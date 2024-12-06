https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/otomobil-alim-satiminda-her-sey-degisti-zorunlu-hale-geldi-yaptirmayan-trafige-cikamayacak-1091236697.html
Otomobil alım satımında her şey değişti: Zorunlu hale geldi, yaptırmayan trafiğe çıkamayacak
Otomobil alım satımında her şey değişti: Zorunlu hale geldi, yaptırmayan trafiğe çıkamayacak
Sputnik Türkiye
İkinci el araç satışında güvenli ödeme sistemi zorunlu hale geldi, noterler artık satış işlemini ödeme onayı olmadan gerçekleştirmiyor. Ayrıca trafik sigortası... 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T12:10+0300
2024-12-06T12:10+0300
2024-12-06T12:10+0300
ekonomi
araç
ikinci el otomobil
sigorta
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İkinci el otomobil piyasasında her gün binlerce araç el değiştiriyor. Yeni düzenlemelerle birlikte, araç satışında para alışverişi güvenli ödeme sistemi üzerinden yapılmak zorunda. Noterler, satış işlemini yalnızca ödeme onayı aldıktan sonra tamamlıyor.Yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre, trafik sigortası olmayan kişiler araç satın alamayacak. Önceden, trafik sigortası kontrolü sadece aracın eski sahibine yönelik yapılırken, yeni sistemde araç alıcısının trafik sigortasını satış işlemi öncesinde yaptırması gerekiyor.Plaka değişikliği ücretli mi?Plaka değişikliği talep edilirse, satış sırasında sigorta önce eski plaka üzerine düzenlenecek. Daha sonra sigortacıyla iletişime geçilerek, yapılan sigortanın zeyil işlemi yeni plakaya uygulanacak.Güvenli ödeme sistemimi kullanmak ne kadar?Yeni sistemde güvenli ödeme hizmetinin ücreti alıcı tarafından karşılanıyor. Ücret, satış bedeline eklenerek toplam tutar EFT işleminde belirtilmeli.Aracı Kuruluşlar, mesai saatleri dışında ve hafta sonları için FAST limitini 2 milyon TL olarak belirledi. Bu tutarın üzerinde bir araç alınması durumunda:
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araç, ikinci el otomobil, sigorta
araç, ikinci el otomobil, sigorta
Otomobil alım satımında her şey değişti: Zorunlu hale geldi, yaptırmayan trafiğe çıkamayacak
İkinci el araç satışında güvenli ödeme sistemi zorunlu hale geldi, noterler artık satış işlemini ödeme onayı olmadan gerçekleştirmiyor. Ayrıca trafik sigortası yaptırmadan araç alımı mümkün değil.
İkinci el otomobil piyasasında her gün binlerce araç el değiştiriyor. Yeni düzenlemelerle birlikte, araç satışında para alışverişi güvenli ödeme sistemi üzerinden yapılmak zorunda. Noterler, satış işlemini yalnızca ödeme onayı aldıktan sonra tamamlıyor.
Yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre, trafik sigortası olmayan kişiler araç satın alamayacak. Önceden, trafik sigortası kontrolü sadece aracın eski sahibine yönelik yapılırken, yeni sistemde araç alıcısının trafik sigortasını satış işlemi öncesinde yaptırması gerekiyor.
Sigorta süreci:
Araç devir alınmadan önce ruhsat bilgileri ve alıcının T.C kimlik numarası sigortacıya bildirilerek trafik sigortası tamamlanacak.
Noter onayı:
Trafik sigortası yapıldığında noter satışa onay vererek yeni ruhsatı düzenleyecek ve güvenli ödeme sistemiyle para satıcıya aktarılacak.
Plaka değişikliği ücretli mi?
Plaka değişikliği talep edilirse, satış sırasında sigorta önce eski plaka üzerine düzenlenecek. Daha sonra sigortacıyla iletişime geçilerek, yapılan sigortanın zeyil işlemi yeni plakaya uygulanacak.
Ek Ücret Yok:
Bu işlem için sigortacılar herhangi bir ek ücret talep etmiyor. Sigorta zeyil işleminin unutulmaması, trafik cezası veya sorunlarla karşılaşmamak adına önemli.
Güvenli ödeme sistemimi kullanmak ne kadar?
Yeni sistemde güvenli ödeme hizmetinin ücreti alıcı tarafından karşılanıyor. Ücret, satış bedeline eklenerek toplam tutar EFT işleminde belirtilmeli.
Örnek:
500 bin TL’lik bir araç alımında güvenli ödeme ücreti olan 135 TL
’yi ekleyerek toplam tutarı 500.135 TL olarak göndermek gerekiyor. Aksi halde satıcıya eksik ödeme yapılabilir.
Aracı Kuruluşlar, mesai saatleri dışında ve hafta sonları için FAST limitini 2 milyon TL olarak belirledi. Bu tutarın üzerinde bir araç alınması durumunda:
Bankaya başvuru:
Alıcı kişi bankasıyla iletişime geçerek FAST limitinin artırılmasını talep edebilir.
Alternatif yöntemler:
Eğer limit artırımı mümkün değilse, ödeme yöntemiyle ilgili detaylar için aracı kuruluşların çağrı merkezinden destek alınabilir.
Örnek durum:
2.5 milyon TL değerindeki bir araç için 2 milyon TL FAST limiti kullanılarak ödeme yapılabilir. Kalan 500 bin TL için ek işlem gerekebilir.