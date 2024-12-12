https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/300-milyon-dolarlik-servetini-bitiren-jim-carrey-ekranlara-donuyor-paraya-ihtiyacim-var-1091472704.html
300 milyon dolarlık servetini bitiren Jim Carrey ekranlara dönüyor: 'Paraya ihtiyacım var'
300 milyon dolarlık servetini bitiren Jim Carrey ekranlara dönüyor: 'Paraya ihtiyacım var'
Sputnik Türkiye
Hollywood'un en yüksek maaşlı oyuncusu Jim Carrey 300 milyon dolarlık servetinin giderek azalması sonrası Kirpi Sonic serisini para için kabul ettiğini... 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T22:35+0300
2024-12-12T22:35+0300
2024-12-12T22:35+0300
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Ünlü Komedyen Jim Carrey, 300 milyon dolarlık net servetinin azalması sonrası Kirpi Sonic 3 filmini para için kabul ettiğini açıkladı.Liar Liar, The Truman Show ve Bruce Almighty gibi büyük hitlerle unutulmaz bir kariyer yapan Jim Carrey 300 milyon dolarlık servetinin giderek azalmasından dolayı oyunculuğa geri döndüğünü açıkladı. İngiltere'nin başkenti Londra'da Kirpi Sonic 3 filminin prömiyerinde basın mensuplarıyla buluşan Jim Carrey, faturalarını ödemek zorunda olduğunu ve bu yüzden 'emekliliğinden' geri döndüğünü belirtti. Oyunculuğa dönüşü sorulan Komedyen Jim Carrey ''Sadece çok şey aldım ve dürüst olmak gerekirse, paraya ihtiyacım var'' dedi.Los Angeles'taki malikanesini satılığa çıkaran Jim Carrey 28.9 milyon dolara listelediği beş yatak odalı, dokuz banyolu Brentwood malikanesinin fiyatını 19 milyon dolara kadar düşürdü. Ekonomik sorunlar yaşadığı belirtilen Jim Carrey'nin Hollywood ikonuna dönüşmeden önce 1978’de okulu terk ederek ailesine destek olmak için iki yıl boyunca bir fabrikada temizlikçilik yaptığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230801/brad-pittten-hollywood-grevine-destek-formula-1-filminin-cekimlerini-durdurdu-1074244782.html
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jim carrey filmleri, kirpi sonic izle, film izle, dizi izle
jim carrey filmleri, kirpi sonic izle, film izle, dizi izle
300 milyon dolarlık servetini bitiren Jim Carrey ekranlara dönüyor: 'Paraya ihtiyacım var'
Hollywood'un en yüksek maaşlı oyuncusu Jim Carrey 300 milyon dolarlık servetinin giderek azalması sonrası Kirpi Sonic serisini para için kabul ettiğini açıkladı. 62 yaşındaki komedyen Jim Carrey, faturalarını ödemek zorunda olduğunu ve bu yüzden 'emekliliğinden' geri döndüğünü duyurdu.
Ünlü Komedyen Jim Carrey, 300 milyon dolarlık net servetinin azalması sonrası Kirpi Sonic 3 filmini para için kabul ettiğini açıkladı.
Liar Liar, The Truman Show ve Bruce Almighty gibi büyük hitlerle unutulmaz bir kariyer yapan Jim Carrey 300 milyon dolarlık servetinin giderek azalmasından dolayı oyunculuğa geri döndüğünü açıkladı. İngiltere'nin başkenti Londra'da Kirpi Sonic 3 filminin prömiyerinde basın mensuplarıyla buluşan Jim Carrey, faturalarını ödemek zorunda olduğunu ve bu yüzden 'emekliliğinden' geri döndüğünü belirtti. Oyunculuğa dönüşü sorulan Komedyen Jim Carrey ''Sadece çok şey aldım ve dürüst olmak gerekirse, paraya ihtiyacım var'' dedi.
Los Angeles'taki malikanesini satılığa çıkaran Jim Carrey 28.9 milyon dolara listelediği beş yatak odalı, dokuz banyolu Brentwood malikanesinin fiyatını 19 milyon dolara kadar düşürdü. Ekonomik sorunlar yaşadığı belirtilen Jim Carrey'nin Hollywood ikonuna dönüşmeden önce 1978’de okulu terk ederek ailesine destek olmak için iki yıl boyunca bir fabrikada temizlikçilik yaptığı ifade edildi.