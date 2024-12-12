https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/denizlisporun-anahtari-valilik-ve-belediyeye-teslim-edilecek-1091469139.html
Denizlispor’un anahtarı valilik ve belediyeye teslim edilecek
Denizlispor’un anahtarı valilik ve belediyeye teslim edilecek
Sputnik Türkiye
TFF Nesine 3. Lig 4. Grup takımlarından Denizlispor’da başkan adayı çıkmayınca kulübün anahtarının valilik ve belediyeye teslim edilmesine karar verildi... 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T20:21+0300
2024-12-12T20:21+0300
2024-12-12T20:21+0300
spor
denizlispor
yönetim
seçim
başkan
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Yönetim Kurulu'nun istifa ettiği Denizlispor’un olağanüstü seçimli genel kurulunda başkan adayı çıkmadı. Kulüpten yapılan açıklamada yarın kulübün anahtarlarının valilik ve belediyeye teslim edileceği belirtildi.4 Aralık’ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a giden Denizlispor’da yeterli ekseriyan sağlanamadığı için kongre 12 Aralık’a ertelenmişti. Bugün gerçekleşen kongrede ise aday çıkmadı. Mevcut başkan Ahmet Yalın Yıldırım ve yönetimin katıldığı kongre İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından Yıldırım’ın kısa konuşmasıyla sona eren kongre salondaki koltukların tamamının boş olduğu gözlemlendi.Denizlispor’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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denizlispor, yönetim, seçim, başkan
denizlispor, yönetim, seçim, başkan
Denizlispor’un anahtarı valilik ve belediyeye teslim edilecek
TFF Nesine 3. Lig 4. Grup takımlarından Denizlispor’da başkan adayı çıkmayınca kulübün anahtarının valilik ve belediyeye teslim edilmesine karar verildi. Olağanüstü seçimli genel kurulda kongre salondaki koltuklar tamamının boş kaldı.
Yönetim Kurulu'nun istifa ettiği Denizlispor’un olağanüstü seçimli genel kurulunda başkan adayı çıkmadı.
Kulüpten yapılan açıklamada yarın kulübün anahtarlarının valilik ve belediyeye teslim edileceği belirtildi.
4 Aralık’ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a giden Denizlispor’da yeterli ekseriyan sağlanamadığı için kongre 12 Aralık’a ertelenmişti. Bugün gerçekleşen kongrede ise aday çıkmadı.
Mevcut başkan Ahmet Yalın Yıldırım ve yönetimin katıldığı kongre İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından Yıldırım’ın kısa konuşmasıyla sona eren kongre salondaki koltukların tamamının boş olduğu gözlemlendi.
Denizlispor’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Bugün gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurulda herhangi bir aday çıkmamıştır. Bu nedenle, mevcut kulüp başkanımız Ahmet Yalın Yıldırım ve Yönetim Kurulu görevinden istifa etmiştir. Yarın, kulübümüzün anahtarları Valilik ve Belediye'ye teslim edilecektir.”