https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/otomobil-alim-satiminda-her-sey-degisti-zorunlu-hale-geldi-yaptirmayan-trafige-cikamayacak-1091236697.html

Otomobil alım satımında her şey değişti: Zorunlu hale geldi, yaptırmayan trafiğe çıkamayacak

Otomobil alım satımında her şey değişti: Zorunlu hale geldi, yaptırmayan trafiğe çıkamayacak

Sputnik Türkiye

İkinci el araç satışında güvenli ödeme sistemi zorunlu hale geldi, noterler artık satış işlemini ödeme onayı olmadan gerçekleştirmiyor. Ayrıca trafik sigortası... 06.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-06T12:10+0300

2024-12-06T12:10+0300

2024-12-06T12:10+0300

ekonomi

araç

ikinci el otomobil

sigorta

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İkinci el otomobil piyasasında her gün binlerce araç el değiştiriyor. Yeni düzenlemelerle birlikte, araç satışında para alışverişi güvenli ödeme sistemi üzerinden yapılmak zorunda. Noterler, satış işlemini yalnızca ödeme onayı aldıktan sonra tamamlıyor.Yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre, trafik sigortası olmayan kişiler araç satın alamayacak. Önceden, trafik sigortası kontrolü sadece aracın eski sahibine yönelik yapılırken, yeni sistemde araç alıcısının trafik sigortasını satış işlemi öncesinde yaptırması gerekiyor.Plaka değişikliği ücretli mi?Plaka değişikliği talep edilirse, satış sırasında sigorta önce eski plaka üzerine düzenlenecek. Daha sonra sigortacıyla iletişime geçilerek, yapılan sigortanın zeyil işlemi yeni plakaya uygulanacak.Güvenli ödeme sistemimi kullanmak ne kadar?Yeni sistemde güvenli ödeme hizmetinin ücreti alıcı tarafından karşılanıyor. Ücret, satış bedeline eklenerek toplam tutar EFT işleminde belirtilmeli.Aracı Kuruluşlar, mesai saatleri dışında ve hafta sonları için FAST limitini 2 milyon TL olarak belirledi. Bu tutarın üzerinde bir araç alınması durumunda:

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araç, ikinci el otomobil, sigorta