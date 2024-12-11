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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/gazze-seridi-sakinleri-moloz-tas-ve-kilden-evler-insa-ediyor-atalarimizin-donemine-geri-donduk-1091395876.html
Gazze Şeridi sakinleri moloz taş ve kilden evler inşa ediyor: ‘Atalarımızın dönemine geri döndük’
Gazze Şeridi sakinleri moloz taş ve kilden evler inşa ediyor: ‘Atalarımızın dönemine geri döndük’
Sputnik Türkiye
Toprak bir evde yaşamanın çadırlarda yaşamaktan daha iyi olduğunu düşünen Gazze Şeridi'ndeki yüzlerce insan moloz taşlar ve kilden evler inşa etmeye karar... 11.12.2024, Sputnik Türkiye
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gazze şeridi
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israil- filistin çatışması
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Çimento ve diğer inşaat malzemelerinin getirilmesi İsrail tarafından yasaklanmış durumda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/gazze-seridinde-aclik-var-torunum-benden-yemek-istedi-ama-ona-verecek-yemek-bulamiyorum-1090621945.html
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Gazze Şeridi sakinleri moloz taş ve kilden evler inşa ediyor: ‘Atalarımızın dönemine geri döndük’
Sputnik Türkiye
Gazze Şeridi sakinleri moloz taş ve kilden evler inşa ediyor: ‘Atalarımızın dönemine geri döndük’
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video, gazze şeridi, israil, gazze, filistin, israil-filistin
video, gazze şeridi, israil, gazze, filistin, israil-filistin

Gazze Şeridi sakinleri moloz taş ve kilden evler inşa ediyor: ‘Atalarımızın dönemine geri döndük’

15:53 11.12.2024
© SputnikGazze Şeridi sakinleri moloz taş ve kilden evler inşa ediyor: ‘Atalarımızın dönemine geri döndük’
Gazze Şeridi sakinleri moloz taş ve kilden evler inşa ediyor: ‘Atalarımızın dönemine geri döndük’ - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2024
© Sputnik
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Toprak bir evde yaşamanın çadırlarda yaşamaktan daha iyi olduğunu düşünen Gazze Şeridi'ndeki yüzlerce insan moloz taşlar ve kilden evler inşa etmeye karar verdi.
© Sputnik
Çimento ve diğer inşaat malzemelerinin getirilmesi İsrail tarafından yasaklanmış durumda.
Gazze Şeridi'nde açlık var: ‘Torunum benden yemek istedi ama ona verecek yemek bulamıyorum’ - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2024
İsrail- Filistin çatışması
Gazze Şeridi'nde açlık var: ‘Torunum benden yemek istedi ama ona verecek yemek bulamıyorum’
21 Kasım, 15:20
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