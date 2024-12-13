https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/17-yasindaki-gencin-buyuk-mutlulugu-10-yil-sonra-ilk-kez-adim-atti--1091513927.html

17 yaşındaki gencin büyük mutluluğu: 10 yıl sonra ilk kez adım attı

17 yaşındaki gencin büyük mutluluğu: 10 yıl sonra ilk kez adım attı

Sputnik Türkiye

Yedi yaşından sonra yürüyemeyen kas hastası genç geçirdiği ameliyat sonrasında 10 yıl sonra ilk kez adım attı. 13.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-13T18:27+0300

2024-12-13T18:27+0300

2024-12-13T18:27+0300

sağlik

türkiye

atatürk üniversitesi

erzurum

ameliyat

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Erzurum'da doğuştan kas sinir hastası olan ve ayak tabanları yukarı doğru geliştiği için 7 yaşından sonra yürüyemeyen Hüseyin Dalan, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde yapılan başarılı ameliyatla 10 yıl sonra yeniden adım attı.Babası sırtında taşıdıÇat ilçesinde yaşayan ve doğuştan kas sinir hastalığı olan Dalan, 7 yaşlarında ayak tabanlarının yukarı doğu gelişmesi sonucu yürüyemez duruma geldi. Zamanla ayaklarında his kaybı ve kas sinir fonksiyonlarında yetersizlik gelişen Dalan, 10 yıl boyunca babasının sırtında ya da kucağında dışarı çıkabildi. Dalan, MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül ile MHP Kadın Aile Çocuk Engelliler Politikaları İl Başkanı Songül Karaca'nın devreye girip tedavi masraflarının karşılaması sonucu Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.Kemikleri yeniden şekillendirildiOrtopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalından Doç. Dr. Öğretim Üyesi Çağatay Engin ve ekibince yaklaşık 3 saat süren ameliyatta ayak tabanları düzeltilen Dalan, bilgisayar destekli ilizarov sistemi de kullanılarak kemik şekillendirme yöntemiyle yıllar sonra kendi başına yürüteç desteğiyle adım attı. Doç. Dr. Engin, yaşananları şöyle anlattı: "Hüseyin'in ayak hissiyatı ve kas gücü düşük, bunu ne kadar sürede kazanırız belli değil. Tabanı yukarı doğru bakan ayakları vardı. Bunları yere düz getirdiğimizde en azından cihaz yardımıyla ayakta durabileceğini öngördük. Bize geldiğinde babası kucağında taşıyordu. Ameliyat riskini ve uzuv kesilme ihtimalini aileyle konuşup ameliyat yaptık. Ameliyatta gerekli düzeltmeleri yaptık, sonra bilgisayar destekli cihazları kullanarak ayakta uygun pozisyonu koruduk. Şu an özel yapım ayakkabı ile ayakta durabiliyor. Kısa da olsa adım atabiliyor. Ameliyattan 3 hafta sonra yıllardır yürümeyen birinin ayakta durup 3-4 adım atması büyük başarı."Engin, kaynamayı gerçekleştirdikten sonra bu cihazları çıkarıp birkaç kas tendon transferi yapacaklarını belirterek, tedavilerin sonunda hastanın cihaz yardımlı yürüteçle adım atıp kişisel ihtiyaçlarını giderebilmesini hedeflediklerini aktardı.Okula, babam sırtında götürüp getiriyorduAmeliyat edilen Dalan da çok mutlu olduğunu anlatırken, "Okula babam sırtında götürüp getiriyordu. En azından bir kol değneğiyle kimseye bağımlı kalmadan tek başıma yürümek bana iyi geliyor. Okuyup bir yerlere gelmek, hayatımı kurtarmak istiyorum." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/nefes-darligi-carpinti-batma-belirtilerine-dikkat-gogus-agrisinin-nedeni-kalp-krizi-degil-kalp-1091495333.html

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türkiye, atatürk üniversitesi, erzurum, ameliyat