https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/bati-medyasinda-soguk-savas-anilari-sovyet-bombardiman-ucagi-abdli-yetkileri-korkuttu-1091482904.html

Soğuk Savaş anıları canlandı: Sovyet bombardıman uçağı ABD’li yetkileri korkuttu

Soğuk Savaş anıları canlandı: Sovyet bombardıman uçağı ABD’li yetkileri korkuttu

Sputnik Türkiye

ABD merkezli National Interest, ‘soğuk savaş’ sırasında Sovyet Birliği’nin geliştirdiği Myasischev M-4 bombardıman uçağının Washington’daki yetkililer arasında... 13.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-13T09:22+0300

2024-12-13T09:22+0300

2024-12-13T09:23+0300

dünya

rusya

sovyetler birliği

abd

myasişev m-4

soğuk savaş

national interest

nato

washington

tu-4

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0d/1091482514_0:54:1280:774_1920x0_80_0_0_39b8dc03b2ef3b4d06e32828ca0d8296.jpg

National Interest’in soğuk savaş dönemindeki silah yarışını konu alan Christian D. Orr imzalı yazıda, Sovyetler Birliği’nin, NATO'nun ‘Bull’ rapor adı verdiği Tupolev Tu-4 savaş uçağı ortaya çıktıktan birkaç yıl sonra, "ABD’nin askeri ve siyasi kurumlarının ödünü koparan" Myasişev M-4 Molot bombardıman uçağını geliştirdiği anımsatıldı.Sovyet ve Amerikan bombardıman uçaklarının sahip olduğu yetenekler arasındaki "büyük farkın, özellikle Sovyet teknolojisinde önemli bir sıçrama olarak görülen M-4'ün Batı'ya sızmaya başlamasıyla, dönemin Başkanı Dwight D. Eisenhower için yoğun tartışma kaynağı ve siyasi yük" haline geldiği kaydedildi.Vladimir Myasişev tarafından geliştirilen M-4 jet stratejik bombardıman uçağı ilk uçuşunu 20 Ocak 1953 tarihinde gerçekleştirdi. NATO analistleri ona ‘Bizon’ lakabını taktı. M-4, ana rakibi Amerikan B-52'den birkaç ay önce ortaya çıkarak dünyanın ilk seri üretim kıtalararası nükleer bomba taşıyıcısı oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/abd-soz-dinlemeyen-gurcistana-yaptirimlari-genisletti-hukumet-uyeleri-dahil-20-kisi-kara-listeye-1091477919.html

rusya

sovyetler birliği

abd

washington

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, sovyetler birliği, abd, myasişev m-4, soğuk savaş, national interest, nato, washington, tu-4, b-52, dwight d. eisenhower