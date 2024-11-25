https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/marmara-adasindaki-toprak-kaymasi-gocuk-altinda-kalan-bir-kisinin-daha-cesedine-ulasildi-1090772986.html

Marmara Adası'ndaki mermer ocağında toprak kayması: Göçük altında kalan bir kişinin daha cesedine ulaşıldı

Marmara Adası'ndaki mermer ocağında toprak kayması: Göçük altında kalan bir kişinin daha cesedine ulaşıldı

Sputnik Türkiye

Balıkesir'in Marmara Adası'ndaki toprak kaymasında göçük altında kalan ikinci kişinin cesedine ulaşıldı. 25.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-25T02:39+0300

2024-11-25T02:39+0300

2024-11-25T02:41+0300

türkiye

marmara adası

göçük

heyelan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/19/1090773088_0:251:1200:926_1920x0_80_0_0_edf0cb1b3a1b29dae64b8b09f9c57110.jpg

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda mermer madeni ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan Ahmet Özmen'in ardından Mustafa Dak'ın cansız bedenine ulaşıldı.Blok mermerlerin altında kalan Dak'ın cenazesi, Marmara Devlet Hastanesi morguna gönderildi.Ekipler, toprak kaymasının nedenine ilişkin çalışmalara devam ediyor.Ne olmuştu?İlçeye bağlı Saraylar Mahallesi'nde Ediz Öztürk'e ait mermer madeni ocağında 24 Kasım'da toprak kayması meydana gelmiş, işçilerden Ahmet Özmen ve Mustafa Dak, kayan toprakla birlikte inen mermer bloklarının altında kalmıştı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu Ahmet Özmen'in cansız bedenine ulaşılmıştı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, heyelanla ilgili bakanlığa bağlı müfettişlerin görevlendirildiğini ve sürecin takip edildiğini bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/bakan-isikhandan-marmara-adasindaki-mermer-ocaginda-meydana-gelen-heyelanla-ilgili-aciklama-1090772685.html

türkiye

marmara adası

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

marmara adası, göçük, heyelan