraynayi-konustu-1090347106.html
Çek Başbakan Fiala, Trump'la Ukrayna'yı konuştu
Çek Başbakan Fiala, Trump'la Ukrayna'yı konuştu
Sputnik Türkiye
Çekya Başbakanı Petr Fiala, Seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesinin ardından Ukrayna'daki çatışmanın çözümünün kolay olmayacağını belirtti. 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T14:57+0300
2024-11-13T14:57+0300
dünya
çekya
petr fiala
abd
donald trump
joe biden
beyaz saray
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/0d/1066988335_0:0:2833:1594_1920x0_80_0_0_3ecaeea157306b3fd8ff437b6d8c6983.jpg
BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (COP29) Taraflar Konferansı'nın 29. oturumu için Bakü'de bulunan Fiala, Trump ile pazartesi akşamı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dün gazetecilere görüşmeye dair bazı detaylar aktaran Fiala, Trump'ın kendisine Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirme planı hakkında bir şey söyleyip söylemediği sorusu karşısında, ABD'nin seçilmiş başkanı ile yaptığı görüşmenin içeriğini açıklayamayacağını ifade ederek, herkesin Ukrayna'daki çatışmanın çözümünün kolay olmayacağını anladığının altını çizdi. Fiala, Trump ile yaptığı görüşmenin kendisini oldukça şaşırttığını da belirtti. "Görüşme iki açıdan beni şaşırttı. Birincisi, gerçekten açık bir tartışmaydı. Donald Trump, Ukrayna-Rusya çatışması ve bunun çözümü konusundaki görüşlerimi sordu. İkincisi ise sohbetimizin samimiyeti ve dostluğuyla beni etkiledi" diyen Fiala, Trump'ın Çekya'ya yönelik tutumundan çok sıcak bir şekilde bahsettiğini anlattı. Trump, gençliğinde tek bir ülke olan Çekoslovakya'yı ziyaret etmişti. Trump'ın 2022 yılında vefat eden ilk eşi ve üç çocuğunun annesi Ivana da bu ülkedendi. Fiala, Nisan ayında mevcut ABD Başkanı Joe Biden'ın davetlisi olarak Beyaz Saray'ı ziyaret etmişti. Fiala, bu buluşmayı Çek-Amerikan ilişkilerinin olağanüstü seviyesinin bir kanıtı olarak nitelendirmişti. Trump daha önce, Ukrayna'daki çatışmanın müzakereler yoluyla çözülebileceğini belirterek, çatışmayı bir gün içinde çözmeyi birçok kez vaat etmişti. Ancak Rusya, bunun basitçe çözülmek için fazlasıyla karmaşık bir sorun olduğunu belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/abdnin-polonyadaki-yeni-fuze-savunma-kalkani-goreve-basliyor-kremlinden-washingtona-uyari-1090341459.html
çekya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/0d/1066988335_246:0:2765:1889_1920x0_80_0_0_25aaba33e13a4c852b9ed60ec3cd6057.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
çekya, petr fiala, abd, donald trump, joe biden, beyaz saray
çekya, petr fiala, abd, donald trump, joe biden, beyaz saray

Çek Başbakan Fiala, Trump'la Ukrayna'yı konuştu

14:57 13.11.2024
© AP Photo / Olivier MatthysPetr Fiala
Petr Fiala - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Abone ol
Çekya Başbakanı Petr Fiala, Seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesinin ardından Ukrayna'daki çatışmanın çözümünün kolay olmayacağını belirtti.
BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (COP29) Taraflar Konferansı'nın 29. oturumu için Bakü'de bulunan Fiala, Trump ile pazartesi akşamı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dün gazetecilere görüşmeye dair bazı detaylar aktaran Fiala, Trump'ın kendisine Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirme planı hakkında bir şey söyleyip söylemediği sorusu karşısında, ABD'nin seçilmiş başkanı ile yaptığı görüşmenin içeriğini açıklayamayacağını ifade ederek, herkesin Ukrayna'daki çatışmanın çözümünün kolay olmayacağını anladığının altını çizdi.

Fiala, Trump ile yaptığı görüşmenin kendisini oldukça şaşırttığını da belirtti. "Görüşme iki açıdan beni şaşırttı. Birincisi, gerçekten açık bir tartışmaydı. Donald Trump, Ukrayna-Rusya çatışması ve bunun çözümü konusundaki görüşlerimi sordu. İkincisi ise sohbetimizin samimiyeti ve dostluğuyla beni etkiledi" diyen Fiala, Trump'ın Çekya'ya yönelik tutumundan çok sıcak bir şekilde bahsettiğini anlattı.

Trump, gençliğinde tek bir ülke olan Çekoslovakya'yı ziyaret etmişti. Trump'ın 2022 yılında vefat eden ilk eşi ve üç çocuğunun annesi Ivana da bu ülkedendi.

Fiala, Nisan ayında mevcut ABD Başkanı Joe Biden'ın davetlisi olarak Beyaz Saray'ı ziyaret etmişti. Fiala, bu buluşmayı Çek-Amerikan ilişkilerinin olağanüstü seviyesinin bir kanıtı olarak nitelendirmişti.

Trump daha önce, Ukrayna'daki çatışmanın müzakereler yoluyla çözülebileceğini belirterek, çatışmayı bir gün içinde çözmeyi birçok kez vaat etmişti. Ancak Rusya, bunun basitçe çözülmek için fazlasıyla karmaşık bir sorun olduğunu belirtmişti.
FILE - This Monday, Dec. 10, 2018, file photo provided by the U.S. Missile Defense Agency (MDA) shows the launch of the U.S. military's land-based Aegis missile defense testing system, that later intercepted an intermediate range ballistic missile, from the Pacific Missile Range Facility on the island of Kauai in Hawaii - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
DÜNYA
ABD'nin Polonya'daki yeni füze savunma kalkanı göreve başlıyor: Kremlin'den Washington'a uyarı
13:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала