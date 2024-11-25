https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/marmara-adasindaki-toprak-kaymasi-gocuk-altinda-kalan-bir-kisinin-daha-cesedine-ulasildi-1090772986.html
Marmara Adası'ndaki mermer ocağında toprak kayması: Göçük altında kalan bir kişinin daha cesedine ulaşıldı
Marmara Adası'ndaki mermer ocağında toprak kayması: Göçük altında kalan bir kişinin daha cesedine ulaşıldı
Sputnik Türkiye
Balıkesir'in Marmara Adası'ndaki toprak kaymasında göçük altında kalan ikinci kişinin cesedine ulaşıldı. 25.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-25T02:39+0300
2024-11-25T02:39+0300
2024-11-25T02:41+0300
türkiye
marmara adası
göçük
heyelan
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Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda mermer madeni ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan Ahmet Özmen'in ardından Mustafa Dak'ın cansız bedenine ulaşıldı.Blok mermerlerin altında kalan Dak'ın cenazesi, Marmara Devlet Hastanesi morguna gönderildi.Ekipler, toprak kaymasının nedenine ilişkin çalışmalara devam ediyor.Ne olmuştu?İlçeye bağlı Saraylar Mahallesi'nde Ediz Öztürk'e ait mermer madeni ocağında 24 Kasım'da toprak kayması meydana gelmiş, işçilerden Ahmet Özmen ve Mustafa Dak, kayan toprakla birlikte inen mermer bloklarının altında kalmıştı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu Ahmet Özmen'in cansız bedenine ulaşılmıştı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, heyelanla ilgili bakanlığa bağlı müfettişlerin görevlendirildiğini ve sürecin takip edildiğini bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/bakan-isikhandan-marmara-adasindaki-mermer-ocaginda-meydana-gelen-heyelanla-ilgili-aciklama-1090772685.html
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marmara adası, göçük, heyelan
marmara adası, göçük, heyelan
Marmara Adası'ndaki mermer ocağında toprak kayması: Göçük altında kalan bir kişinin daha cesedine ulaşıldı
02:39 25.11.2024 (güncellendi: 02:41 25.11.2024)
Balıkesir'in Marmara Adası'ndaki toprak kaymasında göçük altında kalan ikinci kişinin cesedine ulaşıldı.
Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda mermer madeni ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan Ahmet Özmen'in ardından Mustafa Dak'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Blok mermerlerin altında kalan Dak'ın cenazesi, Marmara Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Ekipler, toprak kaymasının nedenine ilişkin çalışmalara devam ediyor.
İlçeye bağlı Saraylar Mahallesi'nde Ediz Öztürk'e ait mermer madeni ocağında 24 Kasım'da toprak kayması meydana gelmiş, işçilerden Ahmet Özmen ve Mustafa Dak, kayan toprakla birlikte inen mermer bloklarının altında kalmıştı.
Ekiplerin yoğun çalışması sonucu Ahmet Özmen'in cansız bedenine ulaşılmıştı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, heyelanla ilgili bakanlığa bağlı müfettişlerin görevlendirildiğini ve sürecin takip edildiğini bildirmişti.