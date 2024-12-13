https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/bati-seriadaki-israil-yerlesimlerine-dogru-acilan-yeni-yollar-filistinlileri-kendi-topraklarindan-1091468718.html
Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerine doğru açılan yeni yollar Filistinlileri kendi topraklarından ayırdı
Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerine doğru açılan yeni yollar Filistinlileri kendi topraklarından ayırdı
Sputnik Türkiye
Ekim 2023’ten bu yana İsrail tarafı, saldırının başlangıcından bu yana yerleşim yerlerine doğru yeni yollar açtı, bu yollar Batı Şeria’nın yerel sakinlerini... 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T15:45+0300
2024-12-13T15:45+0300
2024-12-13T15:45+0300
israil- filistin çatışması
video
israil
ortadoğu
filistin
israil-filistin sorunu
batı şeria
beytüllahim
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Beytüllahim’in doğusunda yer alan Khalail al Loz’daki Usman Abu Kemal’in ailesi de böyle bir durumla karşı karşıya kaldı. Abu Kemal şimdi kendi topraklarını ancak uzaktan görebiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/gazze-seridi-sakinleri-moloz-tas-ve-kilden-evler-insa-ediyor-atalarimizin-donemine-geri-donduk-1091395876.html
israil
filistin
batı şeria
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Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerine doğru açılan yeni yollar Filistinlileri kendi topraklarından ayırdı
Sputnik Türkiye
Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerine doğru açılan yeni yollar Filistinlileri kendi topraklarından ayırdı
2024-12-13T15:45+0300
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video, israil, ortadoğu, filistin, israil-filistin sorunu, batı şeria, beytüllahim
video, israil, ortadoğu, filistin, israil-filistin sorunu, batı şeria, beytüllahim
Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerine doğru açılan yeni yollar Filistinlileri kendi topraklarından ayırdı
Ekim 2023’ten bu yana İsrail tarafı, saldırının başlangıcından bu yana yerleşim yerlerine doğru yeni yollar açtı, bu yollar Batı Şeria’nın yerel sakinlerini kendi topraklarından ayırmış oldu.
Beytüllahim’in doğusunda yer alan Khalail al Loz’daki Usman Abu Kemal’in ailesi de böyle bir durumla karşı karşıya kaldı. Abu Kemal şimdi kendi topraklarını ancak uzaktan görebiliyor.