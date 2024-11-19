https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/abd-ukraynaya-yeni-askeri-yardim-paketleri-aciklayacak---1090534421.html

ABD Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketleri açıklayacak

ABD Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketleri açıklayacak

Sputnik Türkiye

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield ülkesinin önümüzdeki günlerde Kiev'e yönelik yeni askeri yardım paketleri ile ilgili bir duyuru yapacağını... 19.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-19T01:41+0300

2024-11-19T01:41+0300

2024-11-19T01:41+0300

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Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, ABD'nin önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketleri ile ilgili duyuruda bulunacağını bildirdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Thomas-Greenfield, “ABD, Ukrayna'ya güvenlik yardımlarını artırmaya devam edecek. Bu kapsamda topçu, hava savunma araçları, zırhlı araçlar, diğer temel ekipmanlar ve cephaneler yer alacak. Önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya yönelik ek güvenlik yardımlarını açıklayacağız” dedi. Yeni yardım paketleriyle ilgili detaylar ise henüz açıklanmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/borrell-ukrayna-rusyanin-derinliklerine-saldirmak-icin-abdden-izin-istedi--1090532978.html

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