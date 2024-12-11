https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/gazze-seridi-sakinleri-moloz-tas-ve-kilden-evler-insa-ediyor-atalarimizin-donemine-geri-donduk-1091395876.html
Gazze Şeridi sakinleri moloz taş ve kilden evler inşa ediyor: ‘Atalarımızın dönemine geri döndük’
Gazze Şeridi sakinleri moloz taş ve kilden evler inşa ediyor: ‘Atalarımızın dönemine geri döndük’
Sputnik Türkiye
Toprak bir evde yaşamanın çadırlarda yaşamaktan daha iyi olduğunu düşünen Gazze Şeridi'ndeki yüzlerce insan moloz taşlar ve kilden evler inşa etmeye karar... 11.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-11T15:53+0300
2024-12-11T15:53+0300
2024-12-11T15:53+0300
video
gazze şeridi
israil
gazze
filistin
israil-filistin
israil- filistin çatışması
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Çimento ve diğer inşaat malzemelerinin getirilmesi İsrail tarafından yasaklanmış durumda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/gazze-seridinde-aclik-var-torunum-benden-yemek-istedi-ama-ona-verecek-yemek-bulamiyorum-1090621945.html
gazze şeridi
israil
gazze
filistin
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Gazze Şeridi sakinleri moloz taş ve kilden evler inşa ediyor: ‘Atalarımızın dönemine geri döndük’
Sputnik Türkiye
Gazze Şeridi sakinleri moloz taş ve kilden evler inşa ediyor: ‘Atalarımızın dönemine geri döndük’
2024-12-11T15:53+0300
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Sputnik Türkiye
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video, gazze şeridi, israil, gazze, filistin, israil-filistin
video, gazze şeridi, israil, gazze, filistin, israil-filistin
Gazze Şeridi sakinleri moloz taş ve kilden evler inşa ediyor: ‘Atalarımızın dönemine geri döndük’
Toprak bir evde yaşamanın çadırlarda yaşamaktan daha iyi olduğunu düşünen Gazze Şeridi'ndeki yüzlerce insan moloz taşlar ve kilden evler inşa etmeye karar verdi.
Çimento ve diğer inşaat malzemelerinin getirilmesi İsrail tarafından yasaklanmış durumda.