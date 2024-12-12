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Sağlık Bakanı Memişoğlu: Birilerinin patolojik yalan söyleme hastalığı olan 'mitomani'ye yakalandıklarını görüyorum
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Birilerinin patolojik yalan söyleme hastalığı olan 'mitomani'ye yakalandıklarını görüyorum
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yenidoğan Çetesi'ne ilişkin iddialara cevabında "Birilerinin patolojik yalan söyleme hastalığı olan 'mitomani'ye... 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T05:08+0300
2024-12-12T05:08+0300
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sağlık bakanlığı
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM Genel Kurulunda 2025 Merkezi Yönetim Bütçesi ve 2023 Kesin Hesap Kanun Teklifleri görüşülürken, Yenidoğan Çetesi'ne ilişkin iddialara cevap verdi.Memişoğlu'nun kullandığı “Birilerinin patolojik mitomaniye yakalandıklarını görüyorum” ifadeleri sonrasında Genel Kurul'da sözlü tartışma çıktı.Bakan Memişoğlu, "Yenidoğan konusuna yeniden girmeyecektim. Zira, tüm gerçekleri komisyonda açıklamıştım. Gerçeklere tahammül edemeyenler, oradan kaçanlar öğrenememişler. Buna rağmen bazılarının ısrarla kamuoyuna yalan söylemekten vazgeçmediklerini üzülerek izliyorum. Hatta birilerinin patolojik yalan söyleme hastalığı olan mitomaniye yakalandıklarını, psikiyatrist olmasam da bir genel cerrahi olarak görüyorum. Allah şifalarını versin inşallah. Bize başvururlarsa da tedavileri için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.Seyirci kalındı iddialarına ilişkin konuşan Bakan Memişoğlu, “Defalarca söyledik, işin başında biz vardık. Gerçekleri öğrenin, algı oluşturmayın. İşin doğası gereği gizlilik içerisinde yürütülen soruşturma aşamasında savcılık makamı ve emniyet güçleriyle çalıştık. Özel denetimleri biz yaptık. Soruşturmanın gizliliği kapsamında elde edilen her bilgi eş zamanlı şekilde bize gelmedi. Ancak bu ne acizlik ne de izlemektir. Bu soruşturmanın gizliliğini korumak için başvurulan zorunlu bir yöntemdir. Kıdemli cerrah olarak çömezleri muhattab almadım” cevabını verdi. Bakan Memişoğlu'nun konuşmasının ardından söz alan İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez ise, Bakan Memişoğlu'nun meclisi mitomani olmakla itham ettiğine dikkati çekerek, “Bakan acziyet içindedir. Bütün bu iddialara cevap verecek kapasiteye sahip değildir. Bakan beyin bu iddialara cevap verecek bir yetkisi yoktur” ifadelerini kullandı.Mitomani nedir?Mitomani, kişilerde kendi söylediği yalana inanma hastalığı olarak biliniyor. Bu tür hastalar hatalarını örtmek için sürekli yalana başvururlar. Bir süre sonra söyledikleri yalanlara kendileri de inanmaya başlarlar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/aile-hekimi-ilac-yazamayacak--aile-hekiminin-maasi-kesilecek-iddialarina-saglik-bakani-memisoglu-1091428397.html
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kemal memişoğlu, tbmm, sağlık bakanlığı, yenidoğan, yenidoğan çetesi, mitomani

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Birilerinin patolojik yalan söyleme hastalığı olan 'mitomani'ye yakalandıklarını görüyorum

05:08 12.12.2024
© Sağlık BakanlığıKemal Memişoğlu
Kemal Memişoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2024
© Sağlık Bakanlığı
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yenidoğan Çetesi'ne ilişkin iddialara cevabında "Birilerinin patolojik yalan söyleme hastalığı olan 'mitomani'ye yakalandıklarını görüyorum" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM Genel Kurulunda 2025 Merkezi Yönetim Bütçesi ve 2023 Kesin Hesap Kanun Teklifleri görüşülürken, Yenidoğan Çetesi'ne ilişkin iddialara cevap verdi.
Memişoğlu'nun kullandığı “Birilerinin patolojik mitomaniye yakalandıklarını görüyorum” ifadeleri sonrasında Genel Kurul'da sözlü tartışma çıktı.
Bakan Memişoğlu, "Yenidoğan konusuna yeniden girmeyecektim. Zira, tüm gerçekleri komisyonda açıklamıştım. Gerçeklere tahammül edemeyenler, oradan kaçanlar öğrenememişler. Buna rağmen bazılarının ısrarla kamuoyuna yalan söylemekten vazgeçmediklerini üzülerek izliyorum. Hatta birilerinin patolojik yalan söyleme hastalığı olan mitomaniye yakalandıklarını, psikiyatrist olmasam da bir genel cerrahi olarak görüyorum. Allah şifalarını versin inşallah. Bize başvururlarsa da tedavileri için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.
Seyirci kalındı iddialarına ilişkin konuşan Bakan Memişoğlu, “Defalarca söyledik, işin başında biz vardık. Gerçekleri öğrenin, algı oluşturmayın. İşin doğası gereği gizlilik içerisinde yürütülen soruşturma aşamasında savcılık makamı ve emniyet güçleriyle çalıştık. Özel denetimleri biz yaptık. Soruşturmanın gizliliği kapsamında elde edilen her bilgi eş zamanlı şekilde bize gelmedi. Ancak bu ne acizlik ne de izlemektir. Bu soruşturmanın gizliliğini korumak için başvurulan zorunlu bir yöntemdir. Kıdemli cerrah olarak çömezleri muhattab almadım” cevabını verdi.
Bakan Memişoğlu'nun konuşmasının ardından söz alan İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez ise, Bakan Memişoğlu'nun meclisi mitomani olmakla itham ettiğine dikkati çekerek, “Bakan acziyet içindedir. Bütün bu iddialara cevap verecek kapasiteye sahip değildir. Bakan beyin bu iddialara cevap verecek bir yetkisi yoktur” ifadelerini kullandı.

Mitomani nedir?

Mitomani, kişilerde kendi söylediği yalana inanma hastalığı olarak biliniyor. Bu tür hastalar hatalarını örtmek için sürekli yalana başvururlar. Bir süre sonra söyledikleri yalanlara kendileri de inanmaya başlarlar.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2024
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