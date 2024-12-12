https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/profesorden-covid-19-sonrasi-ani-olum-aciklamasi-ciddi-sayida-artis-var-1091470555.html

Profesörden Covid-19 sonrası ani ölüm açıklaması: 'Ciddi sayıda artış var'

Profesörden Covid-19 sonrası ani ölüm açıklaması: 'Ciddi sayıda artış var'

Sputnik Türkiye

2020 yılında yaşanan korona salgını sonrası genç hastalarda ani ölümlerde artış yaşandığı açıklandı. Konu hakkında açıklama yapan Gögüs Hastalıkları Uzmanı... 12.12.2024, Sputnik Türkiye

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Uzmanlar, pandemi sonrası acil servislerde akciğer ve kalp/damar hastalıklarında artış olduğunu belirtti.2020 yılında yaşanan Covid-19 pandemisi sonrası genç hastalarda ani ölümlerde artış yaşandığı açıklandı. Konu hakkında açıklama yapan Gögüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya acil servislerde profesyonel veya amatör sporcuların halı sahada ani ölümünde artış gözlemlendiğini duyurdu. Virüs sonrası ağır sporlar yapanların dikkatli olmasını belirten Prof. Dr. Şevket Özkaya ''Covid-19 sonrası acil servislerde akciğer ve kalp/damar hastalıklarında ciddi artış görülüyor. Özellikle profesyonel veya amatör sporcuların halı sahada ani ölümünde kış mevsiminin getirdiği soğuk havanın da etkili olduğunu düşünüyoruz. Maalesef virüsün milyonlarca insanı etkilediğini biliyoruz. Teknolojik gelişmelerin ışındaki ilk ölümcül salgın olan Covid-19 pandemisinde 'Stokin Fırtınası' dediğimiz klinik tablo ortaya çıktı. Pandemi öncesi ve sonrası insanlarda belirgin biçimde fizyolojik, pskolojik ve metabolik farklılıklar gözlemlendi'' ifadesinde bulundu. Kapalı ve havasız halı sahalarda zatürre hastalığının bulaşıcı olacağını açıklayan Prof. Dr. Şevket Özkaya ''Özellikle genç hastalarda zatürre hastalığında ciddi artış var. Kapalı sahalar, otobüs yolculuklarında gençler kolayca hasta oluyor. Covid-19 hastalığına yakalanan kişilerin kış mevsiminde kapalı ortamlarda dikkatli olması gerekir'' dedi.

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