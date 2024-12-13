https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/adalet-bakani-yilmaz-tunctan-bursa-adliyesindeki-olaylara-iliskin-aciklama-sorusturma-baslatildi-1091493280.html
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Bursa Adliyesi'ndeki olaylara ilişkin açıklama: 10 kişi gözaltına alındı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Bursa Adliyesi'ndeki olaylara ilişkin açıklama: 10 kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Tunç, Bursa Adliyesi'nde yaşanan silahlı saldırı hakkında soruşturma başlatıldığını ve 10 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T13:12+0300
2024-12-13T13:12+0300
2024-12-13T13:20+0300
türkiye
yılmaz tunç
bursa
adliye
saldırı
silahlı saldırı
ölüm
yaralı
adalet bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0b/1091383348_0:153:2919:1795_1920x0_80_0_0_03437815ce4b2ce38747bdbf80ae9f53.jpg
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu sabah Bursa Adliyesi'nde yaşanan silahlı saldırı hakkında açıklamada bulundu. Tunç, sosyal medya platformu X'ten şunları yazdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/bursa-adliyesinde-silahli-saldiri-yaralilar-var-1091489882.html
türkiye
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0b/1091383348_162:0:2757:1946_1920x0_80_0_0_26f6118a3e903238e3ad851219c857a3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yılmaz tunç, bursa, adliye, saldırı, silahlı saldırı, ölüm, yaralı, adalet bakanlığı
yılmaz tunç, bursa, adliye, saldırı, silahlı saldırı, ölüm, yaralı, adalet bakanlığı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Bursa Adliyesi'ndeki olaylara ilişkin açıklama: 10 kişi gözaltına alındı
13:12 13.12.2024 (güncellendi: 13:20 13.12.2024)
Adalet Bakanı Tunç, Bursa Adliyesi'nde yaşanan silahlı saldırı hakkında soruşturma başlatıldığını ve 10 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu sabah Bursa Adliyesi'nde yaşanan silahlı saldırı hakkında açıklamada bulundu.
Tunç, sosyal medya platformu X'ten şunları yazdı:
Bursa Adliyesi duruşma salonunda meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili olarak Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır.
Soruşturma kapsamında; ateşli silah kullanmak suretiyle olayın tarafı 2 kişinin ölümüne ve 2 jandarma kolluk görevlimizin yaralanmasına neden olan müşteki babası şüpheli K.E. kullandığı silahla birlikte yakalanmış olup, şüphelilere yardım eden ve olayda ihmali olduğu değerlendirilenlerin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştır.
Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.