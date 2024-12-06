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Erzurum'da insan kaçakçıları 'kardaki ayak izlerinden' yakalandı: Karda yürüyüp izlerini belli ettiler
Erzurum'da insan kaçakçıları 'kardaki ayak izlerinden' yakalandı: Karda yürüyüp izlerini belli ettiler
Sputnik Türkiye
Erzurum'da jandarma ekipleri, insan kaçakçılığı yapan bir kişiyi ve yanındaki kaçakları kardaki ayak izlerini takip ederek yakaladı. 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T16:57+0300
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Erzurum'da insan kaçakçılığı yaptığı anları sosyal medyadan paylaşan insan kaçakçısı, yanındaki 10 kişi jandarmanın 'kardaki ayak izlerini takip etmesi' sonucu düzenlenen operasyonla yakalandı.Türkiye'de düzensiz göçün önlenmesine yönelik çalışmalar sürerken Erzurum'da ilginç bir göçmen kaçakçılığı operasyonu yapıldı. İnternet ortamında sanal devriye gerçekleştiren Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E.C.A'nın (23) Erzurum'da düzensiz göçmenleri otomobilden indirdiği anlara ait görüntüleri sosyal medya platformu üzerinden paylaştığını tespit edip çalışma başlattı.Paylaşımı yapan insan kaçakçısının ve düzensiz göçmenlerin bulunduğu otomobilin Tortum ilçesinde olduğunu belirleyen ekipler, durumu Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü (GKİT) personeline bildirdi.Kaçak göçmenler sınır dışı edilecekBilgi üzerine harekete geçen GKİT ve Tortum İlçe Jandarma ekipleri, şüpheli ile düzensiz göçmenlerin, otomobili yol üzerine bırakarak ilçe kırsalına kaçtığını tespit etti. Kırsalda kar üzerindeki ayak izlerini takip eden ekipler, 10 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığı anlarını sosyal medyadan paylaşan E.C.A ve yanında bulunan S.M ile M.N'yi yakaladı. Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.İnsan kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan 3 şüphelinin de jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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erzurum, insan kaçakçısı, insan kaçakçılığı
erzurum, insan kaçakçısı, insan kaçakçılığı

Erzurum'da insan kaçakçıları 'kardaki ayak izlerinden' yakalandı: Karda yürüyüp izlerini belli ettiler

16:57 06.12.2024
© AAErzurum
Erzurum - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
© AA
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Erzurum'da jandarma ekipleri, insan kaçakçılığı yapan bir kişiyi ve yanındaki kaçakları kardaki ayak izlerini takip ederek yakaladı.
Erzurum'da insan kaçakçılığı yaptığı anları sosyal medyadan paylaşan insan kaçakçısı, yanındaki 10 kişi jandarmanın 'kardaki ayak izlerini takip etmesi' sonucu düzenlenen operasyonla yakalandı.
Türkiye'de düzensiz göçün önlenmesine yönelik çalışmalar sürerken Erzurum'da ilginç bir göçmen kaçakçılığı operasyonu yapıldı. İnternet ortamında sanal devriye gerçekleştiren Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E.C.A'nın (23) Erzurum'da düzensiz göçmenleri otomobilden indirdiği anlara ait görüntüleri sosyal medya platformu üzerinden paylaştığını tespit edip çalışma başlattı.
Paylaşımı yapan insan kaçakçısının ve düzensiz göçmenlerin bulunduğu otomobilin Tortum ilçesinde olduğunu belirleyen ekipler, durumu Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü (GKİT) personeline bildirdi.

Kaçak göçmenler sınır dışı edilecek

Bilgi üzerine harekete geçen GKİT ve Tortum İlçe Jandarma ekipleri, şüpheli ile düzensiz göçmenlerin, otomobili yol üzerine bırakarak ilçe kırsalına kaçtığını tespit etti. Kırsalda kar üzerindeki ayak izlerini takip eden ekipler, 10 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığı anlarını sosyal medyadan paylaşan E.C.A ve yanında bulunan S.M ile M.N'yi yakaladı. Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
İnsan kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan 3 şüphelinin de jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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