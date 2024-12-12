https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/fransada-yeni-basbakanin-aciklanmasi-ertelendi-1091472578.html
Fransa’da yeni başbakanın açıklanması ertelendi
Fransa’da yeni başbakanın açıklanması ertelendi
Sputnik Türkiye
Fransa'da Başbakan Michel Barnier'in istifasının ardından siyasi kriz devam ederken, Macron yeni Başbakan'ı açıklamayı erteledi. 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T22:32+0300
2024-12-12T22:32+0300
2024-12-12T22:32+0300
dünya
fransa
elysee sarayı
başbakan
güven oyu
erteleme
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Fransa’da siyasi kriz devam ederken, Elysee Sarayı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ülkenin yeni başbakanı hakkında yapacağı açıklamayı yarın sabaha kadar erteleme kararı aldığını açıkladı. Daha önce Fransa'da güven oyunu alamayan Başbakan Michel Barnier istifa ettiğini duyurmuştu. Barnier hükümeti sadece 90 günle Fransa'da 5. Cumhuriyet döneminde en kısa süre görev yapan hükümet olmuştu. Barnier'in istifasının ardından Macron, iki gün önce yaptığı açıklamada 48 saat içinde yeni başkanını belirlemek istediğini söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/almanya-guney-kore-ve-fransa-bir-dizi-problemle-bogusuyor-abd-yanlisi-politikalar-krizleri-1091261049.html
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fransa, elysee sarayı, başbakan, güven oyu, erteleme
fransa, elysee sarayı, başbakan, güven oyu, erteleme
Fransa’da yeni başbakanın açıklanması ertelendi
Fransa'da Başbakan Michel Barnier'in istifasının ardından siyasi kriz devam ederken, Macron yeni Başbakan'ı açıklamayı erteledi.
Fransa’da siyasi kriz devam ederken, Elysee Sarayı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ülkenin yeni başbakanı hakkında yapacağı açıklamayı yarın sabaha kadar erteleme kararı aldığını açıkladı.
Daha önce Fransa'da güven oyunu alamayan Başbakan Michel Barnier istifa ettiğini duyurmuştu. Barnier hükümeti sadece 90 günle Fransa'da 5. Cumhuriyet döneminde en kısa süre görev yapan hükümet olmuştu.
Barnier'in istifasının ardından Macron, iki gün önce yaptığı açıklamada 48 saat içinde yeni başkanını belirlemek istediğini söylemişti.