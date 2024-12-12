https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/fransada-yeni-basbakanin-aciklanmasi-ertelendi-1091472578.html

Fransa’da yeni başbakanın açıklanması ertelendi

Fransa’da yeni başbakanın açıklanması ertelendi

Sputnik Türkiye

Fransa'da Başbakan Michel Barnier'in istifasının ardından siyasi kriz devam ederken, Macron yeni Başbakan'ı açıklamayı erteledi. 12.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-12T22:32+0300

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dünya

fransa

elysee sarayı

başbakan

güven oyu

erteleme

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Fransa’da siyasi kriz devam ederken, Elysee Sarayı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ülkenin yeni başbakanı hakkında yapacağı açıklamayı yarın sabaha kadar erteleme kararı aldığını açıkladı. Daha önce Fransa'da güven oyunu alamayan Başbakan Michel Barnier istifa ettiğini duyurmuştu. Barnier hükümeti sadece 90 günle Fransa'da 5. Cumhuriyet döneminde en kısa süre görev yapan hükümet olmuştu. Barnier'in istifasının ardından Macron, iki gün önce yaptığı açıklamada 48 saat içinde yeni başkanını belirlemek istediğini söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/almanya-guney-kore-ve-fransa-bir-dizi-problemle-bogusuyor-abd-yanlisi-politikalar-krizleri-1091261049.html

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fransa, elysee sarayı, başbakan, güven oyu, erteleme