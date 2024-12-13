https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/11-yasindaki-kiz-3-gun-boyunca-denizde-mahsur-kaldi-1091509858.html
11 yaşındaki kız 3 gün boyunca denizde mahsur kaldı
11 yaşındaki kız 3 gün boyunca denizde mahsur kaldı
Sputnik Türkiye
Hafta sonu Tunus'tan yola çıkan yasadışı göçmen taşıyan teknenin batması sonucu 11 yaşındaki bir kız 3 gün boyunca denizde mahsur kaldı. Bir lastiğe tutunan... 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T17:31+0300
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Yasadışı göçmen taşıyan bir teknenin batmasıyla bir lastiğe tutunan 11 yaşındaki kız, üç gün boyunca denizde sürüklendi. Batı Afrika'da bulunan bir ülke olan Sierra Leone'den göç eden kız, İtalya kıyılarında can yeleğiyle bir lastiğe tutunmuş vaziyette bulundu.Kurtarma ekipleriyle konuşan 11 yaşındaki kız, erkek kardeşinin de içinde bulunduğu yaklaşık 45 kişiyi taşıyan teknenin hafta sonu Tunus'un Sfax kentinden ayrıldığını söyledi. O sırada bölgede meydana gelen bir fırtına İtalya'nın Lampedusa adası çevresindeki deniz faaliyetlerinin durmasına neden olmuştu.11 yaşındaki kız, fırtınada devrilen tekneden iki kişinin daha kurtulduğunu ancak kurtarılmasından saatler önce gözden kaybolduklarını söyledi. Kurtarılmasından sonra hastaneye kaldırılan çocuğun hipotermi tedavisi gördüğü açıklandı. Yetkililer, diğer yasadışı göçmenlerin öldüğü varsayılıyor.
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batı afrika, sierra leone, avrupa, italya, yasadışı göçmenler, yasadışı göç
batı afrika, sierra leone, avrupa, italya, yasadışı göçmenler, yasadışı göç
11 yaşındaki kız 3 gün boyunca denizde mahsur kaldı
Hafta sonu Tunus'tan yola çıkan yasadışı göçmen taşıyan teknenin batması sonucu 11 yaşındaki bir kız 3 gün boyunca denizde mahsur kaldı. Bir lastiğe tutunan çocuk, kurtarma ekipleri tarafından bulundu. Yaklaşık 45 kişiyi taşıdığı söylenen tekneden başka kurtulan olmadığı varsayılıyor.
Yasadışı göçmen taşıyan bir teknenin batmasıyla bir lastiğe tutunan 11 yaşındaki kız, üç gün boyunca denizde sürüklendi. Batı Afrika'da bulunan bir ülke olan Sierra Leone'den göç eden kız, İtalya kıyılarında can yeleğiyle bir lastiğe tutunmuş vaziyette bulundu.
Kurtarma ekipleriyle konuşan 11 yaşındaki kız, erkek kardeşinin de içinde bulunduğu yaklaşık 45 kişiyi taşıyan teknenin hafta sonu Tunus'un Sfax kentinden ayrıldığını söyledi. O sırada bölgede meydana gelen bir fırtına İtalya'nın Lampedusa adası çevresindeki deniz faaliyetlerinin durmasına neden olmuştu.
11 yaşındaki kız, fırtınada devrilen tekneden iki kişinin daha kurtulduğunu ancak kurtarılmasından saatler önce gözden kaybolduklarını söyledi. Kurtarılmasından sonra hastaneye kaldırılan çocuğun hipotermi tedavisi gördüğü açıklandı. Yetkililer, diğer yasadışı göçmenlerin öldüğü varsayılıyor.