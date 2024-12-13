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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Bursa Adliyesi'ndeki olaylara ilişkin açıklama: 10 kişi gözaltına alındı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Bursa Adliyesi'ndeki olaylara ilişkin açıklama: 10 kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Tunç, Bursa Adliyesi'nde yaşanan silahlı saldırı hakkında soruşturma başlatıldığını ve 10 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. 13.12.2024, Sputnik Türkiye
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adliye
saldırı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu sabah Bursa Adliyesi'nde yaşanan silahlı saldırı hakkında açıklamada bulundu. Tunç, sosyal medya platformu X'ten şunları yazdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/bursa-adliyesinde-silahli-saldiri-yaralilar-var-1091489882.html
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yılmaz tunç, bursa, adliye, saldırı, silahlı saldırı, ölüm, yaralı, adalet bakanlığı
yılmaz tunç, bursa, adliye, saldırı, silahlı saldırı, ölüm, yaralı, adalet bakanlığı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Bursa Adliyesi'ndeki olaylara ilişkin açıklama: 10 kişi gözaltına alındı

13:12 13.12.2024 (güncellendi: 13:20 13.12.2024)
© AA / Fatih KurtAdalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
© AA / Fatih Kurt
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Adalet Bakanı Tunç, Bursa Adliyesi'nde yaşanan silahlı saldırı hakkında soruşturma başlatıldığını ve 10 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu sabah Bursa Adliyesi'nde yaşanan silahlı saldırı hakkında açıklamada bulundu.
Tunç, sosyal medya platformu X'ten şunları yazdı:

Bursa Adliyesi duruşma salonunda meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili olarak Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında; ateşli silah kullanmak suretiyle olayın tarafı 2 kişinin ölümüne ve 2 jandarma kolluk görevlimizin yaralanmasına neden olan müşteki babası şüpheli K.E. kullandığı silahla birlikte yakalanmış olup, şüphelilere yardım eden ve olayda ihmali olduğu değerlendirilenlerin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştır.

Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.

Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
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Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 jandarmanın durumu ağır
11:29

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