https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/denizlisporun-anahtari-valilik-ve-belediyeye-teslim-edilecek-1091469139.html

Denizlispor’un anahtarı valilik ve belediyeye teslim edilecek

Denizlispor’un anahtarı valilik ve belediyeye teslim edilecek

Sputnik Türkiye

TFF Nesine 3. Lig 4. Grup takımlarından Denizlispor’da başkan adayı çıkmayınca kulübün anahtarının valilik ve belediyeye teslim edilmesine karar verildi... 12.12.2024, Sputnik Türkiye

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spor

denizlispor

yönetim

seçim

başkan

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Yönetim Kurulu'nun istifa ettiği Denizlispor’un olağanüstü seçimli genel kurulunda başkan adayı çıkmadı. Kulüpten yapılan açıklamada yarın kulübün anahtarlarının valilik ve belediyeye teslim edileceği belirtildi.4 Aralık’ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a giden Denizlispor’da yeterli ekseriyan sağlanamadığı için kongre 12 Aralık’a ertelenmişti. Bugün gerçekleşen kongrede ise aday çıkmadı. Mevcut başkan Ahmet Yalın Yıldırım ve yönetimin katıldığı kongre İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından Yıldırım’ın kısa konuşmasıyla sona eren kongre salondaki koltukların tamamının boş olduğu gözlemlendi.Denizlispor’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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denizlispor, yönetim, seçim, başkan