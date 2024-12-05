https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/buzullarla-kapli-arktik-okyanusu-2027de-ilk-buzsuz-gununu-yasayabilir-1091211400.html

Buzullarla kaplı Arktik Okyanusu, 2027'de ilk 'buzsuz' gününü yaşayabilir

Buzullarla kaplı Arktik Okyanusu, 2027'de ilk 'buzsuz' gününü yaşayabilir

Sputnik Türkiye

İsveçli bilim insanları Arktik'in üç yıl içinde buzsuz olabileceği ve bunun gezegen için 'uğursuz bir dönüm noktası' olabileceği konusunda uyarılarda... 05.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-05T16:59+0300

2024-12-05T16:59+0300

2024-12-05T16:59+0300

yaşam

arktik okyanusu

arktika

iklim krizi

iklim kriziyle mücadele

sera gazı

sera gazı emisyonu

buzulların erimesi

buzul

rekor sıcaklık

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İsveç'teki Göteborg Üniversitesi araştırmacıları, buzullarla kapla Arktik Okyanusu'nun 2027 yılında ilk 'buzsuz' gününü yaşayabileceği tahmininde bulundu. Yeni çalışmalarında, Arktika'nın üç yıl içinde buzsuz kalabileceği ve bunun dünya için 'uğursuz bir dönüm noktası' olabileceği konusunda uyarılar yer alıyor.Bilim insanları, sera gazı emisyonlarının iyileştirilse bile buzsuz bir günün üç yıl kadar kısa bir süre içinde yaşanabileceğini ön görüyor. Arktik buzullarının kaybolması iklimde büyük değişikliklere yol açabileceği ancak deniz seviyelerinde gözle görülür bir değişim olmayacağı söyleniyor.Araştırmada 11 iklim modeli ve 366 simülasyon kullanan uzmanlar, olağan dışı sıcaklıkların oluşması halinde tehlikenin daha belirgin hale geleceğinin altını çizerek sera gazı emisyonlarının acilen azaltılmasının önemini vurguluyor.'Her 10 yılda yüzde 12'den fazla oranda küçülüyor'Uydu gözlemlerinin başladığı 1979 yılından bu yana her on yılda yüzde 12'den fazla küçülen Arktik Okyanusu, küresel sıcaklıklar ve deniz ekosistemlerinde kritik rol oynamakta.Buzlar eridikçe okyanus sularının daha fazla güneş ışığı emdiği, bunun da ısınmayı hızlandırarak Kuzey Kutbu'nu daha hızlı dönüştürebileceği ifade ediliyor. Albedo etkisi olarak bilinen bu durum nedeniyle Arktik Okyanusu'nun sıcaklığının küresel ortalamalardan 4 kat daha fazla olduğu belirtiliyor. Araştırmanın sonuçları, Nature Communications dergisinde yayımlandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/iklim-krizi-nedeniyle-yavasca-suya-gomulen-ada-ulkesi-tuvalu-varligini-dijital-ortama-yedekleniyor-1090703150.html

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