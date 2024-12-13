https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/bati-medyasinda-soguk-savas-anilari-sovyet-bombardiman-ucagi-abdli-yetkileri-korkuttu-1091482904.html
Soğuk Savaş anıları canlandı: Sovyet bombardıman uçağı ABD’li yetkileri korkuttu
Soğuk Savaş anıları canlandı: Sovyet bombardıman uçağı ABD’li yetkileri korkuttu
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ABD merkezli National Interest, ‘soğuk savaş’ sırasında Sovyet Birliği’nin geliştirdiği Myasischev M-4 bombardıman uçağının Washington’daki yetkililer arasında... 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T09:22+0300
2024-12-13T09:22+0300
2024-12-13T09:23+0300
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myasişev m-4
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national interest
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National Interest’in soğuk savaş dönemindeki silah yarışını konu alan Christian D. Orr imzalı yazıda, Sovyetler Birliği’nin, NATO'nun ‘Bull’ rapor adı verdiği Tupolev Tu-4 savaş uçağı ortaya çıktıktan birkaç yıl sonra, "ABD’nin askeri ve siyasi kurumlarının ödünü koparan" Myasişev M-4 Molot bombardıman uçağını geliştirdiği anımsatıldı.Sovyet ve Amerikan bombardıman uçaklarının sahip olduğu yetenekler arasındaki "büyük farkın, özellikle Sovyet teknolojisinde önemli bir sıçrama olarak görülen M-4'ün Batı'ya sızmaya başlamasıyla, dönemin Başkanı Dwight D. Eisenhower için yoğun tartışma kaynağı ve siyasi yük" haline geldiği kaydedildi.Vladimir Myasişev tarafından geliştirilen M-4 jet stratejik bombardıman uçağı ilk uçuşunu 20 Ocak 1953 tarihinde gerçekleştirdi. NATO analistleri ona ‘Bizon’ lakabını taktı. M-4, ana rakibi Amerikan B-52'den birkaç ay önce ortaya çıkarak dünyanın ilk seri üretim kıtalararası nükleer bomba taşıyıcısı oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/abd-soz-dinlemeyen-gurcistana-yaptirimlari-genisletti-hukumet-uyeleri-dahil-20-kisi-kara-listeye-1091477919.html
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rusya, sovyetler birliği, abd, myasişev m-4, soğuk savaş, national interest, nato, washington, tu-4, b-52, dwight d. eisenhower
rusya, sovyetler birliği, abd, myasişev m-4, soğuk savaş, national interest, nato, washington, tu-4, b-52, dwight d. eisenhower
Soğuk Savaş anıları canlandı: Sovyet bombardıman uçağı ABD’li yetkileri korkuttu
09:22 13.12.2024 (güncellendi: 09:23 13.12.2024)
ABD merkezli National Interest, ‘soğuk savaş’ sırasında Sovyet Birliği’nin geliştirdiği Myasischev M-4 bombardıman uçağının Washington’daki yetkililer arasında endişelere yol açtığını belirtti.
National Interest
’in soğuk savaş dönemindeki silah yarışını konu alan Christian D. Orr imzalı yazıda, Sovyetler Birliği’nin, NATO'nun ‘Bull’ rapor adı verdiği Tupolev Tu-4
savaş uçağı ortaya çıktıktan birkaç yıl sonra, "ABD’nin askeri ve siyasi kurumlarının ödünü koparan
" Myasişev M-4 Molot
bombardıman uçağını geliştirdiği anımsatıldı.
Sovyet ve Amerikan bombardıman uçaklarının sahip olduğu yetenekler arasındaki "büyük farkın, özellikle Sovyet teknolojisinde önemli bir sıçrama olarak görülen M-4'ün Batı'ya sızmaya başlamasıyla, dönemin Başkanı Dwight D. Eisenhower için yoğun tartışma kaynağı ve siyasi yük" haline geldiği kaydedildi.
Vladimir Myasişev tarafından geliştirilen M-4 jet stratejik bombardıman uçağı ilk uçuşunu 20 Ocak 1953 tarihinde gerçekleştirdi. NATO analistleri ona ‘Bizon’ lakabını taktı. M-4, ana rakibi Amerikan B-52'den birkaç ay önce ortaya çıkarak dünyanın ilk seri üretim kıtalararası nükleer bomba taşıyıcısı oldu.