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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/abd-ukraynaya-yeni-askeri-yardim-paketleri-aciklayacak---1090534421.html
ABD Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketleri açıklayacak
ABD Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketleri açıklayacak
Sputnik Türkiye
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield ülkesinin önümüzdeki günlerde Kiev'e yönelik yeni askeri yardım paketleri ile ilgili bir duyuru yapacağını... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T01:41+0300
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yardım
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Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, ABD'nin önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketleri ile ilgili duyuruda bulunacağını bildirdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Thomas-Greenfield, “ABD, Ukrayna'ya güvenlik yardımlarını artırmaya devam edecek. Bu kapsamda topçu, hava savunma araçları, zırhlı araçlar, diğer temel ekipmanlar ve cephaneler yer alacak. Önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya yönelik ek güvenlik yardımlarını açıklayacağız” dedi. Yeni yardım paketleriyle ilgili detaylar ise henüz açıklanmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/borrell-ukrayna-rusyanin-derinliklerine-saldirmak-icin-abdden-izin-istedi--1090532978.html
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abd, ukrayna, yardım, rusya, ukrayna krizi

ABD Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketleri açıklayacak

01:41 19.11.2024
© AP Photo / Seth WenigABD BM DAimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield
ABD BM DAimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2024
© AP Photo / Seth Wenig
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ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield ülkesinin önümüzdeki günlerde Kiev'e yönelik yeni askeri yardım paketleri ile ilgili bir duyuru yapacağını açıkladı.
Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, ABD'nin önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketleri ile ilgili duyuruda bulunacağını bildirdi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Thomas-Greenfield, “ABD, Ukrayna'ya güvenlik yardımlarını artırmaya devam edecek. Bu kapsamda topçu, hava savunma araçları, zırhlı araçlar, diğer temel ekipmanlar ve cephaneler yer alacak. Önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya yönelik ek güvenlik yardımlarını açıklayacağız” dedi.
Yeni yardım paketleriyle ilgili detaylar ise henüz açıklanmadı.
Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2024
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