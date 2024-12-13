https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/43-iscinin-hayatini-kaybettigi-amasra-maden-kazasinda-istenen-cezalar-belli-oldu-1091497930.html
43 işçinin hayatını kaybettiği Amasra maden kazasında istenen cezalar belli oldu
43 işçinin hayatını kaybettiği Amasra maden kazasında istenen cezalar belli oldu
Sputnik Türkiye
Amasra'da meydana gelen ve 43 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasıyla ilgili istenen cezalar belli oldu. 4 kişi hakkında 43 kez olası kastla öldürme... 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T14:36+0300
2024-12-13T14:36+0300
2024-12-13T14:36+0300
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amasra
maden
maden faciası
maden ocağı
amasra maden kazası araştırma komisyonu
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Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında meydana gelen, 43 madencinin hayatını kaybettiği ve 8 madencinin de yaralandığı patlamayla ilgili davada 4'u tutuklu 23 sanık için istenen cezalar belli oldu. İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi, İşletme Baş Mühendisi Mehmet Tural, İş Sağlığı Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu ve Müessese Müdürü Cihat Özdemir hakkında 43 kez "olası kastla öldürme" suçundan toplam 840 yıldan 1050'şer yıla kadar, 4 kez "olası kastla yaralama" suçundan da 4 yıl 16 aydan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Madendeki eksiklikler ve kusurlar tek tek sıralandıBartın Adliyesi'nde görülen duruşmada, iddia makamının sunduğu mütalaada, tutuklu sanıkların havalandırma, metan drenajı, kömür teknik personel sayısındaki eksiklik, iş güvenliği eğitimleri ve acil durumlara yönelik tatbikatlar gibi konulardaki eksiklikleri ve kusurları tek tek anlatıldı. Gerekli önlemler alınmadan ve eksiklikler giderilmeden kömür üretim faaliyetine devam edilmesinin yüksek risk oluşturduğunun bilinmesine ve bu durumun geri dönülmez sonuçlara yol açabileceğini öngörebilmelerine rağmen tutuklu sanıkların yüksek risk içeren faaliyetlerini uzun süre devam ettirdikleri vurgulanan mütalaada, "olası kastla öldürme" suçunun unsurlarının oluştuğunun görüldüğü vurgulandı. Tutuklu sanıklar Özdemir, Ekmekçi, Tural ve Soylu hakkında 43 kez "olası kastla öldürme" suçundan toplam 840 yıldan 1050'şer yıla kadar, 4 kez "olası kastla yaralama" suçundan da 4 yıl 16 aydan 12'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi.Mütalaada, tutuksuz diğer 19 sanığın ise "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunma hazırlanması için duruşmayı 20 Ocak 2025'e erteledi.Maden, 43 madenciye mezar olmuştuBartın'ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi yaralanmıştı. 1 işçi sevk edildiği hastanede 4 Kasım 2022'de, 1 işçi de 5 Nisan 2023'te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/marmara-adasindaki-toprak-kaymasi-gocuk-altinda-kalan-bir-kisinin-daha-cesedine-ulasildi-1090772986.html
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türkiye taşkömürü kurumu (ttk), amasra, maden, maden faciası, maden ocağı, amasra maden kazası araştırma komisyonu
türkiye taşkömürü kurumu (ttk), amasra, maden, maden faciası, maden ocağı, amasra maden kazası araştırma komisyonu
43 işçinin hayatını kaybettiği Amasra maden kazasında istenen cezalar belli oldu
Amasra'da meydana gelen ve 43 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasıyla ilgili istenen cezalar belli oldu. 4 kişi hakkında 43 kez olası kastla öldürme suçundan bin 50 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında meydana gelen, 43 madencinin hayatını kaybettiği ve 8 madencinin de yaralandığı patlamayla ilgili davada 4'u tutuklu 23 sanık için istenen cezalar belli oldu. İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi, İşletme Baş Mühendisi Mehmet Tural, İş Sağlığı Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu ve Müessese Müdürü Cihat Özdemir hakkında 43 kez "olası kastla öldürme" suçundan toplam 840 yıldan 1050'şer yıla kadar, 4 kez "olası kastla yaralama" suçundan da 4 yıl 16 aydan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Madendeki eksiklikler ve kusurlar tek tek sıralandı
Bartın Adliyesi'nde görülen duruşmada, iddia makamının sunduğu mütalaada, tutuklu sanıkların havalandırma, metan drenajı, kömür teknik personel sayısındaki eksiklik, iş güvenliği eğitimleri ve acil durumlara yönelik tatbikatlar gibi konulardaki eksiklikleri ve kusurları tek tek anlatıldı.
Gerekli önlemler alınmadan ve eksiklikler giderilmeden kömür üretim faaliyetine devam edilmesinin yüksek risk oluşturduğunun bilinmesine ve bu durumun geri dönülmez sonuçlara yol açabileceğini öngörebilmelerine rağmen tutuklu sanıkların yüksek risk içeren faaliyetlerini uzun süre devam ettirdikleri vurgulanan mütalaada, "olası kastla öldürme" suçunun unsurlarının oluştuğunun görüldüğü vurgulandı. Tutuklu sanıklar Özdemir, Ekmekçi, Tural ve Soylu hakkında 43 kez "olası kastla öldürme" suçundan toplam 840 yıldan 1050'şer yıla kadar, 4 kez "olası kastla yaralama" suçundan da 4 yıl 16 aydan 12'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Mütalaada, tutuksuz diğer 19 sanığın ise "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunma hazırlanması için duruşmayı 20 Ocak 2025'e erteledi.
Maden, 43 madenciye mezar olmuştu
Bartın'ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi yaralanmıştı. 1 işçi sevk edildiği hastanede 4 Kasım 2022'de, 1 işçi de 5 Nisan 2023'te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.