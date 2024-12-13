https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/500-ve-1000-liralik-banknotlar-geliyor-mu--1091500006.html
500 ve 1000 liralık banknotlar geliyor mu?
500 ve 1000 liralık banknotlar geliyor mu?
Sputnik Türkiye
Piyasalar 500 ve 1000 liralık banknotların çıkacağı iddiasını konuşuyor. Merkez Bankası ise bu iddialara yanıt verdi. 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T15:16+0300
2024-12-13T15:16+0300
2024-12-13T15:16+0300
merkez bankası
500 liralık banknot
1000 liralık banknot
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Merkez Bankası'nın 500 TL ve 1000 TL'lik banknotların basımı için çalışmalar yürüttüğüne yönelik iddialar piyasaların gündemine oturdu. Banka'nın para kalıplarını hazırladığı ve önümüzdeki dönemde bu paraların piyasaya sürüleceği iddia edildi. Merkez Bankası ise bu iddiaları doğrulamadı. Türkiye'de şu anda en büyük banknot 200 TL'nin kullanımdaki payının artmasının ardından Merkez Bankası'nın 500 TL ve 1000 TL'lik banknot basacağı iddia edildi. Bunun için bankanın çalışma yürüttüğü konuşulurken banka yetkilileri bu iddiaları doğrulamadı. Hazırlıklar tamamlandı iddiasıEski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşçu, Merkez Bankası'nın hazırlıklarını tamamladığını ve 500 TL'lik banknotların basılacağını iddia etmişti. Kasım ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Merkez Bankası hazırlıkları tamamladı. 2025 yılı ilk aylarında 500 TL'lik banknotu basıyor" ifadelerini kullanmıştı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'da 8 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "TCMB Başkanı Fatih Karahan, 8 Ağustos’ta '500 ve 100 TL'lik banknotların basılacağı iddiaları için, "Bu konuda geçmiş dönemde açıklamalarım oldu, bunun üzerine söyleyecek bir şeyim yok. Tedavüldeki küpür kompozisyonu değişimlerini takip ediyoruz. İhtiyaç görülürse gerekli adımları atacağız" demişti. 200 TL banknot ne zaman çıktı? Şu anda hangi paralar tedavülde?Merkez Bankası, ilk olarak 200 TL'lik banknotları 1 Ocak 2009 yılında piyasaya sürdü. Birinci tertip bu banknotlar önde Mustafa Kemal Atatürk, arkada ise Yunus Emre'nin portresini taşıyordu. İlk banknotlarda dönemim TCMB Başkanı Durmuş Yılmaz'ın imzasını taşıyor. 200 TL banknot halen TCMB'nin çıkardığı en yüksek değere sahip kağıt para konumunda.Şu an tedavülde 5, 10, 20, 100 ve 200 TL'lik banknotlar bulunuyor. Merkez Bankası verileri 16 yılda 200 TL’lik banknotların payının yüzde 403 artarak yüzde 16’dan yüzde 80,4’e çıktığını ortaya koydu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/emekli-maas-zammi-ne-kadar-olacak-sgk-ve-bag-kur-zammi-yuzde-kac-1091475099.html
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500 liralık banknot ne zaman çıkacak, 500 liralık banknot çıktı mı, 500 liralık banknot çıkacak mı, 500 liralık banknot basıldı mı, 500 liralık banknot basılacak mı, 500 liralık banknot var mı, 1000 liralık banknotlar çıktı mı, 1000 liralık banknotlar çıkacak mı, 1000 liralık banknotlar basıldı mı,
500 liralık banknot ne zaman çıkacak, 500 liralık banknot çıktı mı, 500 liralık banknot çıkacak mı, 500 liralık banknot basıldı mı, 500 liralık banknot basılacak mı, 500 liralık banknot var mı, 1000 liralık banknotlar çıktı mı, 1000 liralık banknotlar çıkacak mı, 1000 liralık banknotlar basıldı mı,
500 ve 1000 liralık banknotlar geliyor mu?
Piyasalar 500 ve 1000 liralık banknotların çıkacağı iddiasını konuşuyor. Merkez Bankası ise bu iddialara yanıt verdi.
Merkez Bankası'nın 500 TL ve 1000 TL'lik banknotların basımı için çalışmalar yürüttüğüne yönelik iddialar piyasaların gündemine oturdu. Banka'nın para kalıplarını hazırladığı ve önümüzdeki dönemde bu paraların piyasaya sürüleceği iddia edildi. Merkez Bankası ise bu iddiaları doğrulamadı.
Türkiye'de şu anda en büyük banknot 200 TL'nin kullanımdaki payının artmasının ardından Merkez Bankası'nın 500 TL ve 1000 TL'lik banknot basacağı iddia edildi. Bunun için bankanın çalışma yürüttüğü konuşulurken banka yetkilileri bu iddiaları doğrulamadı.
Hazırlıklar tamamlandı iddiası
Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşçu, Merkez Bankası'nın hazırlıklarını tamamladığını ve 500 TL'lik banknotların basılacağını iddia etmişti. Kasım ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Merkez Bankası hazırlıkları tamamladı. 2025 yılı ilk aylarında 500 TL'lik banknotu basıyor" ifadelerini kullanmıştı.
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'da 8 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "TCMB Başkanı Fatih Karahan, 8 Ağustos’ta '500 ve 100 TL'lik banknotların basılacağı iddiaları için, "Bu konuda geçmiş dönemde açıklamalarım oldu, bunun üzerine söyleyecek bir şeyim yok. Tedavüldeki küpür kompozisyonu değişimlerini takip ediyoruz. İhtiyaç görülürse gerekli adımları atacağız" demişti.
200 TL banknot ne zaman çıktı? Şu anda hangi paralar tedavülde?
Merkez Bankası, ilk olarak 200 TL'lik banknotları 1 Ocak 2009 yılında piyasaya sürdü. Birinci tertip bu banknotlar önde Mustafa Kemal Atatürk, arkada ise Yunus Emre'nin portresini taşıyordu. İlk banknotlarda dönemim TCMB Başkanı Durmuş Yılmaz'ın imzasını taşıyor. 200 TL banknot halen TCMB'nin çıkardığı en yüksek değere sahip kağıt para konumunda.
Şu an tedavülde 5, 10, 20, 100 ve 200 TL'lik banknotlar bulunuyor. Merkez Bankası verileri 16 yılda 200 TL’lik banknotların payının yüzde 403 artarak yüzde 16’dan yüzde 80,4’e çıktığını ortaya koydu.