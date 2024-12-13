https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/abdde-2-yasindaki-cocuk-silahla-oynarken-annesini-vurdu-1091496411.html

2 yaşındaki çocuk silahla oynarken annesini vurdu

2 yaşındaki çocuk silahla oynarken annesini vurdu

Sputnik Türkiye

ABD'nin California eyaletinde 22 yaşındaki bir anne, 2 yaşındaki çocuğunun yatak odasında bulunan silahla oynaması sırasında vücudunun üst kısmından vurularak... 13.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-13T14:03+0300

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2024-12-13T14:06+0300

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fresno

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California'da 22 yaşındaki bir anne, 2 yaşındaki çocuğu tarafından silahla vurulup öldürüldü. 18 yaşındaki erkek arkadaşının kadının yatak odasında dolu silahı bırakması üzerine gerçekleşen olayda adam tutuklanarak gözaltına alındı ancak bir süre sonra kefaletle serbest bırakıldı.Kuzeydoğu Fresno'da yaşayan 22 yaşındaki Jessinya Mina, cuma günü yatakta uzanırken 2 yaşındaki oğlu tarafından vuruldu. Polis, apartmana girdiklerinde Mina'nın vücudunun üst kısmında tek bir kurşun yarası olduğunu tespit etti. Fresno Polis Departmanı, kazanın Mina'nın aynı evde yaşayan 18 yaşındaki erkek arkadaşı Andrew Sanchez'in 9 mm'lik tabancayı ihmalkar bir şekilde emniyetsiz ve 2 yaşındaki çocuk tarafından erişebilir bir yere bırakması ardından meydana geldiğini açıkladı.Sanchez ve oda arkadaşları 22 yaşındaki anneyi hastane götürme sürecindeyken, sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi üzerine ilk müdahale evde gerçekleşti, kadın sonrasında hastaneye kaldırıldı. Ancak kısa süre içinde aldığı ölümcül yaraya yenik düşerek hayatını kaybetti.Suç geçmişi olmayan 18 yaşındaki Sanchez, 'ateşli silahın ihmalkar depolanması ve çocukları tehlikeye atma' suçlarından Fresno County hapishanesine sevk edildi ancak kefaletle serbest bırakıldı. Polis, 2 yaşındaki bir çocuğun ateşli bir silah kullanmak için yeterli güce sahip olup olamayacağı fikri üzerinde uzun zaman düşündüklerini söylüyor. Savcılar annenin ölümünün ardından erkek arkadaşına hangi suçlamaların uygun olacağını karar verme aşamasında olduklarını bildirdi.

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abd, kaliforniya, polis, tutuklama, ihmalkarlık, fresno