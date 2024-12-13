https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/bursada-durusma-salonundaki-silahli-saldiriyla-ilgili-yayin-yasagi-getirildi-1091494029.html
Bursa'da duruşma salonundaki silahlı saldırıyla ilgili yayın yasağı getirildi
Bursa'da duruşma salonundaki silahlı saldırıyla ilgili yayın yasağı getirildi
Sputnik Türkiye
Bursa Adalet Sarayında silahlı kavgayla ilgili davanın duruşmasında 2 sanığın hayatını kaybettiği, 2 jandarmanın yaralandığı olaya ilişkin yayın yasağı... 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T13:28+0300
2024-12-13T13:28+0300
2024-12-13T13:28+0300
türkiye
bursa
yayın yasağı
silahlı saldırı
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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yaşanan olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 6. Sulh Ceza Hakimliğinden yayın yasağı talebinde bulunuldu.Bunun üzerine, 6. Sulh Ceza Hakimliğince talebin kabulüne karar verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/bursa-adliyesinde-silahli-saldiri-yaralilar-var-1091489882.html
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bursa, yayın yasağı, silahlı saldırı
bursa, yayın yasağı, silahlı saldırı
Bursa'da duruşma salonundaki silahlı saldırıyla ilgili yayın yasağı getirildi
Bursa Adalet Sarayında silahlı kavgayla ilgili davanın duruşmasında 2 sanığın hayatını kaybettiği, 2 jandarmanın yaralandığı olaya ilişkin yayın yasağı konuldu.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yaşanan olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 6. Sulh Ceza Hakimliğinden yayın yasağı talebinde bulunuldu.
Bunun üzerine, 6. Sulh Ceza Hakimliğince talebin kabulüne karar verildi.