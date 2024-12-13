Bakan Kurum: Bu yıl sonu itibarıyla konutların yüzde 45'i teslim edilecek
© AA / Fatih KurtÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
© AA / Fatih Kurt
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, deprem konutlarının yıl sonuna kadar yüzde 45 'inin teslim edileceğini, 2025 yılı sonu geldiğinde 11 ilde evine girmeyen afetzedenin kalmayacağını söyledi.
Bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin sunum yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un önceliğinde deprem bölgesi konutları vardı.
Deprem bölgesinin dünyanın en büyük şantiye sahasına dönüştüğünü belirten Kurum, tablolar eşliğinde şu bilgileri paylaştı:
"Şu anda 11 ilimizde 174 ayrı alanda, toplamda 3 bin 481 şantiyede eş zamanlı olarak iş makinalarımız dur durak bilmiyor ve bu şantiyelerde tam 182 bin işçi, emekçi, mimar ve mühendis kardeşimiz, alın teri döküyor. Seçimden önce 'Recep Tayyip Erdoğan bu enkazın altında kalır' diyen muhalefete rağmen 11 ilimizde 453 bin hak sahibi vatandaşımız için inşasını başlattığımız 390 bin ve yerinde dönüşen 29 bin konut ve iş yeriyle beraber toplamda 419 bin 35 konutumuzun, iş yerimizin inşasını başlattık."
Kurum, 30 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 155 bininci konutun anahtarlarını teslim ettiklerini dile getirerek, "Sayın Özgür Özel 5 gün önce bu kürsüde tam da anlatamamakla birlikte buradaki rakamları kendince yorumladı. Şimdi ben size gazi meclisimizden doğrusunu tane tane anlatayım. Bir, şu an itibarıyla hak sahibi vatandaşlarımız için inşa edilmesi gereken konutların yüzde 93'ünün inşası başlamıştır. İki, bu yıl sonu itibarıyla, yani 20 gün sonra konutların yüzde 45'i de vatandaşlarımıza teslim edilecektir. Üç, siz isteseniz de istemeseniz de 2025 yılı sonu geldiğinde 11 ilde evine girmeyen afetzede kardeşimiz kalmayacak" ifadesini kullandı.
Bakan Kurum, 12 yıl önce İstanbul'dan başlattıkları Kentsel Dönüşüm Seferberliği'ni de kararlılıkla sürdürdüklerine dile getirdi ve "Bugüne kadar sosyal konutlarımızla beraber 3,7 milyon yuvayı yeniledik, bu yuvalarda 15 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına aldık. Şu anda ülkemizin dört bir yanında 735 bin yuvamızı dönüştürüyoruz" diye konuştu.
İstanbul'un geçmişinde depremlerle ağır sınavlar verdiğini anımsatan Kurum, "Şu anda da taşıdığı deprem riski nedeniyle Türkiye'nin bekasını tehlikeye atabilecek bir konumda bulunmaktadır. İstanbul'umuzda 7.5 milyon ev ve iş yerimiz var. Üzülerek söylüyorum, bunların 1.5 milyonu riskli durumda ve özellikle de 600 bininin acilen dönüştürülmesi gerekmektedir. Devletimiz bu durum karşısında, İstanbul'un 39 ilçesinde dönüşüm seferberliği kapsamında bugüne kadar 907 bin ev ve iş yerini dönüştürmüştür" dedi.
'İstanbul'u kurtarma seferberliğimizden tek bir an bile taviz vermeyeceğiz'
İstanbul'un her ilçesinde yeni konutlar teslim edildiğini söyleyen Bakan Kurum sözlerine şöyle devam etti:
"Bugün hamdolsun İstanbul'un her mahallesinde biz varız. İstanbul genelinde, 193 bin yuvamızın yenileme sürecini, on binlerce emekçi kardeşimizle birlikte sürdürüyoruz. Şunun artık herkes tarafından bilinmesi ve gereğinin yapılması şarttır. İstanbul'un deprem tehdidiyle mücadele meselesi, görmezden gelinecek, sümen altı edilecek, sempozyumlara sıkıştırılacak bir mesele değildir. Tam aksine bu milletten oy alan hepimizin omzumuza yüklenen tarihi bir vecibedir. Bu yolda somut adım atma isteği olan herkesle işbirliğine hazırız, gayret gösteren herkese kapımız sonuna kadar açıktır. İstanbullu kardeşlerimiz bilsin ki biz aziz İstanbul’un her caddesinde, her sokağında dönüşüme aşkla, azimle, kararlılıkla devam edeceğiz. İstanbul'u kurtarma seferberliğimizden tek bir an bile taviz vermeyeceğiz."