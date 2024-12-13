https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/bakan-kurum-bu-yil-sonu-itibariyla-konutlarin-yuzde-45i-teslim-edilecek-1091476551.html

Bakan Kurum: Bu yıl sonu itibarıyla konutların yüzde 45'i teslim edilecek

Bakan Kurum: Bu yıl sonu itibarıyla konutların yüzde 45'i teslim edilecek

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, deprem konutlarının yıl sonuna kadar yüzde 45 'inin teslim edileceğini, 2025 yılı sonu geldiğinde 11 ilde... 13.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-13T02:13+0300

2024-12-13T02:13+0300

2024-12-13T02:13+0300

politika

murat kurum

afetzede

deprem

çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı

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Bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin sunum yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un önceliğinde deprem bölgesi konutları vardı. Deprem bölgesinin dünyanın en büyük şantiye sahasına dönüştüğünü belirten Kurum, tablolar eşliğinde şu bilgileri paylaştı:Kurum, 30 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 155 bininci konutun anahtarlarını teslim ettiklerini dile getirerek, "Sayın Özgür Özel 5 gün önce bu kürsüde tam da anlatamamakla birlikte buradaki rakamları kendince yorumladı. Şimdi ben size gazi meclisimizden doğrusunu tane tane anlatayım. Bir, şu an itibarıyla hak sahibi vatandaşlarımız için inşa edilmesi gereken konutların yüzde 93'ünün inşası başlamıştır. İki, bu yıl sonu itibarıyla, yani 20 gün sonra konutların yüzde 45'i de vatandaşlarımıza teslim edilecektir. Üç, siz isteseniz de istemeseniz de 2025 yılı sonu geldiğinde 11 ilde evine girmeyen afetzede kardeşimiz kalmayacak" ifadesini kullandı.Bakan Kurum, 12 yıl önce İstanbul'dan başlattıkları Kentsel Dönüşüm Seferberliği'ni de kararlılıkla sürdürdüklerine dile getirdi ve "Bugüne kadar sosyal konutlarımızla beraber 3,7 milyon yuvayı yeniledik, bu yuvalarda 15 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına aldık. Şu anda ülkemizin dört bir yanında 735 bin yuvamızı dönüştürüyoruz" diye konuştu.İstanbul'un geçmişinde depremlerle ağır sınavlar verdiğini anımsatan Kurum, "Şu anda da taşıdığı deprem riski nedeniyle Türkiye'nin bekasını tehlikeye atabilecek bir konumda bulunmaktadır. İstanbul'umuzda 7.5 milyon ev ve iş yerimiz var. Üzülerek söylüyorum, bunların 1.5 milyonu riskli durumda ve özellikle de 600 bininin acilen dönüştürülmesi gerekmektedir. Devletimiz bu durum karşısında, İstanbul'un 39 ilçesinde dönüşüm seferberliği kapsamında bugüne kadar 907 bin ev ve iş yerini dönüştürmüştür" dedi.'İstanbul'u kurtarma seferberliğimizden tek bir an bile taviz vermeyeceğiz'İstanbul'un her ilçesinde yeni konutlar teslim edildiğini söyleyen Bakan Kurum sözlerine şöyle devam etti:

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murat kurum, afetzede, deprem, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı