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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/bati-seriadaki-israil-yerlesimlerine-dogru-acilan-yeni-yollar-filistinlileri-kendi-topraklarindan-1091468718.html
Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerine doğru açılan yeni yollar Filistinlileri kendi topraklarından ayırdı
Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerine doğru açılan yeni yollar Filistinlileri kendi topraklarından ayırdı
Sputnik Türkiye
Ekim 2023’ten bu yana İsrail tarafı, saldırının başlangıcından bu yana yerleşim yerlerine doğru yeni yollar açtı, bu yollar Batı Şeria’nın yerel sakinlerini... 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T15:45+0300
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israil- filistin çatışması
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israil
ortadoğu
filistin
israil-filistin sorunu
batı şeria
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Beytüllahim’in doğusunda yer alan Khalail al Loz’daki Usman Abu Kemal’in ailesi de böyle bir durumla karşı karşıya kaldı. Abu Kemal şimdi kendi topraklarını ancak uzaktan görebiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/gazze-seridi-sakinleri-moloz-tas-ve-kilden-evler-insa-ediyor-atalarimizin-donemine-geri-donduk-1091395876.html
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Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerine doğru açılan yeni yollar Filistinlileri kendi topraklarından ayırdı
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Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerine doğru açılan yeni yollar Filistinlileri kendi topraklarından ayırdı
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video, israil, ortadoğu, filistin, israil-filistin sorunu, batı şeria, beytüllahim
video, israil, ortadoğu, filistin, israil-filistin sorunu, batı şeria, beytüllahim

Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerine doğru açılan yeni yollar Filistinlileri kendi topraklarından ayırdı

15:45 13.12.2024
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Ekim 2023’ten bu yana İsrail tarafı, saldırının başlangıcından bu yana yerleşim yerlerine doğru yeni yollar açtı, bu yollar Batı Şeria’nın yerel sakinlerini kendi topraklarından ayırmış oldu.
Beytüllahim’in doğusunda yer alan Khalail al Loz’daki Usman Abu Kemal’in ailesi de böyle bir durumla karşı karşıya kaldı. Abu Kemal şimdi kendi topraklarını ancak uzaktan görebiliyor.
Gazze Şeridi sakinleri moloz taş ve kilden evler inşa ediyor: ‘Atalarımızın dönemine geri döndük’ - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2024
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Gazze Şeridi sakinleri moloz taş ve kilden evler inşa ediyor: ‘Atalarımızın dönemine geri döndük’
11 Aralık, 15:53
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